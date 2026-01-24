Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) magának kell döntenie arról, hogy kormányon marad vagy kilép a koalícióból – nyilatkozta péntek este Ilie Bolojan miniszterelnök.

A kormányfő a Digi24 televíziónak adott interjúban rámutatott, a PSD-nek saját belátása szerint kell döntenie a kormányzati szerepvállalásáról, de

– írja az Agerpres . A szociáldemokrata politikusok részéről az elmúlt napokban elhangzott bírálatok kapcsán Bolojan leszögezte, jómaga nem veszi zokon ezeket, ugyanakkor szerinte a minősítgetések nemcsak őt, hanem a teljes kormányt érintik, annak valamennyi miniszterével együtt. Bolojan azt is elmondta, hogy

Mint hangsúlyozta, a hétfői koalíciós ülés is „problémamentesen” zajlott, egy többpárti koalícióban természetesnek számító kisebb szurkálódásokat leszámítva minden témát megbeszéltek, és egyik kapcsán sem alakultak ki komolyabb viták.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nicușor Dan államfő is megszólalt az üggyel kapcsolatban. Rámutatott, míg hét-nyolc hónappal ezelőtt a befektetőket az ország pénzügyi helyzete aggasztotta, az, hogy Románia belekerülhet egy olyan kamatspirálba, amelyből később nem tud szabadulni, most a félelmeik az ország politikai stabilitásához kapcsolódnak. Az államfő úgy véli, „valamivel rosszabb a helyzet a koalícióban, mint hat-hét hónappal ezelőtt”, de bízik benne, hogy egyben marad és folytatja a munkát.