Így emlékszünk 2025-re, egy nem szokványos esztendőre

Fotó: Székelyhon montázs

Az év során árvizek, tüntetések, választások és fejlesztések váltották egymást, miközben vallási ünnepek, kulturális események és sportpillanatok is formálták a közösséget. A Székelyhon fotósai, Borbély Fanni, Csató Andrea, Haáz Vince, László Ildikó, Olti Angyalka, Pinti Attila és Tuchiluș Alex Csíkszeredától Székelyudvarhelyen át Marosvásárhelyig és Sepsiszentgyörgyig dokumentálták mindazt, ami idén történt. Ez a közel száz kép nem teljes krónika, hanem mindössze egy lenyomat: így emlékszünk 2025-re.

Tűzijátékkal köszöntötték 2025-öt Székelyudvarhely főterén Fotó: Csató Andrea

Közlekedési káosz az év első napjaiban Hargitafürdőn. Az újévi havazás után hatalmas torlódás alakult ki a sípályára igyekvők miatt Fotó: Pinti Attila

Kopjafát avattak Potápi Árpád János államtitkár emlékére Madéfalván Fotó: Borbély Fanni

Január 18-án több mint ezer AUR-szimpatizáns vonult utcára Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

Elégedetlenséget szült az utasok körében a vonatjárat-ritkítás a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr, illetve Segesvár útvonalon Fotó: Csató Andrea

Január végén bevezették Csíkszeredábanaz új okoskukákat Fotó: Borbély Fanni

Orbán Balázsra, a legnagyobb székelyre emlékeztek Székelyudvarhelyen Fotó: Csató Andrea

Napokon át kerestek egy eltűnt fiatalt a befagyott zeteváraljai víztározóban Fotó: László Ildikó

Február 10-én Marosvásárhelyen a Könyv és gyertya felvonuláson Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen több mint harminc éve működik a Hadsereg téri piac, amit mindenki oroszpiac néven ismer Fotó: Haáz Vince

Gyergyóremetén telet temettek március első napján, Hargita megye számos hagyományőrző csoportja mutatta be előadását Fotó: Pinti Attila

Farsangi mulatság Sepsiszentgyörgyön Fotó: Tuchiluș Alex

Marosvásárhelyen az egyházi temetők mellett négy városi temető van, összesen 17 ezer hellyel, a legtöbb sír a Jeddi úti temetőben van Fotó: Haáz Vince

A rendszerváltás óta először lett magyar prefektusa Maros megyének, Barabási Antal Szabolcs személyében Fotó: Haáz Vince

Nemzeti ünnepünk. Március 15-i kézdivásárhelyi ünnepség Fotó: Tuchiluș Alex

Március 15. hősei előtt tisztelegve piros-fehér-zöldbe borult a csíkszeredai Mikó-vár homlokzata Fotó: Pinti Attila

A résztvevőkhöz és a nézőkhöz sem volt kegyes az időjárás március 16-án Hargitafürdőn, zuhogó esőben zajlott a Kerge Olimpia Fotó: Pinti Attila

Gyergyói győzelem a román jégkorong-bajnokságban Fotó: Tuchiluș Alex

Számos portékát árulnak a székelyudvarhelyi „kocsipiacon” Fotó: Csató Andrea

Március végén bevezették az E-sigur rendszert Fotó: Tuchiluș Alex

Tavaszi tél: április 6-án fehérbe öltözött Csíkszereda Fotó: Pinti Attila

Április elejétől újra gólyák népesítik be Homoródszentpált. A tavasz hírnökeiként is ismert madarak visszatértek Afrikából, hogy elfoglalják fészkeiket és felkészüljenek a költési időszakra Fotó: László Ildikó

Csaknem százan, közöttük sok gyerek elevenítette meg Marosvásárhelyen virágvasárnap Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót Fotó: Haáz Vince

A gyergyói hoki klub nyerte a 2024/2025-ös Erste Ligát április 17-én Fotó: Borbély Fanni

