Így emlékszünk 2025-re, egy nem szokványos esztendőre

Képekbe sűrítve idézzük fel mindazt, ami 2025-ben meghatározta Székelyföld mindennapjait: ünnepeket és tragédiákat, közösségi pillanatokat, rendkívüli eseményeket és csendes hétköznapokat.

Székelyhon

2025. december 31., 21:222025. december 31., 21:22

• Fotó: Székelyhon montázs

Fotó: Székelyhon montázs

Képekbe sűrítve idézzük fel mindazt, ami 2025-ben meghatározta Székelyföld mindennapjait: ünnepeket és tragédiákat, közösségi pillanatokat, rendkívüli eseményeket és csendes hétköznapokat.

Székelyhon

2025. december 31., 21:22

Székelyhon

2025. december 31., 21:222025. december 31., 21:22

Az év során árvizek, tüntetések, választások és fejlesztések váltották egymást, miközben vallási ünnepek, kulturális események és sportpillanatok is formálták a közösséget.

A Székelyhon fotósai, Borbély Fanni, Csató Andrea, Haáz Vince, László Ildikó, Olti Angyalka, Pinti Attila és Tuchiluș Alex Csíkszeredától Székelyudvarhelyen át Marosvásárhelyig és Sepsiszentgyörgyig dokumentálták mindazt, ami idén történt. Ez a közel száz kép nem teljes krónika, hanem mindössze egy lenyomat: így emlékszünk 2025-re.

Tűzijátékkal köszöntötték 2025-öt Székelyudvarhely főterén • Fotó: Csató Andrea

Tűzijátékkal köszöntötték 2025-öt Székelyudvarhely főterén

Fotó: Csató Andrea

Közlekedési káosz az év első napjaiban Hargitafürdőn. Az újévi havazás után hatalmas torlódás alakult ki a sípályára igyekvők miatt • Fotó: Pinti Attila

Közlekedési káosz az év első napjaiban Hargitafürdőn. Az újévi havazás után hatalmas torlódás alakult ki a sípályára igyekvők miatt

Fotó: Pinti Attila

Kopjafát avattak Potápi Árpád János államtitkár emlékére Madéfalván • Fotó: Borbély Fanni

Kopjafát avattak Potápi Árpád János államtitkár emlékére Madéfalván

Fotó: Borbély Fanni

Január 18-án több mint ezer AUR-szimpatizáns vonult utcára Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Január 18-án több mint ezer AUR-szimpatizáns vonult utcára Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Elégedetlenséget szült az utasok körében a vonatjárat-ritkítás a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr, illetve Segesvár útvonalon • Fotó: Csató Andrea

Elégedetlenséget szült az utasok körében a vonatjárat-ritkítás a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr, illetve Segesvár útvonalon

Fotó: Csató Andrea

Január végén bevezették Csíkszeredábanaz új okoskukákat • Fotó: Borbély Fanni

Január végén bevezették Csíkszeredábanaz új okoskukákat

Fotó: Borbély Fanni

Orbán Balázsra, a legnagyobb székelyre emlékeztek Székelyudvarhelyen • Fotó: Csató Andrea

Orbán Balázsra, a legnagyobb székelyre emlékeztek Székelyudvarhelyen

Fotó: Csató Andrea

Napokon át kerestek egy eltűnt fiatalt a befagyott zeteváraljai víztározóban • Fotó: László Ildikó

Napokon át kerestek egy eltűnt fiatalt a befagyott zeteváraljai víztározóban

Fotó: László Ildikó

Február 10-én Marosvásárhelyen a Könyv és gyertya felvonuláson • Fotó: Haáz Vince

Február 10-én Marosvásárhelyen a Könyv és gyertya felvonuláson

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen több mint harminc éve működik a Hadsereg téri piac, amit mindenki oroszpiac néven ismer • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen több mint harminc éve működik a Hadsereg téri piac, amit mindenki oroszpiac néven ismer

