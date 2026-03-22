Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Alkoholfogyasztással összefüggő közúti balesetekhez riasztották a rendőröket az elmúlt napokban. Csíkszenttamáson egy jogosítvány nélküli, ittas sofőr frontálisan ütközött, Maroshévízen pedig egy autó hídfőnek csapódott, a balesetben egy utas megsérült.

Székelyhon

2026. március 22., 15:592026. március 22., 15:59

Péntek este Csíkszenttamáson, a 125-ös megyei úton a balánbányai rendőrség járőrei forgalomellenőrzés közben két sérült járműre figyeltek fel. A helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy egy 31 éves, csíkszentmihályi férfi áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő, 20 éves csíkdánfalvi sofőr által vezetett autóval.

A balesetben személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett.

Az alkoholszondás vizsgálat a 31 éves férfi leheletéből 1,19 mg/l légalkoholszintet mutatott ki,

a másik sofőr viszont nem fogyasztott alkoholt. A további ellenőrzések során az is kiderült, hogy

a balesetet okozó férfi nem rendelkezik jogosítvánnyal.

Kórházba szállították vérvételre, az ügyben pedig ittas és engedély nélküli járművezetés miatt indult büntetőeljárás.

Egy másik, hasonló eset vasárnap kora reggel történt Maroshévízen. A rendőröket 5 óra 50 perc körül riasztották az Méhek utcába, ahol egy személygépkocsi hídfőnek ütközött. A járművet egy 25 éves, Maros megyei férfi vezette.

A balesetben az autó egyik utasa megsérült, őt kórházba szállították, de nem volt szükség a beutalására.

A sofőrnél végzett alkoholszondás vizsgálat 0,82 mg/l értéket mutatott,

ezért őt is további vérvizsgálatra vitték. Mindkét esetben büntetőeljárás indult ittas járművezetés miatt, a maroshévízi balesetnél pedig gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja is felmerült.

Csíkszék Gyergyószék Rendőrség
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. március 22., vasárnap

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés

Hétfőn ül össze a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége, hogy döntsön a kormányból való esetleges kilépésről szóló belső konzultáció menetrendjéről.

2026. március 22., vasárnap

Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka

Egy autóbalesethez és két tűzesethez riasztották szombatról vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei tűzoltókat.

2026. március 21., szombat

Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson

Száraz növényzet gyúlt ki a Hargita megyei Galócás községben, a tűz mintegy 20 hektáros területet érint.

2026. március 21., szombat

Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós római katolikus templom tornyának felújítása miatt emelték le a keresztet és a toronygömböt, amiből érdekes, 1868-ban oda elhelyezett tárgyak kerültek elő. Ezek májusig a múzeumban tekinthetők meg.

2026. március 21., szombat

Eljárást indítottak egy román nővel szemben egy brit tengeralattjáró-bázisnál történt incidens kapcsán

Eljárás indult egy iráni férfi és egy román nő ellen, miután megpróbáltak bejutni az Egyesült Királyság nukleáris elrettentő rendszerének egyik kulcsfontosságú haditengerészeti támaszpontjára – jelentette szombaton a PA Media és a dpa.

2026. március 21., szombat

Folytatódnak szerdán elsüllyedt vontatóhajó kutató műveletei a Midia kikötő térségében

A román haditengerészet szombaton is folytatja a Midia kikötő térségében elsüllyedt Astana vontatóhajó balesetének kutató-mentő műveleteit – közölte a védelmi minisztérium.

2026. március 21., szombat

Súlyos buszbaleset történt Galac megyében: egy személy életét vesztette, 14-en megsérültek

Egy autóbusz borult fel szombaton az 581-es európai úton, Galac és Vaslui megye határán: többen megsérültek, egy személy pedig életét vesztette.

2026. március 21., szombat

Már minden kúton 9 lej fölött van az üzemanyag ára

Nem maradt egyetlen olyan töltőállomás Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson sem, ahol 9 lejnél olcsóbban lehetne tankolni: a legfrissebb adatok szerint minden nagy szolgáltatónál átlépte ezt a határt az üzemanyag ára.

2026. március 20., péntek

Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter

Székelyudvarhely után Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott Nagy István magyar agrárminiszter, hogy a gazdákat érintő kihívásokra válaszokat adjon, és megoldásokat körvonalazzon.

2026. március 20., péntek

Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben

A kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest Romániában, ami a világjárvány óta a legnagyobb visszaesés.

