Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Szigorúbb ellenőrzési és finanszírozási szabályokat vezet be a kormány a betegszabadságok területén egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.
2025. december 31., 09:152025. december 31., 09:15
2025. december 31., 09:232025. december 31., 09:23
A Bolojan-kabinet közleménye szerint 2026. február 1. és 2027. december 31. között a betegszabadság első napját nem fizetik, a 2-6. nap közötti juttatást a munkáltató, míg a 7. naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap (FNUASS) fedezi.
– számol be az Agerpres. A kormány közleménye hangsúlyozza: az első nap kifizetésének eltörlése nem érinti a biztosítási jogviszonyt, az érintett időszak továbbra is beszámít a betegszabadságra és az egészségbiztosítási juttatásokra jogosító időbe. A rendelet egyúttal
Az ellenőrzések hivatalból vagy a munkáltató kérésére indulhatnak, és kiterjednek a betegszabadságot igazoló orvosi dokumentumokra, a szabadság időtartamának jogszerűségére és az igazolások helyes kitöltésére.
Jogszabálysértés gyanúja esetén vizsgálatot indíthatnak a munkaképességet elbíráló orvosi szaktestületek és az orvosi kamara fegyelmi testületei is.
A kormány közleménye szerint 2026-ban az egészségügyi alapellátásra előirányzott források összege és elosztása változatlan marad: a finanszírozás 25 százaléka fejkvóta, 75 százalék pedig teljesítmény alapján történik.
A keddi kormányülés utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan kijelentette, hogy a koalícióban politikai megállapodás született a reformok folytatásáról 2026-ban.
Az Európai Bizottság több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021-2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból – jelentette be kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
Egy alsóidecsi lakóház gyulladt ki kedden délután, a szászrégeni tűzoltóság vonult a helyszínre oltani.
Műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében. A csomagolást a látogatók dobták be az állatok ketrecébe – számolt be kedden a News.ro.
Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.
Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.
Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.
Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.
A 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel és az adóbeszedés hatékonyságának növelésével érhető el – figyelmeztet kedden közzétett elemzésében a PwC Románia.
Az év első 11 hónapjában 492 tűzeset történt a Romsilva erdőgazdálkodási vállalat által kezelt állami erdőkben, a vállalat keddi közleménye szerint a tüzek okozta kár 2,7 millió lejre tehető.
szóljon hozzá!