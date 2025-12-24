Csíkszéken fehér lesz a karácsony, csak óvatosan az utakon

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Az előrejelzéseknek megfelelően havazásba váltott át a csapadék az ország több régiójában, így többek között Csíkszéken is.
2025. december 24., 17:522025. december 24., 17:52
2025. december 24., 17:532025. december 24., 17:53
Friss hóréteg rakódott le több útszakaszon is, többek között Csíkszereda és Szentegyháza közti 13A-jelzésű országúton.
Olvasónk jelzése szerint az érintett útszakaszon Csíkszereda irányából csak nagyon óvatosan lehet haladni a behavazott úton, ahol 17 óra magasságában még nem avatkoztak be az útkarbantartó járművei.
Aki tehát most indulna útnak, az fokozott óvatossággal tegye, ugyanis helyenként csúszós az útfelület, így fontos odafigyelni a követési távolságra is.
