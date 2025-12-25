Társasjátékok, amelyek feldobják az ünnepi estéket

Hirdetés

Kicsiknek és nagyoknak is izgalmas program ünnepekkor a társasozás Fotó: Kubuk Team

Ha már újranéztük a Reszkessetek betörők! mindegyik részét, elolvastuk a kedvenc karácsonyi regényünket, és kiraktuk a szekrény mélyén lapuló régi puzzle-t, jó eséllyel eljött az ideje, hogy kipróbáljunk néhány újdonságot is. Ezúttal a Kubuk csapatát – Krisztát, Ágnest és Angyalkát – hívtuk segítségül, hogy ajánljanak néhány izgalmas társasjátékot, amelyekkel a családi estéket, és a szilveszteri összeülést is feldobhatjuk.

Kulcskérdés – ismert fiktív és létező személyeket kell kis ikonok segítségével „elmagyarázni" a többieknek Fotó: Kubuk Team

1. Kulcskérdés – 3–8 játékos számára Ebben a játékban ismert fiktív és létező személyeket kell kis ikonok segítségével „elmagyarázni” a többieknek. Minél többen kitalálják, hogy melyik személyt ábrázoltuk, annál több pontot kapunk. Azért vagány, mert nem kell várni a körünkre, hanem mindenki folyamatosan aktív a játékban. 2. Rhino Hero és Nekojima Mindkettő építős, ügyességi játék. Gyerekekkel nagyon jól játszható, de felnőtteknek is izgalmas. Ajánlott azoknak, akik a Jengától eggyel tovább lépnének és kipróbálnának valami hasonló stílusút, de mégis újat.

Rhino Hero – a játékosok egy épületet építenek, amire a szuperhőseikkel felmásznak, találkozás esetén pedig párbajoznak Fotó: Kubuk Team

A Rhino Hero (2–4 fő) arról szól, hogy a játékosok egy épületet építenek, amire a szuperhőseikkel felmásznak, találkozás esetén pedig párbajoznak. Aki a leomlás pillanatában a legmagasabban van, az nyer. A Nekojimaban (1–5 fő) a játékosok villanypózna-hálózatot építenek közösen, miközben oda kell figyeljenek, hogy ne okozzanak rövidzárlatot a kábelek egymáshoz érésével, sőt még a felelőtlen macskákra is vigyázniuk kell, akik előszeretettel játszadoznak a kábeleken. 3. Az elvarázsolt labirintus – 2–4 játékos számára Ez a játék a gyerekeket állítja kihívás elé. A játékosok itt varázslótanoncokká válnak, akik labirintuson keresztül kell összegyűjteniük öt varázsjelet úgy, hogy a falak rejtve, a padló alatt vannak. Ha falba ütköznek, akkor a bábuk aljára mágnessel tapadó golyók leesnek. A tanoncoknak meg kell jegyezniük, hol húzódnak a labirintus falai, hiszen csak így érhetnek célba.

Team3 – ebben a játékban az egyik játékos nem beszélhet, a másik nem hall, a harmadik pedig nem lát Fotó: Kubuk Team

4. Team3 – 3 vagy 6 játékossal játszható Egy játék, amiben a kommunikáció a feje tetejére áll. Az egyik játékos nem beszélhet, a másik nem hall, a harmadik pedig nem lát. Azt gondolnánk, hogy ez a teljes káosz receptje, pedig valójában nagyon vicces helyzetekhez és igazi egymásra hangolódáshoz vezet. Ehhez a játékhoz szükség van a képzelőerőnkre, a jó kommunikációs készségünkre és a kézügyességünkre is.

Mille Fiori – azoknak ajánlott, akik egész estés társasjátékot keresnek Fotó: Kubuk Team

4. Mille Fiori – legkevesebb 2, legtöbb 4 fő számára Azoknak ajánlott, akik egy egész estés játékot keresnek és kicsit komplexebb élményre vágynak. Egy stratégiai játék, amiben a játékosok üvegkészítőkké és -kereskedőkké válnak. A játéktábla az üveggyártási ciklus különböző aspektusait jeleníti meg: műhelyeket, ahol az üveget készítik;

házakat, ahol beépítik;

embereket, akik támogatják a munkádat;

kereskedőboltokat, ahol eladják;

valamint a kikötőt, ahonnan hajók szállítják az üveget távoli helyekre. Mindenki igyekszik a megfelelő időpontban a megfelelő helyen lenni, hogy a legsikeresebb vállalkozás az övé lehessen.

Perudo – szuper választás azoknak, akik szeretnek blöffölni és feszegetni a határokat Fotó: Kubuk Team

5. Perudo és Skull Szuper választás azoknak, akik szeretnek blöffölni és feszegetni a határokat. Licitálós játékok, ahol egy játékos állít valamit (pl. a Perudo esetén, hogy hány bizonyos értékű kocka van a játékban), és a többiek vagy megvétózzák, vagy rálicitálnak. Vigyázat, ha túlságosan nagyot licitálsz, megszívhatod, ha nem vagy elég bátor és hamar kiszállsz, akkor nem sok esélyed lesz a nyerésre. A Perudo 2-6 fős, a Skull 3-6 fős játék. 6. Ősköltészet – nagyobb társaságoknak, 2-től 12 játékosig Ez egy Tabuhoz vagy Activityhez hasonlító, zsebben is elférő játék, amiben szavakat kell elmagyaráznunk csapattársainknak. A csavar benne az, hogy csak egy szótagú szavakat használhatunk a magyarázatunkhoz. Igényel egy kis kreativitást, megmozgatja az agyat és közben nagyon vicces mondatok születnek. A játék dobozán a következő mondat található: Szólj jól, vagy te nem győz. Ilyen, és ehhez hasonló „makogásokból” kell rájönnünk, hogy mit is akar a játékostársunk a tudtunkra adni.

What do you meme? – egy pikáns kártyákat, vicces szövegeket tartalmazó kártyajáték, amelyben mémeket kell készíteni Fotó: Kubuk Team

7. What do you meme? A kemény magnak – 3-tól 20 játékosig Ez egy pikáns kártyákat, vicces szövegeket tartalmazó kártyajáték, amelyben mémeket kell készíteni. Egy játékos – aki a bíró szerepét tölti be – kiválaszt egy mémet ábrázoló fényképkártyát, a társaság többi tagja pedig megpróbál minél viccesebb szöveget társítani hozzá. Végül a bíró eldönti, szerinte melyik a legjobb mém, a nyertes pedig megtarthatja a fotót. A játéknak ebben a verziójában felnőtt tartalmak is vannak, de létezik családi kiadás is. Ne csak ünnepekkor társasozzunk! A Kubuk csapata azon dolgozik, hogy segítsenek mindenkinek megtalálni a neki tetsző játékot és hozzá a társaságot.

Hisznek abban, hogy a társasjátékok összehozzák az embereket, ezért igyekeznek széles körben népszerűsíteni ezt a minőségi időtöltést.