Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Alkoholfogyasztással összefüggő közúti balesetekhez riasztották a rendőröket az elmúlt napokban. Csíkszenttamáson egy jogosítvány nélküli, ittas sofőr frontálisan ütközött, Maroshévízen pedig egy autó hídfőnek csapódott, a balesetben egy utas megsérült.
Péntek este Csíkszenttamáson, a 125-ös megyei úton a balánbányai rendőrség járőrei forgalomellenőrzés közben két sérült járműre figyeltek fel. A helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy egy 31 éves, csíkszentmihályi férfi áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő, 20 éves csíkdánfalvi sofőr által vezetett autóval.
A balesetben személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett.
a másik sofőr viszont nem fogyasztott alkoholt. A további ellenőrzések során az is kiderült, hogy
Kórházba szállították vérvételre, az ügyben pedig ittas és engedély nélküli járművezetés miatt indult büntetőeljárás.
Egy másik, hasonló eset vasárnap kora reggel történt Maroshévízen. A rendőröket 5 óra 50 perc körül riasztották az Méhek utcába, ahol egy személygépkocsi hídfőnek ütközött. A járművet egy 25 éves, Maros megyei férfi vezette.
A balesetben az autó egyik utasa megsérült, őt kórházba szállították, de nem volt szükség a beutalására.
ezért őt is további vérvizsgálatra vitték. Mindkét esetben büntetőeljárás indult ittas járművezetés miatt, a maroshévízi balesetnél pedig gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja is felmerült.
