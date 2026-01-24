Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) magának kell döntenie arról, hogy kormányon marad vagy kilép a koalícióból – nyilatkozta péntek este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon

2026. január 24., 09:132026. január 24., 09:13

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kormányfő a Digi24 televíziónak adott interjúban rámutatott, a PSD-nek saját belátása szerint kell döntenie a kormányzati szerepvállalásáról, de

az ország politikai stabilitása nagymértékben hozzájárul a gazdasági kiszámíthatósághoz

– írja az Agerpres. A szociáldemokrata politikusok részéről az elmúlt napokban elhangzott bírálatok kapcsán Bolojan leszögezte, jómaga nem veszi zokon ezeket, ugyanakkor szerinte a minősítgetések nemcsak őt, hanem a teljes kormányt érintik, annak valamennyi miniszterével együtt. Bolojan azt is elmondta, hogy

egyik koalíciós párt vezetője sem kérte a lemondását.

Mint hangsúlyozta, a hétfői koalíciós ülés is „problémamentesen” zajlott, egy többpárti koalícióban természetesnek számító kisebb szurkálódásokat leszámítva minden témát megbeszéltek, és egyik kapcsán sem alakultak ki komolyabb viták.

Hirdetés

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nicușor Dan államfő is megszólalt az üggyel kapcsolatban. Rámutatott, míg hét-nyolc hónappal ezelőtt a befektetőket az ország pénzügyi helyzete aggasztotta, az, hogy Románia belekerülhet egy olyan kamatspirálba, amelyből később nem tud szabadulni, most a félelmeik az ország politikai stabilitásához kapcsolódnak. Az államfő úgy véli, „valamivel rosszabb a helyzet a koalícióban, mint hat-hét hónappal ezelőtt”, de bízik benne, hogy egyben marad és folytatja a munkát.

korábban írtuk

Nicușor Dan: nőtt a feszültség a koalícióban, a politikai stabilitás hiánya aggasztja a befektetőket
Nicușor Dan: nőtt a feszültség a koalícióban, a politikai stabilitás hiánya aggasztja a befektetőket

Nicușor Dan államfő szerint „valamivel rosszabb a helyzet a koalícióban, mint hat-hét hónappal ezelőtt”, de bízik benne, hogy egyben marad és folytatja a munkát.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Gólerős támadót igazolt a magyar élvonalból az FK Csíkszereda
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A felsőházért küzdő csapathoz szerződött a Sepsi OSK korábbi csatára
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Székelyhon

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Székelyhon

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Gólerős támadót igazolt a magyar élvonalból az FK Csíkszereda
Székely Sport

Gólerős támadót igazolt a magyar élvonalból az FK Csíkszereda
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
Krónika

Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A felsőházért küzdő csapathoz szerződött a Sepsi OSK korábbi csatára
Székely Sport

A felsőházért küzdő csapathoz szerződött a Sepsi OSK korábbi csatára
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 24., szombat

Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak

A temesvári szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is vizsgálódik a csenei gyilkosság ügyében, miután az ebben érintett 13 éves gyermek szervezetében drogot mutattak ki.

Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak
Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak
2026. január 24., szombat

Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak
Hirdetés
2026. január 23., péntek

A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása

Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.

A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása
A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása
2026. január 23., péntek

A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása
2026. január 23., péntek

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve

Egy négy- és egy ötéves gyermek beesett péntek délután a Kis-Szamosba Szamosújváron; egyiküket kimentette a vízből egy fiatalember, a négyéves azonban eltűnt, búvárok keresik – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
2026. január 23., péntek

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
2026. január 23., péntek

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban

A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban
Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban
2026. január 23., péntek

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók

Lavina következett be pénteken Beszterce-Naszód megyében, az Óradnát (Rodna) Radnaborberekkel (Valea Vinului) összekötő, a Radnai-havasok Nemzeti Parkba vezető községi út közelében – tájékoztattak a helyi hatóságok.

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
2026. január 23., péntek

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
2026. január 23., péntek

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről

Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről
Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről
2026. január 23., péntek

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről
2026. január 23., péntek

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai és marosvásárhelyi képviselői petíciót kezdeményeztek annak érdekében, hogy a két megyeszékhely önkormányzata csökkentse a helyi adókat és illetékeket.

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére
Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére
2026. január 23., péntek

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét

Átvette nyereményét a Mit tartogat 2026? elnevezésű Székelyhon-játék nyertese csütörtökön. A szerencsés Bartalis Ilona udvarhelyszéki olvasónk, akit több mint ötezer hozzászóló közül sorsoltunk ki január 19-én, hétfőn.

Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét
Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét
2026. január 23., péntek

Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét
2026. január 23., péntek

Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt

Marosvásárhelyen hajtották végre 2026 első szervkivételét: egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.

Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt
Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt
2026. január 23., péntek

Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt
2026. január 23., péntek

Tiltakozásra készülnek az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

A két ágazat dolgozói dönthetik el, hogy milyen formában demonstráljon a Sanitas a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés ellen. Ezúttal nem csak a szakszervezeti tagoktól várnak visszajelzést a tervezett tiltakozással kapcsolatban.

Tiltakozásra készülnek az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben
Tiltakozásra készülnek az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben
2026. január 23., péntek

Tiltakozásra készülnek az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!