Fotó: Haáz Vince

Gyergyóremetén telet temettek március első napján, Hargita megye számos hagyományőrző csoportja mutatta be előadását • Fotó: Pinti Attila

Gyergyóremetén telet temettek március első napján, Hargita megye számos hagyományőrző csoportja mutatta be előadását

Fotó: Pinti Attila

Farsangi mulatság Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Tuchiluș Alex

Farsangi mulatság Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex

Marosvásárhelyen az egyházi temetők mellett négy városi temető van, összesen 17 ezer hellyel, a legtöbb sír a Jeddi úti temetőben van • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen az egyházi temetők mellett négy városi temető van, összesen 17 ezer hellyel, a legtöbb sír a Jeddi úti temetőben van

Fotó: Haáz Vince

A rendszerváltás óta először lett magyar prefektusa Maros megyének, Barabási Antal Szabolcs személyében • Fotó: Haáz Vince

A rendszerváltás óta először lett magyar prefektusa Maros megyének, Barabási Antal Szabolcs személyében

Fotó: Haáz Vince

Nemzeti ünnepünk. Március 15-i kézdivásárhelyi ünnepség • Fotó: Tuchiluș Alex

Nemzeti ünnepünk. Március 15-i kézdivásárhelyi ünnepség

Fotó: Tuchiluș Alex

Március 15. hősei előtt tisztelegve piros-fehér-zöldbe borult a csíkszeredai Mikó-vár homlokzata • Fotó: Pinti Attila

Március 15. hősei előtt tisztelegve piros-fehér-zöldbe borult a csíkszeredai Mikó-vár homlokzata

Fotó: Pinti Attila

A résztvevőkhöz és a nézőkhöz sem volt kegyes az időjárás március 16-án Hargitafürdőn, zuhogó esőben zajlott a Kerge Olimpia • Fotó: Pinti Attila

A résztvevőkhöz és a nézőkhöz sem volt kegyes az időjárás március 16-án Hargitafürdőn, zuhogó esőben zajlott a Kerge Olimpia

Fotó: Pinti Attila

Gyergyói győzelem a román jégkorong-bajnokságban • Fotó: Tuchiluș Alex

Gyergyói győzelem a román jégkorong-bajnokságban

Fotó: Tuchiluș Alex

Számos portékát árulnak a székelyudvarhelyi „kocsipiacon” • Fotó: Csató Andrea

Számos portékát árulnak a székelyudvarhelyi „kocsipiacon”

Fotó: Csató Andrea

Március végén bevezették az E-sigur rendszert • Fotó: Tuchiluș Alex

Március végén bevezették az E-sigur rendszert

Fotó: Tuchiluș Alex

Tavaszi tél: április 6-án fehérbe öltözött Csíkszereda • Fotó: Pinti Attila

Tavaszi tél: április 6-án fehérbe öltözött Csíkszereda

Fotó: Pinti Attila

Április elejétől újra gólyák népesítik be Homoródszentpált. A tavasz hírnökeiként is ismert madarak visszatértek Afrikából, hogy elfoglalják fészkeiket és felkészüljenek a költési időszakra • Fotó: László Ildikó

Április elejétől újra gólyák népesítik be Homoródszentpált. A tavasz hírnökeiként is ismert madarak visszatértek Afrikából, hogy elfoglalják fészkeiket és felkészüljenek a költési időszakra

Fotó: László Ildikó

Csaknem százan, közöttük sok gyerek elevenítette meg Marosvásárhelyen virágvasárnap Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót • Fotó: Haáz Vince

Csaknem százan, közöttük sok gyerek elevenítette meg Marosvásárhelyen virágvasárnap Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót

Fotó: Haáz Vince

A gyergyói hoki klub nyerte a 2024/2025-ös Erste Ligát április 17-én • Fotó: Borbély Fanni

A gyergyói hoki klub nyerte a 2024/2025-ös Erste Ligát április 17-én

Fotó: Borbély Fanni

Őrizve hagyományainkat: ezrek vettek részt április 20-án a Kárpát-medence legnagyobb szabadtéri ételszentelésén Csíkszeredában • Fotó: Pinti Attila

