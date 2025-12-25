Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Társasjátékok, amelyek feldobják az ünnepi estéket

Az év utolsó napjai alkalmat adnak arra, hogy tartalmas időt töltsünk el a családdal és barátokkal. Összeállításunkban olyan társasjátékokat mutatunk be, amelyek az ünnepi időszakban mókásabbá teszik a estéket, és felpörgetik a szilveszteri bulikat.

Farkas Orsolya

2025. december 25., 21:502025. december 25., 21:50

Kicsiknek és nagyoknak is izgalmas program ünnepekkor a társasozás • Fotó: Kubuk Team

Kicsiknek és nagyoknak is izgalmas program ünnepekkor a társasozás

Fotó: Kubuk Team

Az év utolsó napjai alkalmat adnak arra, hogy tartalmas időt töltsünk el a családdal és barátokkal. Összeállításunkban olyan társasjátékokat mutatunk be, amelyek az ünnepi időszakban mókásabbá teszik a estéket, és felpörgetik a szilveszteri bulikat.

Farkas Orsolya

2025. december 25., 21:502025. december 25., 21:50

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ha már újranéztük a Reszkessetek betörők! mindegyik részét, elolvastuk a kedvenc karácsonyi regényünket, és kiraktuk a szekrény mélyén lapuló régi puzzle-t, jó eséllyel eljött az ideje, hogy kipróbáljunk néhány újdonságot is. Ezúttal a Kubuk csapatát – Krisztát, Ágnest és Angyalkát – hívtuk segítségül, hogy ajánljanak néhány izgalmas társasjátékot, amelyekkel a családi estéket, és a szilveszteri összeülést is feldobhatjuk.

Kulcskérdés – ismert fiktív és létező személyeket kell kis ikonok segítségével „elmagyarázni” a többieknek • Fotó: Kubuk Team

Kulcskérdés – ismert fiktív és létező személyeket kell kis ikonok segítségével „elmagyarázni” a többieknek

Hirdetés

Fotó: Kubuk Team

1. Kulcskérdés – 3–8 játékos számára

Ebben a játékban ismert fiktív és létező személyeket kell kis ikonok segítségével „elmagyarázni” a többieknek. Minél többen kitalálják, hogy melyik személyt ábrázoltuk, annál több pontot kapunk. Azért vagány, mert nem kell várni a körünkre, hanem mindenki folyamatosan aktív a játékban.

2. Rhino Hero és Nekojima

Mindkettő építős, ügyességi játék. Gyerekekkel nagyon jól játszható, de felnőtteknek is izgalmas. Ajánlott azoknak, akik a Jengától eggyel tovább lépnének és kipróbálnának valami hasonló stílusút, de mégis újat.

Rhino Hero – a játékosok egy épületet építenek, amire a szuperhőseikkel felmásznak, találkozás esetén pedig párbajoznak • Fotó: Kubuk Team

Rhino Hero – a játékosok egy épületet építenek, amire a szuperhőseikkel felmásznak, találkozás esetén pedig párbajoznak

Fotó: Kubuk Team

A Rhino Hero (2–4 fő) arról szól, hogy a játékosok egy épületet építenek, amire a szuperhőseikkel felmásznak, találkozás esetén pedig párbajoznak. Aki a leomlás pillanatában a legmagasabban van, az nyer.

A Nekojimaban (1–5 fő) a játékosok villanypózna-hálózatot építenek közösen, miközben oda kell figyeljenek, hogy ne okozzanak rövidzárlatot a kábelek egymáshoz érésével, sőt még a felelőtlen macskákra is vigyázniuk kell, akik előszeretettel játszadoznak a kábeleken.

3. Az elvarázsolt labirintus – 2–4 játékos számára

Ez a játék a gyerekeket állítja kihívás elé. A játékosok itt varázslótanoncokká válnak, akik labirintuson keresztül kell összegyűjteniük öt varázsjelet úgy, hogy a falak rejtve, a padló alatt vannak. Ha falba ütköznek, akkor a bábuk aljára mágnessel tapadó golyók leesnek. A tanoncoknak meg kell jegyezniük, hol húzódnak a labirintus falai, hiszen csak így érhetnek célba.

