Csíkszereda polgármestere: kormányzati megszorítások és pénzügyi bizonytalanságok éve volt az idei

Ködös Csíkszereda. Nemcsak a hargitai megyeszékhely, hanem az egész ország számára megpróbáltatásokkal teli esztendő volt az idei

Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken. Eredményekről és kudarcokról is beszélt a városvezető.

Barabás Hajnal 2025. december 19., 18:062025. december 19., 18:06

Az év utolsó rendes havi ülését tartotta a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteken, amelyen Korodi Attila polgármester röviden beszámolt az idei év megvalósításairól és kihívásairól. Mint fogalmazott, a 2025-ös év komplikált volt sok aggodalommal, ennek ellenére

sikerült a beruházásokat elkezdeni, befejezni, utcákat felújítani, közösséget szervezni, munkahelyeket stabilizálni.

Arról is beszélt, hogy ahhoz képest, hogy pénzügyi szempontból is nehéz évet zárnak, enyhe növekedés tudható be a tavaszi előrejelzéshez képest Csíkszeredában, ami a fizetések reálértékét illeti. A város ugyanis a 2 százalékos személyi jövedelemadó visszaosztásból valamivel több mint 1,8 millió lejt kapott a kormánytól, amelyből közel 1,2 millió lejt a Csíki Játékszínnek, több mint 640 ezer lejt a Hargita Székely Néptáncszínháznak szántak, ezeket az összegeket 2026-ban használják fel. A tételeket az ülésen a költségvetés-módosítás megszavazásával bevették a város büdzséjébe. És akkor nézzük az eredményeket A városvezető arról is beszélt az év végi áttekintőjében, hogy az idei esztendőt az oktatás évének szentelték. Ennek megfelelően

idén minden iskolában minden osztálytermet újrabútoroztak és digitalizáltak, a sporttermeket felszerelték, és folyamatban van a szaklaborok felszerelése is.

A Venczel József Szakközépiskola szakműhelyének felújítására azonban már harmadszor írják ki a közbeszerzést. Végre befejezték a Micimackó napköziotthon átépítését, és a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének felépítését. Hirdetés A duális képzés megszervezése terén azonban a polgármester szerint az állam magára hagyta az önkormányzatokat, szerinte a jogszabályi háttér módosítására volna szükség. A város 121 millió lejes kampusz programjáról is le kellett mondania, a kormány döntése miatt. Szintén az oktatáshoz tartozik, hogy 4 ezer gyermek ingyenesen vehette igénybe a városi tömegközlekedést.

Jövőre 8 ezer diák számára teszik ezt majd elérhetővé, hogy kihasználják a megnövelt járatsűrűségű, és kibővített útvonalakon közlekedő járatokat.

Továbbá beszélt arról is, hogy a városképet javította több mint 1296 rozsdás cső, közlekedési tábla kicserélése és az utcahálózat-fejlesztés, hiszen megújult többek között a Kossuth Lajos utca, az Olt, Sas, a Szentkirály és Kós Károly utca, ugyanakkor tömbházakat hőszigeteltek le, amely szintén a városkép javulását szolgálta. A kudarcokról is szót ejtett Fájó pont viszont – folytatta a polgármester –, hogy néhány fejlesztésről idén le kellett mondani. Ilyen például

a Zsögödi Nagy Imre Galéria felújítása és a városháza ügyfélközpontjának rendbetétele, illetve nyolc tömbház hőszigetelésének elmaradása

miután a kormány egyoldalúan felmondta a finanszírozási szerződést a várossal. A jövőre való tekintettel Korodi elmondta, szeretnék, ha a kormány a következő európai uniós regionális fejlesztési alapokból célirányos kiírásokat szervezne, hiszen

sem a már említett tömbház lakói, sem a városvezetés nem hibás azért, hogy a kormány felbontotta a szerződést ezek hőszigetelésére.

Szintén a jövő évi tervek része, hogy hozzáfogjanak a Fodor Sándor park felújításához és a Piac utcai kazánház átalakításához (kortárs művészeti központtá), továbbá a Vigadó épületének korszerűsítéséhez.

Korodi Attila: a bukaresti politikai és költségvetési változások egész éven át komoly kihívások elé állították aszékelyföldi városokat Fotó: Borbély Fanni

Tisztázni kell néhány kérdést Az elöljáró újdonságként megemlítette, hogy a Szakszervezetek Művelődési Házának modernizálása érdekében versenyt hirdetnek majd, hogy milyen vizuális koncepció szerint újítsák fel. Ugyanakkor kitért a Csíkszeredai Sportklub és infrastruktúrájának átvételére is. Elmondta, hogy fővárosi szinten kell rendezni a leltáron szereplő, de a valóságban nem létező ingatlanok listáját: ilyen például a Suta-tó közelében lévő kőhalmaz, ami épületként szerepel a leltáron. Ezt nem veheti át a város – tisztázta Korodi Attila. Továbbá szerinte

jogszabály-módosításra is szükség van, hogy milyen módon működtesse és tartsa fenn ezt az infrastruktúrát a város.