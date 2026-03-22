Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt

Alkoholfogyasztással összefüggő közúti balesetekhez riasztották a rendőröket az elmúlt napokban. Csíkszenttamáson egy jogosítvány nélküli, ittas sofőr frontálisan ütközött, Maroshévízen pedig egy autó hídfőnek csapódott, a balesetben egy utas megsérült.

Székelyhon 2026. március 22., 15:59

Péntek este Csíkszenttamáson, a 125-ös megyei úton a balánbányai rendőrség járőrei forgalomellenőrzés közben két sérült járműre figyeltek fel. A helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy egy 31 éves, csíkszentmihályi férfi áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő, 20 éves csíkdánfalvi sofőr által vezetett autóval. A balesetben személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett.

Az alkoholszondás vizsgálat a 31 éves férfi leheletéből 1,19 mg/l légalkoholszintet mutatott ki,

a másik sofőr viszont nem fogyasztott alkoholt. A további ellenőrzések során az is kiderült, hogy

a balesetet okozó férfi nem rendelkezik jogosítvánnyal.

Kórházba szállították vérvételre, az ügyben pedig ittas és engedély nélküli járművezetés miatt indult büntetőeljárás. Egy másik, hasonló eset vasárnap kora reggel történt Maroshévízen. A rendőröket 5 óra 50 perc körül riasztották az Méhek utcába, ahol egy személygépkocsi hídfőnek ütközött. A járművet egy 25 éves, Maros megyei férfi vezette. A balesetben az autó egyik utasa megsérült, őt kórházba szállították, de nem volt szükség a beutalására.

A sofőrnél végzett alkoholszondás vizsgálat 0,82 mg/l értéket mutatott,