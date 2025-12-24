December 19-én személyes okokból lemondott a TAROM vezérigazgatója, Costin Iordache, de hivatalában marad 2026. január 15-ig, ameddig a vállalat igazgatótanácsa ügyvivő vezérigazgatót nevez ki – jelentette be szerdán az állami légitársaság.

Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy mandátuma alatt Costin Iordachénak

sikerült végrehajtania az Európai Bizottság által jóváhagyott szerkezetátalakítási tervben meghatározott intézkedések többségét.

A magánszférából érkező szakemberekből álló csapatát vezetve sikerült állami támogatást szereznie, csökkenteni az adósságot és nyereségessé tenni a TAROM-ot – szemlézi a közleményt az Agerpres.

A vállalat tájékoztatása szeirnt a TAROM igazgatótanácsa külső tanácsadó bevonásával megkezdi az új vezérigazgató kiválasztásának folyamatát.