Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) magának kell döntenie arról, hogy kormányon marad vagy kilép a koalícióból – nyilatkozta péntek este Ilie Bolojan miniszterelnök.
A kormányfő a Digi24 televíziónak adott interjúban rámutatott, a PSD-nek saját belátása szerint kell döntenie a kormányzati szerepvállalásáról, de
– írja az Agerpres. A szociáldemokrata politikusok részéről az elmúlt napokban elhangzott bírálatok kapcsán Bolojan leszögezte, jómaga nem veszi zokon ezeket, ugyanakkor szerinte a minősítgetések nemcsak őt, hanem a teljes kormányt érintik, annak valamennyi miniszterével együtt. Bolojan azt is elmondta, hogy
Mint hangsúlyozta, a hétfői koalíciós ülés is „problémamentesen” zajlott, egy többpárti koalícióban természetesnek számító kisebb szurkálódásokat leszámítva minden témát megbeszéltek, és egyik kapcsán sem alakultak ki komolyabb viták.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nicușor Dan államfő is megszólalt az üggyel kapcsolatban. Rámutatott, míg hét-nyolc hónappal ezelőtt a befektetőket az ország pénzügyi helyzete aggasztotta, az, hogy Románia belekerülhet egy olyan kamatspirálba, amelyből később nem tud szabadulni, most a félelmeik az ország politikai stabilitásához kapcsolódnak. Az államfő úgy véli, „valamivel rosszabb a helyzet a koalícióban, mint hat-hét hónappal ezelőtt”, de bízik benne, hogy egyben marad és folytatja a munkát.
A temesvári szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is vizsgálódik a csenei gyilkosság ügyében, miután az ebben érintett 13 éves gyermek szervezetében drogot mutattak ki.
Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.
Egy négy- és egy ötéves gyermek beesett péntek délután a Kis-Szamosba Szamosújváron; egyiküket kimentette a vízből egy fiatalember, a négyéves azonban eltűnt, búvárok keresik – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.
Lavina következett be pénteken Beszterce-Naszód megyében, az Óradnát (Rodna) Radnaborberekkel (Valea Vinului) összekötő, a Radnai-havasok Nemzeti Parkba vezető községi út közelében – tájékoztattak a helyi hatóságok.
Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.
Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai és marosvásárhelyi képviselői petíciót kezdeményeztek annak érdekében, hogy a két megyeszékhely önkormányzata csökkentse a helyi adókat és illetékeket.
Átvette nyereményét a Mit tartogat 2026? elnevezésű Székelyhon-játék nyertese csütörtökön. A szerencsés Bartalis Ilona udvarhelyszéki olvasónk, akit több mint ötezer hozzászóló közül sorsoltunk ki január 19-én, hétfőn.
Marosvásárhelyen hajtották végre 2026 első szervkivételét: egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.
A két ágazat dolgozói dönthetik el, hogy milyen formában demonstráljon a Sanitas a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés ellen. Ezúttal nem csak a szakszervezeti tagoktól várnak visszajelzést a tervezett tiltakozással kapcsolatban.