Őrizve hagyományainkat: ezrek vettek részt április 20-án a Kárpát-medence legnagyobb szabadtéri ételszentelésén Csíkszeredában Fotó: Pinti Attila

Sepsiszentgyögyön is szabadtéri eledelszentelést tartottak Fotó: Tuchiluș Alex

Húsvét, ahogy mi szeretjük. A néphagyományokat őrizve locsoltak Kápolnásfaluban a fiatalok Fotó: Bencze Emese

Crin Antonescu, a Románia, előre szövetség államfőjelöltje Marosvásárhelyen kampányolt. Hiába Fotó: Haáz Vince

We Bring Fire to Ice. Megnyitották a Divízió 1A hoki-világbajnokságot Sepsiszentgyörgyön Fotó: Tuchiluș Alex

Szejkefürdőn majálisoztak az udvarhelyszékiek Fotó: László Ildikó

A református egyházkerület vezetőségének tagjai látogatták meg május 8-án a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. Énekkel köszöntötték a generális vizitáció tagjait Fotó: Haáz Vince

Árvizek sújtották Székelyföldet május végén, a megáradt Olt Csíkszéket sem kímélte Fotó: Pinti Attila

Árvíz a háromszéki Nagyborosnyón május 29-én Fotó: Tuchiluș Alex

Elöntötte a Korond-pataka a parajdi sóbányát. A Telegdy-rész megmentésében még bíztak Parajdon, ám ez a remény is szertefoszlott Fotó: Haáz Vince

Árvíz Nagyborosnyón. A természeti katasztrófa jelentős károkat okozott Fotó: Tuchiluș Alex

Június elején a legrosszabbra készülve Parajdon mobil védőgátakat emeltek a bányafödém közelében Fotó: Pinti Attila

A háromszéki Kökösbácstelek az árvíz után Fotó: Tuchiluș Alex

Lovas zarándokok indulása Perkőről július 5-én Fotó: Tuchiluș Alex

Megérkeztek a lovas zarándokok a csíksomlyói hegynyeregbe Fotó: Borbély Fanni

Százezrek a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsún Fotó: Pinti Attila

Június 14-én több mint 100 ezren ünnepeltek a Bagossy Brothers Company csíksomlyói koncertjén Fotó: Haáz Vince

Énekszóval érkeztek a keresztalják Udvarhelyszék legjelentősebb zarándoknapjára, az úrnapi búcsúra Fotó: Csató Andrea

A méltán híres Székely vágta megnyitója június 21-én Fotó: Pinti Attila

Demjén Ferenc szerelemvonattal repítette vissza az időben az udvarhelyszékieket a városnapi koncerten Fotó: László Ildikó

A vízzel feltelt és részben már beszakadt sóbánya kockázatelemzését, illetve egy új bánya megnyitásáig tartó támogatásrendszer kidolgozását követelték a tüntetők Parajdon Fotó: László Ildikó

Ezer Székely Leány napja a csíksomlyói nyeregben Fotó: Borbély Fanni

Napról napra kevesebb maradt júliusban a sepsiszentgyörgyi városközpont egyik meghatározó épületéből, a valamikori Bodok szállóból Fotó: Tuchiluș Alex

Bevezettékaz elektronikus személyi igazolványokat Fotó: Borbély Fanni

Pappá szentelték Gergely József diakónust július 19-én Fotó: Borbély Fanni

Hagyományteremtő céllal tartottak kaláka kaszálást Nyikómalomfalván Fotó: László Ildikó

Rózsafüzért szorító csontváz, 17. századi fejdísz, valamint egy 15. századi gótikus templom maradványai kerültek elő a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia közelében Fotó: Csató Andrea

Sporttörténelem. Az FK Csíkszereda csapata feljutott a Szuper Ligába Fotó: Borbély Fanni

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde Tusványoson Fotó: Pinti Attila

Minden adott volt idén is a gyergyószentmiklósi Egyfeszten a jó fesztiválozáshoz Fotó: Egyfeszt