Őrizve hagyományainkat: ezrek vettek részt április 20-án a Kárpát-medence legnagyobb szabadtéri ételszentelésén Csíkszeredában

Fotó: Pinti Attila

Sepsiszentgyögyön is szabadtéri eledelszentelést tartottak • Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyögyön is szabadtéri eledelszentelést tartottak

Fotó: Tuchiluș Alex

Húsvét, ahogy mi szeretjük. A néphagyományokat őrizve locsoltak Kápolnásfaluban a fiatalok • Fotó: Bencze Emese

Húsvét, ahogy mi szeretjük. A néphagyományokat őrizve locsoltak Kápolnásfaluban a fiatalok

Fotó: Bencze Emese

Crin Antonescu, a Románia, előre szövetség államfőjelöltje Marosvásárhelyen kampányolt. Hiába • Fotó: Haáz Vince

Crin Antonescu, a Románia, előre szövetség államfőjelöltje Marosvásárhelyen kampányolt. Hiába

Fotó: Haáz Vince

We Bring Fire to Ice. Megnyitották a Divízió 1A hoki-világbajnokságot Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Tuchiluș Alex

We Bring Fire to Ice. Megnyitották a Divízió 1A hoki-világbajnokságot Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex

Szejkefürdőn majálisoztak az udvarhelyszékiek • Fotó: László Ildikó

Szejkefürdőn majálisoztak az udvarhelyszékiek

Fotó: László Ildikó

A református egyházkerület vezetőségének tagjai látogatták meg május 8-án a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. Énekkel köszöntötték a generális vizitáció tagjait • Fotó: Haáz Vince

A református egyházkerület vezetőségének tagjai látogatták meg május 8-án a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. Énekkel köszöntötték a generális vizitáció tagjait

Fotó: Haáz Vince

Árvizek sújtották Székelyföldet május végén, a megáradt Olt Csíkszéket sem kímélte • Fotó: Pinti Attila

Árvizek sújtották Székelyföldet május végén, a megáradt Olt Csíkszéket sem kímélte

Fotó: Pinti Attila

Árvíz a háromszéki Nagyborosnyón május 29-én • Fotó: Tuchiluș Alex

Árvíz a háromszéki Nagyborosnyón május 29-én

Fotó: Tuchiluș Alex

Elöntötte a Korond-pataka a parajdi sóbányát. A Telegdy-rész megmentésében még bíztak Parajdon, ám ez a remény is szertefoszlott • Fotó: Haáz Vince

Elöntötte a Korond-pataka a parajdi sóbányát. A Telegdy-rész megmentésében még bíztak Parajdon, ám ez a remény is szertefoszlott

Fotó: Haáz Vince

Árvíz Nagyborosnyón. A természeti katasztrófa jelentős károkat okozott • Fotó: Tuchiluș Alex

Árvíz Nagyborosnyón. A természeti katasztrófa jelentős károkat okozott

Fotó: Tuchiluș Alex

Június elején a legrosszabbra készülve Parajdon mobil védőgátakat emeltek a bányafödém közelében • Fotó: Pinti Attila

Június elején a legrosszabbra készülve Parajdon mobil védőgátakat emeltek a bányafödém közelében

Fotó: Pinti Attila

A háromszéki Kökösbácstelek az árvíz után • Fotó: Tuchiluș Alex

A háromszéki Kökösbácstelek az árvíz után

Fotó: Tuchiluș Alex

Lovas zarándokok indulása Perkőről július 5-én • Fotó: Tuchiluș Alex

Lovas zarándokok indulása Perkőről július 5-én

Fotó: Tuchiluș Alex

Megérkeztek a lovas zarándokok a csíksomlyói hegynyeregbe • Fotó: Borbély Fanni

Megérkeztek a lovas zarándokok a csíksomlyói hegynyeregbe

Fotó: Borbély Fanni

Százezrek a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsún • Fotó: Pinti Attila

