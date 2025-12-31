Így emlékszünk 2025-re, egy nem szokványos esztendőre

Képekbe sűrítve idézzük fel mindazt, ami 2025-ben meghatározta Székelyföld mindennapjait: ünnepeket és tragédiákat, közösségi pillanatokat, rendkívüli eseményeket és csendes hétköznapokat.
Fotó: Székelyhon montázs
Az év során árvizek, tüntetések, választások és fejlesztések váltották egymást, miközben vallási ünnepek, kulturális események és sportpillanatok is formálták a közösséget.
A Székelyhon fotósai, Borbély Fanni, Csató Andrea, Haáz Vince, László Ildikó, Olti Angyalka, Pinti Attila és Tuchiluș Alex Csíkszeredától Székelyudvarhelyen át Marosvásárhelyig és Sepsiszentgyörgyig dokumentálták mindazt, ami idén történt. Ez a közel száz kép nem teljes krónika, hanem mindössze egy lenyomat: így emlékszünk 2025-re.
Tűzijátékkal köszöntötték 2025-öt Székelyudvarhely főterén
Fotó: Csató Andrea
Közlekedési káosz az év első napjaiban Hargitafürdőn. Az újévi havazás után hatalmas torlódás alakult ki a sípályára igyekvők miatt
Fotó: Pinti Attila
Kopjafát avattak Potápi Árpád János államtitkár emlékére Madéfalván
Fotó: Borbély Fanni
Január 18-án több mint ezer AUR-szimpatizáns vonult utcára Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Elégedetlenséget szült az utasok körében a vonatjárat-ritkítás a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr, illetve Segesvár útvonalon
Fotó: Csató Andrea
Január végén bevezették Csíkszeredábanaz új okoskukákat
Fotó: Borbély Fanni
Orbán Balázsra, a legnagyobb székelyre emlékeztek Székelyudvarhelyen
Fotó: Csató Andrea
Napokon át kerestek egy eltűnt fiatalt a befagyott zeteváraljai víztározóban
Fotó: László Ildikó
Február 10-én Marosvásárhelyen a Könyv és gyertya felvonuláson
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen több mint harminc éve működik a Hadsereg téri piac, amit mindenki oroszpiac néven ismer
Fotó: Haáz Vince
Gyergyóremetén telet temettek március első napján, Hargita megye számos hagyományőrző csoportja mutatta be előadását
Fotó: Pinti Attila
Farsangi mulatság Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Tuchiluș Alex
Marosvásárhelyen az egyházi temetők mellett négy városi temető van, összesen 17 ezer hellyel, a legtöbb sír a Jeddi úti temetőben van
Fotó: Haáz Vince
A rendszerváltás óta először lett magyar prefektusa Maros megyének, Barabási Antal Szabolcs személyében
Fotó: Haáz Vince
Nemzeti ünnepünk. Március 15-i kézdivásárhelyi ünnepség
Fotó: Tuchiluș Alex
Március 15. hősei előtt tisztelegve piros-fehér-zöldbe borult a csíkszeredai Mikó-vár homlokzata
Fotó: Pinti Attila
A résztvevőkhöz és a nézőkhöz sem volt kegyes az időjárás március 16-án Hargitafürdőn, zuhogó esőben zajlott a Kerge Olimpia
Fotó: Pinti Attila
Gyergyói győzelem a román jégkorong-bajnokságban
Fotó: Tuchiluș Alex
Számos portékát árulnak a székelyudvarhelyi „kocsipiacon”
Fotó: Csató Andrea
Március végén bevezették az E-sigur rendszert
Fotó: Tuchiluș Alex
Tavaszi tél: április 6-án fehérbe öltözött Csíkszereda
Fotó: Pinti Attila
Április elejétől újra gólyák népesítik be Homoródszentpált. A tavasz hírnökeiként is ismert madarak visszatértek Afrikából, hogy elfoglalják fészkeiket és felkészüljenek a költési időszakra
Fotó: László Ildikó
Csaknem százan, közöttük sok gyerek elevenítette meg Marosvásárhelyen virágvasárnap Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót
Fotó: Haáz Vince
A gyergyói hoki klub nyerte a 2024/2025-ös Erste Ligát április 17-én
Fotó: Borbély Fanni
Őrizve hagyományainkat: ezrek vettek részt április 20-án a Kárpát-medence legnagyobb szabadtéri ételszentelésén Csíkszeredában
Fotó: Pinti Attila
Sepsiszentgyögyön is szabadtéri eledelszentelést tartottak
Fotó: Tuchiluș Alex
Húsvét, ahogy mi szeretjük. A néphagyományokat őrizve locsoltak Kápolnásfaluban a fiatalok
Fotó: Bencze Emese
Crin Antonescu, a Románia, előre szövetség államfőjelöltje Marosvásárhelyen kampányolt. Hiába
Fotó: Haáz Vince
We Bring Fire to Ice. Megnyitották a Divízió 1A hoki-világbajnokságot Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Tuchiluș Alex
Szejkefürdőn majálisoztak az udvarhelyszékiek
Fotó: László Ildikó
A református egyházkerület vezetőségének tagjai látogatták meg május 8-án a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. Énekkel köszöntötték a generális vizitáció tagjait
Fotó: Haáz Vince
Árvizek sújtották Székelyföldet május végén, a megáradt Olt Csíkszéket sem kímélte
Fotó: Pinti Attila
Árvíz a háromszéki Nagyborosnyón május 29-én
Fotó: Tuchiluș Alex
Elöntötte a Korond-pataka a parajdi sóbányát. A Telegdy-rész megmentésében még bíztak Parajdon, ám ez a remény is szertefoszlott
Fotó: Haáz Vince
Árvíz Nagyborosnyón. A természeti katasztrófa jelentős károkat okozott
Fotó: Tuchiluș Alex
Június elején a legrosszabbra készülve Parajdon mobil védőgátakat emeltek a bányafödém közelében
Fotó: Pinti Attila
A háromszéki Kökösbácstelek az árvíz után
Fotó: Tuchiluș Alex
Lovas zarándokok indulása Perkőről július 5-én
Fotó: Tuchiluș Alex
Megérkeztek a lovas zarándokok a csíksomlyói hegynyeregbe
Fotó: Borbély Fanni
Százezrek a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsún
Fotó: Pinti Attila
Június 14-én több mint 100 ezren ünnepeltek a Bagossy Brothers Company csíksomlyói koncertjén
Fotó: Haáz Vince
Énekszóval érkeztek a keresztalják Udvarhelyszék legjelentősebb zarándoknapjára, az úrnapi búcsúra
Fotó: Csató Andrea
A méltán híres Székely vágta megnyitója június 21-én
Fotó: Pinti Attila
Demjén Ferenc szerelemvonattal repítette vissza az időben az udvarhelyszékieket a városnapi koncerten
Fotó: László Ildikó
A vízzel feltelt és részben már beszakadt sóbánya kockázatelemzését, illetve egy új bánya megnyitásáig tartó támogatásrendszer kidolgozását követelték a tüntetők Parajdon
Fotó: László Ildikó
Ezer Székely Leány napja a csíksomlyói nyeregben
Fotó: Borbély Fanni
Napról napra kevesebb maradt júliusban a sepsiszentgyörgyi városközpont egyik meghatározó épületéből, a valamikori Bodok szállóból
Fotó: Tuchiluș Alex
Bevezettékaz elektronikus személyi igazolványokat
Fotó: Borbély Fanni
Pappá szentelték Gergely József diakónust július 19-én
Fotó: Borbély Fanni
Hagyományteremtő céllal tartottak kaláka kaszálást Nyikómalomfalván
Fotó: László Ildikó
Rózsafüzért szorító csontváz, 17. századi fejdísz, valamint egy 15. századi gótikus templom maradványai kerültek elő a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia közelében
Fotó: Csató Andrea
Sporttörténelem. Az FK Csíkszereda csapata feljutott a Szuper Ligába
Fotó: Borbély Fanni
Orbán Viktor miniszterelnök beszéde Tusványoson
Fotó: Pinti Attila
Minden adott volt idén is a gyergyószentmiklósi Egyfeszten a jó fesztiválozáshoz
Fotó: Egyfeszt
Nosztalgiafesztivált szerveztek Borszéken
Fotó: László Ildikó
Biciklis piknikkel ünnepelték a felújított Székelyudvarhely–Székelykeresztúr közötti utat
