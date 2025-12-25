Társasjátékok, amelyek feldobják az ünnepi estéket

Az év utolsó napjai alkalmat adnak arra, hogy tartalmas időt töltsünk el a családdal és barátokkal. Összeállításunkban olyan társasjátékokat mutatunk be, amelyek az ünnepi időszakban mókásabbá teszik a estéket, és felpörgetik a szilveszteri bulikat.
Kicsiknek és nagyoknak is izgalmas program ünnepekkor a társasozás
Fotó: Kubuk Team
Ha már újranéztük a Reszkessetek betörők! mindegyik részét, elolvastuk a kedvenc karácsonyi regényünket, és kiraktuk a szekrény mélyén lapuló régi puzzle-t, jó eséllyel eljött az ideje, hogy kipróbáljunk néhány újdonságot is. Ezúttal a Kubuk csapatát – Krisztát, Ágnest és Angyalkát – hívtuk segítségül, hogy ajánljanak néhány izgalmas társasjátékot, amelyekkel a családi estéket, és a szilveszteri összeülést is feldobhatjuk.
Kulcskérdés – ismert fiktív és létező személyeket kell kis ikonok segítségével „elmagyarázni” a többieknek
Fotó: Kubuk Team
1. Kulcskérdés – 3–8 játékos számára
Ebben a játékban ismert fiktív és létező személyeket kell kis ikonok segítségével „elmagyarázni” a többieknek. Minél többen kitalálják, hogy melyik személyt ábrázoltuk, annál több pontot kapunk. Azért vagány, mert nem kell várni a körünkre, hanem mindenki folyamatosan aktív a játékban.
2. Rhino Hero és Nekojima
Mindkettő építős, ügyességi játék. Gyerekekkel nagyon jól játszható, de felnőtteknek is izgalmas. Ajánlott azoknak, akik a Jengától eggyel tovább lépnének és kipróbálnának valami hasonló stílusút, de mégis újat.
Rhino Hero – a játékosok egy épületet építenek, amire a szuperhőseikkel felmásznak, találkozás esetén pedig párbajoznak
Fotó: Kubuk Team
A Rhino Hero (2–4 fő) arról szól, hogy a játékosok egy épületet építenek, amire a szuperhőseikkel felmásznak, találkozás esetén pedig párbajoznak. Aki a leomlás pillanatában a legmagasabban van, az nyer.
A Nekojimaban (1–5 fő) a játékosok villanypózna-hálózatot építenek közösen, miközben oda kell figyeljenek, hogy ne okozzanak rövidzárlatot a kábelek egymáshoz érésével, sőt még a felelőtlen macskákra is vigyázniuk kell, akik előszeretettel játszadoznak a kábeleken.
3. Az elvarázsolt labirintus – 2–4 játékos számára
Ez a játék a gyerekeket állítja kihívás elé. A játékosok itt varázslótanoncokká válnak, akik labirintuson keresztül kell összegyűjteniük öt varázsjelet úgy, hogy a falak rejtve, a padló alatt vannak. Ha falba ütköznek, akkor a bábuk aljára mágnessel tapadó golyók leesnek. A tanoncoknak meg kell jegyezniük, hol húzódnak a labirintus falai, hiszen csak így érhetnek célba.
Team3 – ebben a játékban az egyik játékos nem beszélhet, a másik nem hall, a harmadik pedig nem lát
Fotó: Kubuk Team
4. Team3 – 3 vagy 6 játékossal játszható
Egy játék, amiben a kommunikáció a feje tetejére áll. Az egyik játékos nem beszélhet, a másik nem hall, a harmadik pedig nem lát. Azt gondolnánk, hogy ez a teljes káosz receptje, pedig valójában nagyon vicces helyzetekhez és igazi egymásra hangolódáshoz vezet. Ehhez a játékhoz szükség van a képzelőerőnkre, a jó kommunikációs készségünkre és a kézügyességünkre is.