Százezrek a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsún

Fotó: Pinti Attila

Június 14-én több mint 100 ezren ünnepeltek a Bagossy Brothers Company csíksomlyói koncertjén • Fotó: Haáz Vince

Június 14-én több mint 100 ezren ünnepeltek a Bagossy Brothers Company csíksomlyói koncertjén

Fotó: Haáz Vince

Énekszóval érkeztek a keresztalják Udvarhelyszék legjelentősebb zarándoknapjára, az úrnapi búcsúra • Fotó: Csató Andrea

Énekszóval érkeztek a keresztalják Udvarhelyszék legjelentősebb zarándoknapjára, az úrnapi búcsúra

Fotó: Csató Andrea

A méltán híres Székely vágta megnyitója június 21-én • Fotó: Pinti Attila

A méltán híres Székely vágta megnyitója június 21-én

Fotó: Pinti Attila

Demjén Ferenc szerelemvonattal repítette vissza az időben az udvarhelyszékieket a városnapi koncerten • Fotó: László Ildikó

Demjén Ferenc szerelemvonattal repítette vissza az időben az udvarhelyszékieket a városnapi koncerten

Fotó: László Ildikó

A vízzel feltelt és részben már beszakadt sóbánya kockázatelemzését, illetve egy új bánya megnyitásáig tartó támogatásrendszer kidolgozását követelték a tüntetők Parajdon • Fotó: László Ildikó

A vízzel feltelt és részben már beszakadt sóbánya kockázatelemzését, illetve egy új bánya megnyitásáig tartó támogatásrendszer kidolgozását követelték a tüntetők Parajdon

Fotó: László Ildikó

Ezer Székely Leány napja a csíksomlyói nyeregben • Fotó: Borbély Fanni

Ezer Székely Leány napja a csíksomlyói nyeregben

Fotó: Borbély Fanni

Napról napra kevesebb maradt júliusban a sepsiszentgyörgyi városközpont egyik meghatározó épületéből, a valamikori Bodok szállóból • Fotó: Tuchiluș Alex

Napról napra kevesebb maradt júliusban a sepsiszentgyörgyi városközpont egyik meghatározó épületéből, a valamikori Bodok szállóból

Fotó: Tuchiluș Alex

Bevezettékaz elektronikus személyi igazolványokat • Fotó: Borbély Fanni

Bevezettékaz elektronikus személyi igazolványokat

Fotó: Borbély Fanni

Pappá szentelték Gergely József diakónust július 19-én • Fotó: Borbély Fanni

Pappá szentelték Gergely József diakónust július 19-én

Fotó: Borbély Fanni

Hagyományteremtő céllal tartottak kaláka kaszálást Nyikómalomfalván • Fotó: László Ildikó

Hagyományteremtő céllal tartottak kaláka kaszálást Nyikómalomfalván

Fotó: László Ildikó

Rózsafüzért szorító csontváz, 17. századi fejdísz, valamint egy 15. századi gótikus templom maradványai kerültek elő a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia közelében • Fotó: Csató Andrea

Rózsafüzért szorító csontváz, 17. századi fejdísz, valamint egy 15. századi gótikus templom maradványai kerültek elő a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia közelében

Fotó: Csató Andrea

Sporttörténelem. Az FK Csíkszereda csapata feljutott a Szuper Ligába • Fotó: Borbély Fanni

Sporttörténelem. Az FK Csíkszereda csapata feljutott a Szuper Ligába

Fotó: Borbély Fanni

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde Tusványoson • Fotó: Pinti Attila

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde Tusványoson

Fotó: Pinti Attila

Minden adott volt idén is a gyergyószentmiklósi Egyfeszten a jó fesztiválozáshoz • Fotó: Egyfeszt

Minden adott volt idén is a gyergyószentmiklósi Egyfeszten a jó fesztiválozáshoz

Fotó: Egyfeszt

Nosztalgiafesztivált szerveztek Borszéken • Fotó: László Ildikó

Nosztalgiafesztivált szerveztek Borszéken

Fotó: László Ildikó

Biciklis piknikkel ünnepelték a felújított Székelyudvarhely–Székelykeresztúr közötti utat • Fotó: Csató Andrea