Fotó: Csató Andrea
Augusztusi csillaghullás Benedekmezőn
Fotó: Tuchiluș Alex
Szent István-napi ünnepség Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Tuchiluș Alex
Búzaöntés az augusztus 20-i ünnepen Székelyudvarhelyen
Fotó: Csató Andrea
Roncsok harca Csíkszentkirályon
Fotó: Pinti Attila
A Marosvásárhelyi Állatkert 61. születésnapján
Fotó: Haáz Vince
Húsz éve pusztított az árvíz a Nyikó-mentén. Erre emlékeztek
Fotó: Csató Andrea
István, a király-koncert Csíksomlyón augusztus 30-án
Fotó: Pinti Attila
Nem kezdődhetett el a tanítás a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolában, ugyanis az épület életveszélyessé vált
Fotó: Csató Andrea
Tanügyi tüntetés a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal előtt, Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Tuchiluș Alex
Táncháztalálkozó Székelyudvarhelyen
Fotó: Csató Andrea
Az újraalapított marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum tanévnyitója
Fotó: Haáz Vince
Elkezdődött Hargita Megye Tanácsa épületének a felújítása
Fotó: Borbély Fanni
Erdélyi Mesterségek Ünnepe
Fotó: Haáz Vince
A vártnál nyugodtabb hangulatban zajlott az a közvita, amit a marosvásárhelyi vegyipari kombinát környezetvédelmi engedélyének meghosszabbítására szerveztek októberben
Fotó: Haáz Vince
Megemlékezés az aradi vértanúkra október 6-án Csíkszeredában
Fotó: Borbély Fanni
Sántha Xénia megmászta a Manaszlu főcsúcsát, Csíkszeredában üdvözölték
Fotó: Borbély Fanni
Felújítás alatt a csíkszeredai városháza
Fotó: Borbély Fanni
Udvarhelyszék népviseletben ünnepelt októberben
Fotó: László Ildikó
Tess Rali Bálványosfürdőn
Fotó: Tuchiluș Alex
Margit hercegnő és Radu herceg Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Látványában sokatmondó a Tökfesztivál Szovátán
Fotó: Haáz Vince
A Bölöni Lászlóról szóló dokumentumfilm díszbemutatója október 20-án Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Megemlékezés az 1956-os forradalom hőseiről Székelyudvarhelyen
Fotó: Csató Andrea
Székelyudvarhelyre látogatott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Fotó: Csató Andrea
Őszi munka. Hozzáláttak a cukorrépa-feldolgozásnak Marosludason
Fotó: Haáz Vince
Mécsesek fénye világítja be a csíkszentdomokosi temetőt
Fotó: Pinti Attila
Szépek és kényelmesek. Elindultak Csíkszeredában az új gázüzemű buszok
Fotó: Borbély Fanni
Havazásra ébredő Csíkszereda november 19-én
Fotó: Pinti Attila
Átadták a felújított járóbeteg rendelő-intézetet Csíkszeredában
Fotó: Borbély Fanni
Megnyitották Székelyudvarhely bevásárlóközpontját
Fotó: Csató Andrea
Advent első vasárnapja Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Lázárinfó Sepsiszentgyörgyön december 3-án
Fotó: Tuchiluș Alex
Dicsőszentmárton után Gyulakuta a második Maros megyei település, ahol idén felavatták az országos bölcsődeépítési programban elkészült új kisdedóvót
Fotó: Haáz Vince
Teqball-világbajnokságot szerveztek Székelyudvarhelyen, Györgydeák Apor és Barabási Kinga két aranyérmet és egy ezüstöt szereztek
Fotó: OLti Angyalka
Felvonulást szerveztek a gyergyóditrói kórház megmentéséért
Fotó: Gergely Imre
Mintegy ötven vadász gyűlt össze december 27-én Etéden, hogy részt vegyenek a Hubertus Vadásztársulat által szervezett jótékonysági vadászaton.
Fotó: Olti Angyalka
Komoly mennyiségű, jogellenesen tartott pirotechnikai eszköz került rendőrségi kézre december 31-én Borszéken és Gyergyóhollón a borszéki rendőrök ellenőrzési akciója során.
