Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében

Téli útviszonyok jellemzik Hargita megye egyes térségeit december 31-én. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén jelenleg havazik, míg a Csíki- és a Gyergyói-medencében egyelőre elmaradt a hóesés.

A keddi napon, a folyamatos havazás idején a hóeltakarító és csúszásgátló anyagot szóró gépek megszakítás nélkül dolgoztak, a téli üzemeltetési rendnek megfelelően. Ennek köszönhetően

a megyei úthálózaton biztosított volt a közlekedés, jelentősebb fennakadások nem alakultak ki

– olvasható Hargita Megye Tanácsa tájékoztatójában.

Elakadás, akadály vagy bármilyen közlekedési probléma esetén a közlekedők a megyei tanács téli diszpécserszolgálatát a 0266 207 774-es telefonszámon, illetve az ugyelet@hargitamegye.ro e-mail-címen érhetik el. A hóeltakarító járművek mozgása valós időben is nyomon követhető ide kattintva.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy a havazással érintett területeken vezessenek fokozott óvatossággal, és készüljenek fel a téli útviszonyokra. Vészhelyzet esetén továbbra is a 112-es segélyhívó szám hívása javasolt.