Biciklis piknikkel ünnepelték a felújított Székelyudvarhely–Székelykeresztúr közötti utat

Fotó: Csató Andrea

Augusztusi csillaghullás Benedekmezőn • Fotó: Tuchiluș Alex

Augusztusi csillaghullás Benedekmezőn

Fotó: Tuchiluș Alex

Szent István-napi ünnepség Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Tuchiluș Alex

Szent István-napi ünnepség Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex

Búzaöntés az augusztus 20-i ünnepen Székelyudvarhelyen • Fotó: Csató Andrea

Búzaöntés az augusztus 20-i ünnepen Székelyudvarhelyen

Fotó: Csató Andrea

Roncsok harca Csíkszentkirályon • Fotó: Pinti Attila

Roncsok harca Csíkszentkirályon

Fotó: Pinti Attila

A Marosvásárhelyi Állatkert 61. születésnapján • Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Állatkert 61. születésnapján

Fotó: Haáz Vince

Húsz éve pusztított az árvíz a Nyikó-mentén. Erre emlékeztek • Fotó: Csató Andrea

Húsz éve pusztított az árvíz a Nyikó-mentén. Erre emlékeztek

Fotó: Csató Andrea

István, a király-koncert Csíksomlyón augusztus 30-án • Fotó: Pinti Attila

István, a király-koncert Csíksomlyón augusztus 30-án

Fotó: Pinti Attila

Nem kezdődhetett el a tanítás a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolában, ugyanis az épület életveszélyessé vált • Fotó: Csató Andrea

Nem kezdődhetett el a tanítás a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolában, ugyanis az épület életveszélyessé vált

Fotó: Csató Andrea

Tanügyi tüntetés a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal előtt, Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Tuchiluș Alex

Tanügyi tüntetés a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal előtt, Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex

Táncháztalálkozó Székelyudvarhelyen • Fotó: Csató Andrea

Táncháztalálkozó Székelyudvarhelyen

Fotó: Csató Andrea

Az újraalapított marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum tanévnyitója • Fotó: Haáz Vince

Az újraalapított marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum tanévnyitója

Fotó: Haáz Vince

Elkezdődött Hargita Megye Tanácsa épületének a felújítása • Fotó: Borbély Fanni

Elkezdődött Hargita Megye Tanácsa épületének a felújítása

Fotó: Borbély Fanni

Erdélyi Mesterségek Ünnepe • Fotó: Haáz Vince

Erdélyi Mesterségek Ünnepe

Fotó: Haáz Vince

A vártnál nyugodtabb hangulatban zajlott az a közvita, amit a marosvásárhelyi vegyipari kombinát környezetvédelmi engedélyének meghosszabbítására szerveztek októberben • Fotó: Haáz Vince

A vártnál nyugodtabb hangulatban zajlott az a közvita, amit a marosvásárhelyi vegyipari kombinát környezetvédelmi engedélyének meghosszabbítására szerveztek októberben

Fotó: Haáz Vince

Megemlékezés az aradi vértanúkra október 6-án Csíkszeredában • Fotó: Borbély Fanni

Megemlékezés az aradi vértanúkra október 6-án Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni

Sántha Xénia megmászta a Manaszlu főcsúcsát, Csíkszeredában üdvözölték • Fotó: Borbély Fanni

Sántha Xénia megmászta a Manaszlu főcsúcsát, Csíkszeredában üdvözölték

Fotó: Borbély Fanni

Felújítás alatt a csíkszeredai városháza • Fotó: Borbély Fanni

Felújítás alatt a csíkszeredai városháza

Fotó: Borbély Fanni

Udvarhelyszék népviseletben ünnepelt októberben • Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék népviseletben ünnepelt októberben