Team3 – ebben a játékban az egyik játékos nem beszélhet, a másik nem hall, a harmadik pedig nem lát • Fotó: Kubuk Team

Team3 – ebben a játékban az egyik játékos nem beszélhet, a másik nem hall, a harmadik pedig nem lát

Fotó: Kubuk Team

4. Team3 – 3 vagy 6 játékossal játszható

Egy játék, amiben a kommunikáció a feje tetejére áll. Az egyik játékos nem beszélhet, a másik nem hall, a harmadik pedig nem lát. Azt gondolnánk, hogy ez a teljes káosz receptje, pedig valójában nagyon vicces helyzetekhez és igazi egymásra hangolódáshoz vezet. Ehhez a játékhoz szükség van a képzelőerőnkre, a jó kommunikációs készségünkre és a kézügyességünkre is.

Mille Fiori – azoknak ajánlott, akik egész estés társasjátékot keresnek • Fotó: Kubuk Team

Mille Fiori – azoknak ajánlott, akik egész estés társasjátékot keresnek

Fotó: Kubuk Team

4. Mille Fiori – legkevesebb 2, legtöbb 4 fő számára

Azoknak ajánlott, akik egy egész estés játékot keresnek és kicsit komplexebb élményre vágynak. Egy stratégiai játék, amiben a játékosok üvegkészítőkké és -kereskedőkké válnak. A játéktábla az üveggyártási ciklus különböző aspektusait jeleníti meg:

  • műhelyeket, ahol az üveget készítik;

  • házakat, ahol beépítik;

  • embereket, akik támogatják a munkádat;

  • kereskedőboltokat, ahol eladják;

  • valamint a kikötőt, ahonnan hajók szállítják az üveget távoli helyekre.

Mindenki igyekszik a megfelelő időpontban a megfelelő helyen lenni, hogy a legsikeresebb vállalkozás az övé lehessen.

Perudo – szuper választás azoknak, akik szeretnek blöffölni és feszegetni a határokat • Fotó: Kubuk Team

Perudo – szuper választás azoknak, akik szeretnek blöffölni és feszegetni a határokat

Fotó: Kubuk Team

5. Perudo és Skull

Szuper választás azoknak, akik szeretnek blöffölni és feszegetni a határokat. Licitálós játékok, ahol egy játékos állít valamit (pl. a Perudo esetén, hogy hány bizonyos értékű kocka van a játékban), és a többiek vagy megvétózzák, vagy rálicitálnak. Vigyázat, ha túlságosan nagyot licitálsz, megszívhatod, ha nem vagy elég bátor és hamar kiszállsz, akkor nem sok esélyed lesz a nyerésre. A Perudo 2-6 fős, a Skull 3-6 fős játék.

6. Ősköltészet – nagyobb társaságoknak, 2-től 12 játékosig

Ez egy Tabuhoz vagy Activityhez hasonlító, zsebben is elférő játék, amiben szavakat kell elmagyaráznunk csapattársainknak. A csavar benne az, hogy csak egy szótagú szavakat használhatunk a magyarázatunkhoz. Igényel egy kis kreativitást, megmozgatja az agyat és közben nagyon vicces mondatok születnek. A játék dobozán a következő mondat található: Szólj jól, vagy te nem győz. Ilyen, és ehhez hasonló „makogásokból” kell rájönnünk, hogy mit is akar a játékostársunk a tudtunkra adni.