Nosztalgiafesztivált szerveztek Borszéken Fotó: László Ildikó

Biciklis piknikkel ünnepelték a felújított Székelyudvarhely–Székelykeresztúr közötti utat Fotó: Csató Andrea

Augusztusi csillaghullás Benedekmezőn Fotó: Tuchiluș Alex

Szent István-napi ünnepség Sepsiszentgyörgyön Fotó: Tuchiluș Alex

Búzaöntés az augusztus 20-i ünnepen Székelyudvarhelyen Fotó: Csató Andrea

Roncsok harca Csíkszentkirályon Fotó: Pinti Attila

A Marosvásárhelyi Állatkert 61. születésnapján Fotó: Haáz Vince

Húsz éve pusztított az árvíz a Nyikó-mentén. Erre emlékeztek Fotó: Csató Andrea

István, a király-koncert Csíksomlyón augusztus 30-án Fotó: Pinti Attila

Nem kezdődhetett el a tanítás a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolában, ugyanis az épület életveszélyessé vált Fotó: Csató Andrea

Tanügyi tüntetés a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal előtt, Sepsiszentgyörgyön Fotó: Tuchiluș Alex

Táncháztalálkozó Székelyudvarhelyen Fotó: Csató Andrea

Az újraalapított marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum tanévnyitója Fotó: Haáz Vince

Elkezdődött Hargita Megye Tanácsa épületének a felújítása Fotó: Borbély Fanni

Erdélyi Mesterségek Ünnepe Fotó: Haáz Vince

A vártnál nyugodtabb hangulatban zajlott az a közvita, amit a marosvásárhelyi vegyipari kombinát környezetvédelmi engedélyének meghosszabbítására szerveztek októberben Fotó: Haáz Vince

Megemlékezés az aradi vértanúkra október 6-án Csíkszeredában Fotó: Borbély Fanni

Sántha Xénia megmászta a Manaszlu főcsúcsát, Csíkszeredában üdvözölték Fotó: Borbély Fanni

Felújítás alatt a csíkszeredai városháza Fotó: Borbély Fanni

Udvarhelyszék népviseletben ünnepelt októberben Fotó: László Ildikó

Tess Rali Bálványosfürdőn Fotó: Tuchiluș Alex

Margit hercegnő és Radu herceg Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

Látványában sokatmondó a Tökfesztivál Szovátán Fotó: Haáz Vince

A Bölöni Lászlóról szóló dokumentumfilm díszbemutatója október 20-án Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

Megemlékezés az 1956-os forradalom hőseiről Székelyudvarhelyen Fotó: Csató Andrea

Székelyudvarhelyre látogatott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Fotó: Csató Andrea

Őszi munka. Hozzáláttak a cukorrépa-feldolgozásnak Marosludason Fotó: Haáz Vince

Mécsesek fénye világítja be a csíkszentdomokosi temetőt Fotó: Pinti Attila

Szépek és kényelmesek. Elindultak Csíkszeredában az új gázüzemű buszok Fotó: Borbély Fanni

Havazásra ébredő Csíkszereda november 19-én Fotó: Pinti Attila

Átadták a felújított járóbeteg rendelő-intézetet Csíkszeredában Fotó: Borbély Fanni

Megnyitották Székelyudvarhely bevásárlóközpontját Fotó: Csató Andrea

Advent első vasárnapja Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

Lázárinfó Sepsiszentgyörgyön december 3-án Fotó: Tuchiluș Alex

Dicsőszentmárton után Gyulakuta a második Maros megyei település, ahol idén felavatták az országos bölcsődeépítési programban elkészült új kisdedóvót Fotó: Haáz Vince

Teqball-világbajnokságot szerveztek Székelyudvarhelyen, Györgydeák Apor és Barabási Kinga két aranyérmet és egy ezüstöt szereztek Fotó: OLti Angyalka

Felvonulást szerveztek a gyergyóditrói kórház megmentéséért Fotó: Gergely Imre