Csíkszereda polgármestere: kormányzati megszorítások és pénzügyi bizonytalanságok éve volt az idei

Ködös Csíkszereda. Nemcsak a hargitai megyeszékhely, hanem az egész ország számára megpróbáltatásokkal teli esztendő volt az idei
Fotó: Pinti Attila
Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken. Eredményekről és kudarcokról is beszélt a városvezető.
Az év utolsó rendes havi ülését tartotta a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteken, amelyen Korodi Attila polgármester röviden beszámolt az idei év megvalósításairól és kihívásairól. Mint fogalmazott, a 2025-ös év komplikált volt sok aggodalommal, ennek ellenére
Arról is beszélt, hogy ahhoz képest, hogy pénzügyi szempontból is nehéz évet zárnak, enyhe növekedés tudható be a tavaszi előrejelzéshez képest Csíkszeredában, ami a fizetések reálértékét illeti. A város ugyanis a 2 százalékos személyi jövedelemadó visszaosztásból valamivel több mint 1,8 millió lejt kapott a kormánytól, amelyből közel 1,2 millió lejt a Csíki Játékszínnek, több mint 640 ezer lejt a Hargita Székely Néptáncszínháznak szántak, ezeket az összegeket 2026-ban használják fel. A tételeket az ülésen a költségvetés-módosítás megszavazásával bevették a város büdzséjébe.
A városvezető arról is beszélt az év végi áttekintőjében, hogy az idei esztendőt az oktatás évének szentelték. Ennek megfelelően
A Venczel József Szakközépiskola szakműhelyének felújítására azonban már harmadszor írják ki a közbeszerzést. Végre befejezték a Micimackó napköziotthon átépítését, és a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének felépítését.
A duális képzés megszervezése terén azonban a polgármester szerint az állam magára hagyta az önkormányzatokat, szerinte a jogszabályi háttér módosítására volna szükség. A város 121 millió lejes kampusz programjáról is le kellett mondania, a kormány döntése miatt.
Szintén az oktatáshoz tartozik, hogy 4 ezer gyermek ingyenesen vehette igénybe a városi tömegközlekedést.
Továbbá beszélt arról is, hogy a városképet javította több mint 1296 rozsdás cső, közlekedési tábla kicserélése és az utcahálózat-fejlesztés, hiszen megújult többek között a Kossuth Lajos utca, az Olt, Sas, a Szentkirály és Kós Károly utca, ugyanakkor tömbházakat hőszigeteltek le, amely szintén a városkép javulását szolgálta.
Fájó pont viszont – folytatta a polgármester –, hogy néhány fejlesztésről idén le kellett mondani. Ilyen például
miután a kormány egyoldalúan felmondta a finanszírozási szerződést a várossal.
A jövőre való tekintettel Korodi elmondta, szeretnék, ha a kormány a következő európai uniós regionális fejlesztési alapokból célirányos kiírásokat szervezne, hiszen
Szintén a jövő évi tervek része, hogy hozzáfogjanak a Fodor Sándor park felújításához és a Piac utcai kazánház átalakításához (kortárs művészeti központtá), továbbá a Vigadó épületének korszerűsítéséhez.
Korodi Attila: a bukaresti politikai és költségvetési változások egész éven át komoly kihívások elé állították aszékelyföldi városokat
Fotó: Borbély Fanni
Az elöljáró újdonságként megemlítette, hogy a Szakszervezetek Művelődési Házának modernizálása érdekében versenyt hirdetnek majd, hogy milyen vizuális koncepció szerint újítsák fel. Ugyanakkor kitért a Csíkszeredai Sportklub és infrastruktúrájának átvételére is. Elmondta, hogy fővárosi szinten kell rendezni a leltáron szereplő, de a valóságban nem létező ingatlanok listáját: ilyen például a Suta-tó közelében lévő kőhalmaz, ami épületként szerepel a leltáron. Ezt nem veheti át a város – tisztázta Korodi Attila. Továbbá szerinte
„A kormány feladata lenne ennek az intézménynek a decentralizációja” – tette hozzá.
A tanácsülésen a polgármester beszámolóját követően többek között elfogadták néhány köves taplocai utca felújításának megvalósíthatósági tanulmányát: a Gyűjtő, a Zsák, a Szérű, a Nap, a Hold és a Kicsi utcákról van szó. Bors Béla alpolgármestertől tudjuk, hogy ezekre a beruházásokra összesen 4,7 millió lejt szánnak.
Ezután készülnek el a technikai tervek, és amennyiben finanszírozást találnak rá, akkor amint lehet, hozzáfognak a kivitelezéshez.
