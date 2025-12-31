Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében

• Fotó: Hargita Megye Tanácsa

Fotó: Hargita Megye Tanácsa

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Téli útviszonyok jellemzik Hargita megye egyes térségeit december 31-én. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén jelenleg havazik, míg a Csíki- és a Gyergyói-medencében egyelőre elmaradt a hóesés.

Gergely Imre

2025. december 31., 14:592025. december 31., 14:59

2025. december 31., 15:002025. december 31., 15:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A keddi napon, a folyamatos havazás idején a hóeltakarító és csúszásgátló anyagot szóró gépek megszakítás nélkül dolgoztak, a téli üzemeltetési rendnek megfelelően. Ennek köszönhetően

a megyei úthálózaton biztosított volt a közlekedés, jelentősebb fennakadások nem alakultak ki

– olvasható Hargita Megye Tanácsa tájékoztatójában.

Hirdetés

Elakadás, akadály vagy bármilyen közlekedési probléma esetén a közlekedők a megyei tanács téli diszpécserszolgálatát a 0266 207 774-es telefonszámon, illetve az ugyelet@hargitamegye.ro e-mail-címen érhetik el. A hóeltakarító járművek mozgása valós időben is nyomon követhető ide kattintva.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy a havazással érintett területeken vezessenek fokozott óvatossággal, és készüljenek fel a téli útviszonyokra. Vészhelyzet esetén továbbra is a 112-es segélyhívó szám hívása javasolt.

Udvarhelyszék Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Orban szerint Orbán napjai meg vannak számlálva
Másik piros-fehér csapathoz kerülhet a Sepsi OSK egykori balhátvédje
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Székelyhon

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
Székelyhon

Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Székely Sport

A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Orban szerint Orbán napjai meg vannak számlálva
Krónika

Orban szerint Orbán napjai meg vannak számlálva
Másik piros-fehér csapathoz kerülhet a Sepsi OSK egykori balhátvédje
Székely Sport

Másik piros-fehér csapathoz kerülhet a Sepsi OSK egykori balhátvédje
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 31., szerda

Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is

Az év végi és újévi szabadnapok biztonsága érdekében fokozott rendőri jelenlét lesz tapasztalható a Kovászna megyében. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához.

Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is
Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is
2025. december 31., szerda

Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban

Erdővidék központjában is jóváhagyták a 2026-os helyi adók és illetékek emelését. A baróti tanács idei utolsó ülésén azonban nemcsak a kényszerű terhekről volt szó, hanem azokról a pozitív változásokról is, amelyeket a 2025-ös esztendő hozott.

Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban
Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban
2025. december 31., szerda

Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban
2025. december 31., szerda

Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján

A Román Rendőrség szerdán bejelentette, hogy a hatóságok az elmúlt napokban hét nemzetközileg körözött személyt hoztak vissza Romániába, akik ellen jogerős ítélet vagy letartóztatási parancs van érvényben.

Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján
Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján
2025. december 31., szerda

Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján
2025. december 31., szerda

Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette

Felrobbant egy munkagép abroncsa szerda reggel a konstancai kikötő egyik terminálján. A balesetben két személy életét vesztette, ketten megsérültek – közölték a Konstanca megyei hatóságok.

Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette
Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette
2025. december 31., szerda

Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában

Az adótörvénykönyv előírásainak megfelelően január elsejétől ismét emelkedik a sör, bor, alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában, immár másodszor az elmúlt hat hónapban.

Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában
Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában
2025. december 31., szerda

Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában
2025. december 31., szerda

Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására

Románia csatlakozik az Egyesült Államok által kezdeményezett PURL (Priority Ukraine Requirements List) programhoz, és 50 millió euróval járul hozzá Ukrajna katonai védelmének támogatásához – jelentette be szerdán a külügyminisztérium.

Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására
Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására
2025. december 31., szerda

Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására
2025. december 31., szerda

Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét

A fogyatékossággal élő felnőtteknek az intézményi ellátásból a közösségi életbe való átmenetét segítő intézkedéseket vezet be a kormány egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.

Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét
Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét
2025. december 31., szerda

Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját

Szigorúbb ellenőrzési és finanszírozási szabályokat vezet be a kormány a betegszabadságok területén egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
2025. december 31., szerda

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
2025. december 30., kedd

Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél

A keddi kormányülés utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan kijelentette, hogy a koalícióban politikai megállapodás született a reformok folytatásáról 2026-ban.

Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél
Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél
2025. december 30., kedd

Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél
2025. december 30., kedd

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre

Az Európai Bizottság több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021-2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból – jelentette be kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre
Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre
2025. december 30., kedd

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!