What do you meme? – egy pikáns kártyákat, vicces szövegeket tartalmazó kártyajáték, amelyben mémeket kell készíteni • Fotó: Kubuk Team

What do you meme? – egy pikáns kártyákat, vicces szövegeket tartalmazó kártyajáték, amelyben mémeket kell készíteni

Fotó: Kubuk Team

7. What do you meme? A kemény magnak – 3-tól 20 játékosig

Ez egy pikáns kártyákat, vicces szövegeket tartalmazó kártyajáték, amelyben mémeket kell készíteni. Egy játékos – aki a bíró szerepét tölti be – kiválaszt egy mémet ábrázoló fényképkártyát, a társaság többi tagja pedig megpróbál minél viccesebb szöveget társítani hozzá. Végül a bíró eldönti, szerinte melyik a legjobb mém, a nyertes pedig megtarthatja a fotót. A játéknak ebben a verziójában felnőtt tartalmak is vannak, de létezik családi kiadás is.

Ne csak ünnepekkor társasozzunk!

A Kubuk csapata azon dolgozik, hogy segítsenek mindenkinek megtalálni a neki tetsző játékot és hozzá a társaságot.

Hisznek abban, hogy a társasjátékok összehozzák az embereket, ezért igyekeznek széles körben népszerűsíteni ezt a minőségi időtöltést.

Nemcsak társasjátékok forgalmazásával foglalkoznak, hanem különböző eseményekbe – csapatépítő, játéksarok, privát rendezvények – szervezőként, illetve résztvevőként is becsatlakoznak, sőt az iskolákban társasjátékórákat is tartanak a Skubi programjuk keretein belül, hogy minél közelebb hozzák a gyerekekhez a tevékenység közösségépítő, fejlesztő erejét.

Rendszeresen tartanak társasjátékesteket Kolozsváron, valamint Marosvásárhelyen. Emellett időről időre ellátogatnak Székelyföld különböző városaiba, például Csíkszeredába, Szentegyházára, Székelyudvarhelyre, Kézdivásárhelyre, Sepsiszentgyörgyre, ezért érdemes figyelemmel követni a Facebook-oldalukat, ahol megosztják a legújabb eseményeket.

korábban írtuk

Kubuk: közösségépítés a társasjátékokon keresztül
Kubuk: közösségépítés a társasjátékokon keresztül

Egyre népszerűbbek a társasjáték-estek, amik sokszor már túlmutatnak a baráti társaságokon, sok helyen már igazi társasozós közösségek is kialakultak. Ilyen kezdeményezés a nemrég létrejött Kubuk is, amelynek kezdeményezőivel beszélgettünk.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Karácsony
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
Megharapta a bírót, eltiltották a hokist az Erste Ligában (videóval)
Hatvanezer dollár a cipőkben: karácsonykor bukott le két ukrán nő a román határon
A statisztikák árulkodnak – hol vannak az FK Csíkszereda gyenge pontjai?
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Székelyhon

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
Székelyhon

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
Megharapta a bírót, eltiltották a hokist az Erste Ligában (videóval)
Székely Sport

Megharapta a bírót, eltiltották a hokist az Erste Ligában (videóval)
Hatvanezer dollár a cipőkben: karácsonykor bukott le két ukrán nő a román határon
Krónika

Hatvanezer dollár a cipőkben: karácsonykor bukott le két ukrán nő a román határon
A statisztikák árulkodnak – hol vannak az FK Csíkszereda gyenge pontjai?
Székely Sport

A statisztikák árulkodnak – hol vannak az FK Csíkszereda gyenge pontjai?
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek

Súlyos baleset történt karácsony napján a predeali üdülőhely egyik szánkópályáján, ahol egy szánkózó nő orvosi ellátásra szorult, miután egy másik szánkózó hátulról elütötte. Az ütközés következtében a sérült elvesztette az eszméletét.

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
Hirdetés
2025. december 25., csütörtök

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben

Naphosszat készülődünk, próbáljuk letudni a teendők hosszú listáját, miközben egy tökéletes ünnep képét hajszoljuk. Szakértővel kerestünk választ arra, mit tehetünk azért, hogy a karácsony ne a teljesítménykényszerről, hanem a jelenlétről szóljon.

