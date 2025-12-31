Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között

Közúti baleset történt az év utolsó napjának délelőttjén a 12A jelzésű országúton, Csíkszentmiklós és Csíkszereda között. A rendőrség közleménye szerint három autó összeütközött, egy személy megsérült.

A szerda délelőtt 9.20-kor történt balesetben a helyszíni vizsgálatok alapján három személygépkocsi volt érintett. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetet az útviszonyoknak nem megfelelő sebesség okozhatta: egy 48 éves csíkdelnei férfi egy kanyarban elvesztette uralmát a járműve felett,

áttért a menetirányával ellentétes oldalra, ahol frontálisan ütközött egy 58 éves, Bákó megyei nő által vezetett járművel.

A Bákó megyei nő által vezetett autót pedig elütötte egy harmadik személygépkocsi, amelyet egy 56 éves, szintén Bákó megyei férfi vezetett, és mögötte haladt.

Az illető sérülései nem tették lehetővé a helyszíni alkoholszondás vizsgálatot, a másik két járművezetőt viszont tesztelték a rendőrök, és az eredmények mindkét esetben azt mutatták, hogy nem álltak alkohol befolyása alatt a történtek idején.

A baleset következtében az érintett útszakaszon a forgalmat mindkét irányban lezárták egy időre, 11 órakor azonban jelezte a rendőrség, hogy