Fotó: László Ildikó

Tess Rali Bálványosfürdőn • Fotó: Tuchiluș Alex

Tess Rali Bálványosfürdőn

Fotó: Tuchiluș Alex

Margit hercegnő és Radu herceg Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Margit hercegnő és Radu herceg Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Látványában sokatmondó a Tökfesztivál Szovátán • Fotó: Haáz Vince

Látványában sokatmondó a Tökfesztivál Szovátán

Fotó: Haáz Vince

A Bölöni Lászlóról szóló dokumentumfilm díszbemutatója október 20-án Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

A Bölöni Lászlóról szóló dokumentumfilm díszbemutatója október 20-án Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Megemlékezés az 1956-os forradalom hőseiről Székelyudvarhelyen • Fotó: Csató Andrea

Megemlékezés az 1956-os forradalom hőseiről Székelyudvarhelyen

Fotó: Csató Andrea

Székelyudvarhelyre látogatott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter • Fotó: Csató Andrea

Székelyudvarhelyre látogatott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter

Fotó: Csató Andrea

Őszi munka. Hozzáláttak a cukorrépa-feldolgozásnak Marosludason • Fotó: Haáz Vince

Őszi munka. Hozzáláttak a cukorrépa-feldolgozásnak Marosludason

Fotó: Haáz Vince

Mécsesek fénye világítja be a csíkszentdomokosi temetőt • Fotó: Pinti Attila

Mécsesek fénye világítja be a csíkszentdomokosi temetőt

Fotó: Pinti Attila

Szépek és kényelmesek. Elindultak Csíkszeredában az új gázüzemű buszok • Fotó: Borbély Fanni

Szépek és kényelmesek. Elindultak Csíkszeredában az új gázüzemű buszok

Fotó: Borbély Fanni

Havazásra ébredő Csíkszereda november 19-én • Fotó: Pinti Attila

Havazásra ébredő Csíkszereda november 19-én

Fotó: Pinti Attila

Átadták a felújított járóbeteg rendelő-intézetet Csíkszeredában • Fotó: Borbély Fanni

Átadták a felújított járóbeteg rendelő-intézetet Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni

Megnyitották Székelyudvarhely bevásárlóközpontját • Fotó: Csató Andrea

Megnyitották Székelyudvarhely bevásárlóközpontját

Fotó: Csató Andrea

Advent első vasárnapja Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Advent első vasárnapja Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Lázárinfó Sepsiszentgyörgyön december 3-án • Fotó: Tuchiluș Alex

Lázárinfó Sepsiszentgyörgyön december 3-án

Fotó: Tuchiluș Alex

Dicsőszentmárton után Gyulakuta a második Maros megyei település, ahol idén felavatták az országos bölcsődeépítési programban elkészült új kisdedóvót • Fotó: Haáz Vince

Dicsőszentmárton után Gyulakuta a második Maros megyei település, ahol idén felavatták az országos bölcsődeépítési programban elkészült új kisdedóvót

Fotó: Haáz Vince

Teqball-világbajnokságot szerveztek Székelyudvarhelyen, Györgydeák Apor és Barabási Kinga két aranyérmet és egy ezüstöt szereztek • Fotó: OLti Angyalka

Teqball-világbajnokságot szerveztek Székelyudvarhelyen, Györgydeák Apor és Barabási Kinga két aranyérmet és egy ezüstöt szereztek

Fotó: OLti Angyalka

Felvonulást szerveztek a gyergyóditrói kórház megmentéséért • Fotó: Gergely Imre

Felvonulást szerveztek a gyergyóditrói kórház megmentéséért

Fotó: Gergely Imre

Mintegy ötven vadász gyűlt össze december 27-én Etéden, hogy részt vegyenek a Hubertus Vadásztársulat által szervezett jótékonysági vadászaton. • Fotó: Olti Angyalka

Mintegy ötven vadász gyűlt össze december 27-én Etéden, hogy részt vegyenek a Hubertus Vadásztársulat által szervezett jótékonysági vadászaton.

Fotó: Olti Angyalka

Székelyföld Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
