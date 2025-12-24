Rovatok
Amikor egy álom apáról lányára száll – a Csillag Születik győzteseivel beszélgettünk

Szívélyesen, mosolyogva fogadtak, pedig alig pár órája érkeztek haza Budapestről: Kristof Béla és Rebeka, a Csillag születik idei győztesei a döntő utáni éjszakát még a fővárosban töltötték, kedden pedig már Székelyudvarhelyen beszélgettünk velük.

Bencze Emese

2025. december 24., 18:382025. december 24., 18:38

2025. december 24., 18:412025. december 24., 18:41

Az újdonsült nyerteseken fáradtságnak azonban nyoma sem volt, inkább az a fajta jókedv és felszabadultság lengte körül őket, amely bizonyára akkor jelenik meg, amikor az ember túl van élete egyik legnagyobb pillanatán.

A kezdetek

Amikor arról kérdezem őket, honnan jött az ötlet, hogy jelentkezzenek a Csillag születikbe, egyértelműen Béla veszi át a szót. Mint meséli, számára a műsor nem volt ismeretlen terep:

tizenhárom évvel ezelőtt már próbálkozott, akkor azonban nem sikerült eljutnia a végső áttörésig.

Amikor meghallotta, hogy a tehetségkutató újraindul, rögtön a lánya jutott eszébe. Ő volt az, aki benevezte Rebekát az előválogatókra, és együtt utaztak el Magyarországra.

Eleinte eszébe sem jutott versenyzőként színpadra állni – hangsúlyozza –, hiszen ő „csak” a lányát szerette volna segíteni, a történet azonban végül más irányt vett és hegedűn kísérte a 14 éves Rebeka énekléseit. Nem volt könnyű döntés – teszi hozzá, hiszen

mindketten szólista alkatok, a hegedű pedig nem klasszikus kísérő hangszer. Ezért tudatosan olyan dalokat választottak, amelyekben a hangszer és Rebeka hangja valóban össze tudott simulni.

Amikor Rebekát kérdezem arról, milyen érzés volt édesapjával együtt színpadra állni, azonnal rávágja: számára ez biztonságot jelentett. Nevetve teszi hozzá, hogy szerinte Béla sokkal jobban izgult, ő maga meglepően nyugodt maradt – éppen azért, mert nem volt egyedül.

Kihívások és jövő

Kedélyes beszélgetésünkből az is kiderült, a legnagyobb kihívás egyértelműen a döntő volt a páros számára. Béla hosszan mesél a próbákkal teli hétről, az RTL stábjának támogató hozzáállásáról, és arról a belső feszültségről, amit apaként átélt.

Nemcsak magáért aggódott, hanem – talán még inkább – Rebekáért. Arra figyelt, hogy hegedűjátéka ne nyomja el a lányát, minden pillanatban rá koncentrált.

Közben mosolyogva jegyzi meg: Rebeka egészen más miatt stresszelt. A ruha, a smink, a külsőségek izgatták – egészen addig, amíg a mikrofont a kezébe nem vette. Onnantól, mondja Béla, teljesen felszabadult. Rebeka is megerősíti ezt: a színpad az a hely, ahol igazán önmaga tud lenni.

A döntő pillanata Rebeka számára felejthetetlen marad.

Amikor a zsűri állva tapsolt, azt érezte, hogy sikerült átadnia mindazt az érzelmet, amit a Hallelujah dal hordoz. Egy érzékeny, mély üzenetű produkció volt, és számára az volt a legfontosabb, hogy ez valóban eljusson a hallgatókhoz. Úgy érzi: sikerült.

Szóba kerül a zsűriben ülő ByeAlex döntőben elhangzott felajánlása is, miszerint szívesen segítené Rebeka további útját. Béla szerint ez nem üres mondat volt – látszott rajta az őszinte meghatottság. Mint mondta, apaként és zenészként is örülne egy ilyen együttműködésnek, ugyanakkor hangsúlyozza:

Rebeka még csak 14 éves, a tanulás most az első.

Amikor a jövőről kérdezem Rebekát, határozott választ ad: énekesnő szeretne lenni, és úgy érzi, a Csillag születik komoly lépést jelent ezen az úton. Öt év múlva már hivatalosan is ezen a pályán képzeli el magát.

Azt is megtudtuk, az apa-lányos páros számára a közönségszavazás különösen sokat jelentett: az első produkció után magabiztosabbak voltak a rengeteg pozitív visszajelzés miatt, ám a döntőben olyan erős mezőny gyűlt össze, hogy komolyan izgultak a végeredmény miatt. Hatalmas visszajelzés számukra, hogy a nézők végül őket választották.

Noha a győzelem súlya csak lassan ülepedik le bennük, nyeremény sorsáról Béla határozottan beszél: a legfontosabb cél a gyerekek taníttatása. Rebeka öccse is hegedül, és

szeretné, ha mindkét gyermek a lehető legjobb tanároktól tanulhatna a későbbiekben és képzhetnék magukat tovább.

Mint mondta, erre kiváló lehetőséget nyújt a tehetségkutatón nyert összeg. Béla kiemelte azt is, apaként számára különleges ajándék, hogy továbbadhatta a hivatását. Meghatottan beszél arról, milyen érzés, hogy mindkét gyermeke zenével foglalkozik, ráadásul tehetségesek is.

Nevetve mesélik, hogy szakmailag bizony előfordul, hogy vitatkoznak, Rebeka sem fél visszajelezni, ha valamivel nem ért egyet – de ez is része a közös útnak.

A jövőt illetően Béla ugyanakkor Geszti Péter tanácsát is kiemelte: nem kell rohanni, hanem megfontoltan kell építkezni. Mint mondta, ennek hatására a későbbiekben megjelenő dalokról másképp gondolkodnak.

Inkább jelenjen meg kevesebb, de valóban Rebekához illő zene, olyasmi, ami hosszú távon is értéket képvisel.

Végül, amikor arról kérdezem őket, mit szeretnek együtt csinálni a zenélésen kívül, Rebeka nevetve válaszol: cukkolják egymást. Béla hozzáteszi: nem mindig könnyű egyszerre apának és szakmai partnernek lenni, de az eredmény mégis őket igazolja.

A beszélgetésünknek különleges apropót adott az is, hogy Béla és Rebeka éppen hazai közönség előtt készültek fellépni Székelyudvarhelyen, a karácsonyi vásár színpadán. Bár a Csillag születik döntőjének reflektorfénye és országos figyelme még egészen friss élmény, saját bevallásuk szerint beszélgetésünkkor mégis ez a fellépés töltötte el őket a legnagyobb izgalommal.

Hazai közönség előtt is bemutatkozott a Csillag születik nyertes párosa
Hazai közönség előtt is bemutatkozott a Csillag születik nyertes párosa

A székelyudvarhelyi karácsonyi vásár zárónapján hazai közönség előtt lépett fel a Csillag születik tehetségkutató műsor újdonsült nyertes párosa, Kristof Rebeka és édesapja, Béla.

Béla elárulta: talán még jobban izgulnak, mint a verseny során. Rebeka mosolyogva teszi hozzá, hogy nagyon várja már az estét – különleges érzés számára, hogy szülővárosában, ismerős arcok előtt állhat színpadra.

A hazai közönség szeretete és támogatása számukra legalább akkora ajándék, mint a televíziós győzelem: itt kezdődött minden, és most ide térnek vissza egy nagy közös siker után.

Ahogy búcsúzunk, egyértelmű: nemcsak egy versenyt nyertek meg, hanem egy közös utat is, amely most kezd igazán kibontakozni.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Interjú
