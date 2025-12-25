Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek

Fotó: Brassó megyei hegyimentő-szolgálat Facebook-oldala
Súlyos baleset történt karácsony napján a predeali üdülőhely egyik szánkópályáján, ahol egy szánkózó nő orvosi ellátásra szorult, miután egy másik szánkózó hátulról elütötte. Az ütközés következtében a sérült elvesztette az eszméletét.
Szánkózó nőt ütött el hátulról egy másik, szintén szánkózó ember. Az ütközés következtében a megsérült nő átmenetileg elvesztette az eszméletét, ami sürgős beavatkozás igényelt a mentők részéről – tájékoztatott az esetről csütörtökön a Brassó megyei hegyimentő-szolgálat képviselője.
A megsérült nőt előbb a Brassó megyei hegyimentő-szolgálat predeali mentőegységének munkatársai stabilizálták, majd átadták egy SMURD-egységnek, akik a nőt már magához tért állapotában vitték el.
Az eset kapcsán felhívják a figyelmet, hogy szánkóval is meglepően nagy sebességet lehet elérni, és egy hátulról történő ütközés súlyos következményekkel járhat.
