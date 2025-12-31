Nicușor Dan: 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia

Fotó: Facebook/Nicușor Dan
Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.
Szerdán közzétett újévi üzenetében az államfő rámutatott, hogy
2025-ben sokan érezték a megélhetési költségek növekedése jelentette nyomást,
a munkahelyük biztonságával kapcsolatos félelmeket
és az egyre kiszámíthatatlanabb világ bizonytalanságát.
„Ezek valós tények, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. De 2025 az ellenállás és a polgári érettség éve is volt. Egy olyan év, amelyben Románia szilárdan kitartott demokratikus értékei, európai és euroatlanti elkötelezettségei mellett.
– fogalmazott Nicușor Dan az Agerpres szemléje szerint.
Az elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgáraihoz.
„Románia hatalmas potenciállal rendelkezik. Ennek a potenciálnak a kiaknázásához
közös jövőképre,
modern és versenyképes gazdaságra,
hatékony közigazgatásra,
a jövőhöz igazított oktatási rendszerre
és szilárd jogállamra van szükség, amely befektet a biztonságba, és amelyben nincs helye a nagykorrupciónak.
Egy olyan országra, amely tiszteli a polgárait” – tette hozzá.
Az államfő rámutatott továbbá, hogy az új év „lehetőséget kínál arra, hogy visszaszerezzük a bizalmat, kijavítsuk, ami eddig nem működött, és együtt építsünk egy igazságosabb és erősebb Romániát”.
„Nem lesz könnyű az út, de meggyőződésem, hogy sikerrel járunk. Egészséget, nyugalmat és erőt kívánok mindenkinek, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe.
– zárta a Facebook-oldalán közzétett üzenetet Nicușor Dan.