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben
Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben
2025. december 25., csütörtök

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben
2025. december 25., csütörtök

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan

Meghalt egy 36 éves férfi egy verekedésben csütörtökre virradóra Szeben megyében.

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
2025. december 25., csütörtök

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
2025. december 25., csütörtök

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján

Átrepült a kerítésen és a háznak csapódott BMW-jével egy ittas sofőr karácsony első napjának hajnalán.

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
2025. december 25., csütörtök

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Hirdetés
2025. december 25., csütörtök

Négyszáz sebességmérő készüléket vetnek be a karácsonyi hosszú hétvégén

Naponta mintegy 23 ezer rendőr, csendőr, határrendész, tűzoltó és rohammentős teljesít szolgálatot a karácsonyi hosszú hétvégén.

Négyszáz sebességmérő készüléket vetnek be a karácsonyi hosszú hétvégén
Négyszáz sebességmérő készüléket vetnek be a karácsonyi hosszú hétvégén
2025. december 25., csütörtök

Négyszáz sebességmérő készüléket vetnek be a karácsonyi hosszú hétvégén
2025. december 24., szerda

Amikor egy álom apáról lányára száll – a Csillag Születik győzteseivel beszélgettünk

Szívélyesen, mosolyogva fogadtak, pedig alig pár órája érkeztek haza Budapestről: Kristof Béla és Rebeka, a Csillag születik idei győztesei a döntő utáni éjszakát még a fővárosban töltötték, kedden pedig már Székelyudvarhelyen beszélgettünk velük.

Amikor egy álom apáról lányára száll – a Csillag Születik győzteseivel beszélgettünk
Amikor egy álom apáról lányára száll – a Csillag Születik győzteseivel beszélgettünk
2025. december 24., szerda

Amikor egy álom apáról lányára száll – a Csillag Születik győzteseivel beszélgettünk
2025. december 24., szerda

Lemondott a TAROM vezérigazgatója

December 19-én személyes okokból lemondott a TAROM vezérigazgatója, Costin Iordache, de hivatalában marad 2026. január 15-ig, ameddig a vállalat igazgatótanácsa ügyvivő vezérigazgatót nevez ki – jelentette be szerdán az állami légitársaság.

Lemondott a TAROM vezérigazgatója
Lemondott a TAROM vezérigazgatója
2025. december 24., szerda

Lemondott a TAROM vezérigazgatója
Hirdetés
2025. december 24., szerda

Csíkszéken fehér lesz a karácsony, csak óvatosan az utakon

Az előrejelzéseknek megfelelően havazásba váltott át a csapadék az ország több régiójában, így többek között Csíkszéken is.

Csíkszéken fehér lesz a karácsony, csak óvatosan az utakon
Csíkszéken fehér lesz a karácsony, csak óvatosan az utakon
2025. december 24., szerda

Csíkszéken fehér lesz a karácsony, csak óvatosan az utakon
2025. december 24., szerda

Benzint locsolt élettársára a Szatmár megyei gyújtogató

Családon belüli erőszakhoz kapcsolódó emberölési kísérlet miatt indult eljárás a férfi ellen, aki a gyanú szerint benzint locsolt az élettársára, és a nő testfelületének 50 százalékán égési sérüléseket szenvedett.

Benzint locsolt élettársára a Szatmár megyei gyújtogató
Benzint locsolt élettársára a Szatmár megyei gyújtogató
2025. december 24., szerda

Benzint locsolt élettársára a Szatmár megyei gyújtogató
2025. december 24., szerda

Már van egy áldozata az idei influenzaszezonnak

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) az idei influenzaszezon első halálesetéről számolt be szerdán: egy 88 éves, Kolozs megyei, krónikus betegségekben szenvedő nő hunyt el. Az idős asszony nem volt beoltva influenza ellen.

Már van egy áldozata az idei influenzaszezonnak
Már van egy áldozata az idei influenzaszezonnak
2025. december 24., szerda

Már van egy áldozata az idei influenzaszezonnak
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!