Mille Fiori – azoknak ajánlott, akik egész estés társasjátékot keresnek
Fotó: Kubuk Team
4. Mille Fiori – legkevesebb 2, legtöbb 4 fő számára
Azoknak ajánlott, akik egy egész estés játékot keresnek és kicsit komplexebb élményre vágynak. Egy stratégiai játék, amiben a játékosok üvegkészítőkké és -kereskedőkké válnak. A játéktábla az üveggyártási ciklus különböző aspektusait jeleníti meg:
műhelyeket, ahol az üveget készítik;
házakat, ahol beépítik;
embereket, akik támogatják a munkádat;
kereskedőboltokat, ahol eladják;
valamint a kikötőt, ahonnan hajók szállítják az üveget távoli helyekre.
Mindenki igyekszik a megfelelő időpontban a megfelelő helyen lenni, hogy a legsikeresebb vállalkozás az övé lehessen.
Perudo – szuper választás azoknak, akik szeretnek blöffölni és feszegetni a határokat
Fotó: Kubuk Team
5. Perudo és Skull
Szuper választás azoknak, akik szeretnek blöffölni és feszegetni a határokat. Licitálós játékok, ahol egy játékos állít valamit (pl. a Perudo esetén, hogy hány bizonyos értékű kocka van a játékban), és a többiek vagy megvétózzák, vagy rálicitálnak. Vigyázat, ha túlságosan nagyot licitálsz, megszívhatod, ha nem vagy elég bátor és hamar kiszállsz, akkor nem sok esélyed lesz a nyerésre. A Perudo 2-6 fős, a Skull 3-6 fős játék.
6. Ősköltészet – nagyobb társaságoknak, 2-től 12 játékosig
Ez egy Tabuhoz vagy Activityhez hasonlító, zsebben is elférő játék, amiben szavakat kell elmagyaráznunk csapattársainknak. A csavar benne az, hogy csak egy szótagú szavakat használhatunk a magyarázatunkhoz. Igényel egy kis kreativitást, megmozgatja az agyat és közben nagyon vicces mondatok születnek. A játék dobozán a következő mondat található: Szólj jól, vagy te nem győz. Ilyen, és ehhez hasonló „makogásokból” kell rájönnünk, hogy mit is akar a játékostársunk a tudtunkra adni.
What do you meme? – egy pikáns kártyákat, vicces szövegeket tartalmazó kártyajáték, amelyben mémeket kell készíteni
Fotó: Kubuk Team
7. What do you meme? A kemény magnak – 3-tól 20 játékosig
Ez egy pikáns kártyákat, vicces szövegeket tartalmazó kártyajáték, amelyben mémeket kell készíteni. Egy játékos – aki a bíró szerepét tölti be – kiválaszt egy mémet ábrázoló fényképkártyát, a társaság többi tagja pedig megpróbál minél viccesebb szöveget társítani hozzá. Végül a bíró eldönti, szerinte melyik a legjobb mém, a nyertes pedig megtarthatja a fotót. A játéknak ebben a verziójában felnőtt tartalmak is vannak, de létezik családi kiadás is.
A Kubuk csapata azon dolgozik, hogy segítsenek mindenkinek megtalálni a neki tetsző játékot és hozzá a társaságot.
Nemcsak társasjátékok forgalmazásával foglalkoznak, hanem különböző eseményekbe – csapatépítő, játéksarok, privát rendezvények – szervezőként, illetve résztvevőként is becsatlakoznak, sőt az iskolákban társasjátékórákat is tartanak a Skubi programjuk keretein belül, hogy minél közelebb hozzák a gyerekekhez a tevékenység közösségépítő, fejlesztő erejét.
Rendszeresen tartanak társasjátékesteket Kolozsváron, valamint Marosvásárhelyen. Emellett időről időre ellátogatnak Székelyföld különböző városaiba, például Csíkszeredába, Szentegyházára, Székelyudvarhelyre, Kézdivásárhelyre, Sepsiszentgyörgyre, ezért érdemes figyelemmel követni a Facebook-oldalukat, ahol megosztják a legújabb eseményeket.
