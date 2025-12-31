Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság
Közúti baleset történt az év utolsó napjának délelőttjén a 12A jelzésű országúton, Csíkszentmiklós és Csíkszereda között. A rendőrség közleménye szerint három autó összeütközött, egy személy megsérült.
A szerda délelőtt 9.20-kor történt balesetben a helyszíni vizsgálatok alapján három személygépkocsi volt érintett. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetet az útviszonyoknak nem megfelelő sebesség okozhatta: egy 48 éves csíkdelnei férfi egy kanyarban elvesztette uralmát a járműve felett,
Fotó: Hargita megyei rendőrség
A Bákó megyei nő által vezetett autót pedig elütötte egy harmadik személygépkocsi, amelyet egy 56 éves, szintén Bákó megyei férfi vezetett, és mögötte haladt.
Az illető sérülései nem tették lehetővé a helyszíni alkoholszondás vizsgálatot, a másik két járművezetőt viszont tesztelték a rendőrök, és az eredmények mindkét esetben azt mutatták, hogy nem álltak alkohol befolyása alatt a történtek idején.
A baleset következtében az érintett útszakaszon a forgalmat mindkét irányban lezárták egy időre, 11 órakor azonban jelezte a rendőrség, hogy
Fotó: Hargita megyei rendőrség
A rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében.
A rendőrség tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon 12 óra után újraindult a közúti forgalom. A 48 éves gépjárművezetőt a kórházban alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett.
