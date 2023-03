Nagyszerű kezdeményezés – meg is teltek diákokkal a buszok

– jegyezte meg a polgármester.

Jövőben is folytatják

Demény Attila, a Csíki Trans vezetője elmondta, ezek a bérletek év évig lesznek érvényesek, azonban havonta frissítik a listákat, így aki valamilyen okból lemaradt róla, az is megkapja, vagy ha szükséges, például ha időközben iskolát vált, cserélik majd a bérletét. Ugyanakkor ezt a programot jövőben is folytatni fogják, a bérleteket is fejlesztik, QR-kóddal látják el, a buszokat pedig kártyaleolvasóval. Ezekkel a fejlesztésekkel jobban nyomon tudják majd követni a buszjáratok kihasználtságát.

Egyre többen használják

Az ingyenesen kiosztott bérleteknek köszönhetően a sofőrök visszajelzései szerint egyre több diák kezdte el használni a Csíki Trans Kft. járatait, például a zsögödi Natúr lakóparkból iskolásokkal „telt” jármű indult a városba.