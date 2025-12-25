Rovatok
Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek

Fotó: Brassó megyei hegyimentő-szolgálat Facebook-oldala

Fotó: Brassó megyei hegyimentő-szolgálat Facebook-oldala

Súlyos baleset történt karácsony napján a predeali üdülőhely egyik szánkópályáján, ahol egy szánkózó nő orvosi ellátásra szorult, miután egy másik szánkózó hátulról elütötte. Az ütközés következtében a sérült elvesztette az eszméletét.

Székelyhon

2025. december 25., 21:492025. december 25., 21:49

Szánkózó nőt ütött el hátulról egy másik, szintén szánkózó ember. Az ütközés következtében a megsérült nő átmenetileg elvesztette az eszméletét, ami sürgős beavatkozás igényelt a mentők részéről – tájékoztatott az esetről csütörtökön a Brassó megyei hegyimentő-szolgálat képviselője.

A megsérült nőt előbb a Brassó megyei hegyimentő-szolgálat predeali mentőegységének munkatársai stabilizálták, majd átadták egy SMURD-egységnek, akik a nőt már magához tért állapotában vitték el.

Az eset kapcsán felhívják a figyelmet, hogy szánkóval is meglepően nagy sebességet lehet elérni, és egy hátulról történő ütközés súlyos következményekkel járhat.

Baleset Brassó megye
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ezek is érdekelhetik

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
Megharapta a bírót, eltiltották a hokist az Erste Ligában (videóval)
Hatvanezer dollár a cipőkben: karácsonykor bukott le két ukrán nő a román határon
A statisztikák árulkodnak – hol vannak az FK Csíkszereda gyenge pontjai?
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
2025. december 25., csütörtök

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben

Naphosszat készülődünk, próbáljuk letudni a teendők hosszú listáját, miközben egy tökéletes ünnep képét hajszoljuk. Szakértővel kerestünk választ arra, mit tehetünk azért, hogy a karácsony ne a teljesítménykényszerről, hanem a jelenlétről szóljon.

2025. december 25., csütörtök

2025. december 25., csütörtök

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan

Meghalt egy 36 éves férfi egy verekedésben csütörtökre virradóra Szeben megyében.

2025. december 25., csütörtök

2025. december 25., csütörtök

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján

Átrepült a kerítésen és a háznak csapódott BMW-jével egy ittas sofőr karácsony első napjának hajnalán.

2025. december 25., csütörtök

2025. december 25., csütörtök

Négyszáz sebességmérő készüléket vetnek be a karácsonyi hosszú hétvégén

Naponta mintegy 23 ezer rendőr, csendőr, határrendész, tűzoltó és rohammentős teljesít szolgálatot a karácsonyi hosszú hétvégén.

2025. december 25., csütörtök

2025. december 24., szerda

Amikor egy álom apáról lányára száll – a Csillag Születik győzteseivel beszélgettünk

Szívélyesen, mosolyogva fogadtak, pedig alig pár órája érkeztek haza Budapestről: Kristof Béla és Rebeka, a Csillag születik idei győztesei a döntő utáni éjszakát még a fővárosban töltötték, kedden pedig már Székelyudvarhelyen beszélgettünk velük.

2025. december 24., szerda

2025. december 24., szerda

Lemondott a TAROM vezérigazgatója

December 19-én személyes okokból lemondott a TAROM vezérigazgatója, Costin Iordache, de hivatalában marad 2026. január 15-ig, ameddig a vállalat igazgatótanácsa ügyvivő vezérigazgatót nevez ki – jelentette be szerdán az állami légitársaság.

2025. december 24., szerda

2025. december 24., szerda

Csíkszéken fehér lesz a karácsony, csak óvatosan az utakon

Az előrejelzéseknek megfelelően havazásba váltott át a csapadék az ország több régiójában, így többek között Csíkszéken is.

2025. december 24., szerda

2025. december 24., szerda

Benzint locsolt élettársára a Szatmár megyei gyújtogató

Családon belüli erőszakhoz kapcsolódó emberölési kísérlet miatt indult eljárás a férfi ellen, aki a gyanú szerint benzint locsolt az élettársára, és a nő testfelületének 50 százalékán égési sérüléseket szenvedett.

2025. december 24., szerda

2025. december 24., szerda

Már van egy áldozata az idei influenzaszezonnak

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) az idei influenzaszezon első halálesetéről számolt be szerdán: egy 88 éves, Kolozs megyei, krónikus betegségekben szenvedő nő hunyt el. Az idős asszony nem volt beoltva influenza ellen.

2025. december 24., szerda

2025. december 24., szerda

Jogosulatlan fegyverhasználat miatt került hatósági felügyelet alá egy prefektus és egy alprefektus

Hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezték szerdán a katonai ügyészek Olt megye prefektusát, Cosmin Florescut (PSD) és alprefektusát, Ștefan Nicolaét (PNL), akiket jogosulatlan fegyverhasználattal gyanúsítanak.

2025. december 24., szerda

