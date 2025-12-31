Nicușor Dan: 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia

Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.

„Ezek valós tények, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. De 2025 az ellenállás és a polgári érettség éve is volt. Egy olyan év, amelyben Románia szilárdan kitartott demokratikus értékei, európai és euroatlanti elkötelezettségei mellett.

és az egyre kiszámíthatatlanabb világ bizonytalanságát.

Egy év, amelyben társadalmunk bebizonyította, hogy képes mozgósítani, szolidaritást tanúsítani és felelősségteljesen cselekedni, amikor próbatételekkel néz szembe”

– fogalmazott Nicușor Dan az Agerpres szemléje szerint.

Hirdetés

Az elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgáraihoz.

„Románia hatalmas potenciállal rendelkezik. Ennek a potenciálnak a kiaknázásához

közös jövőképre,

modern és versenyképes gazdaságra,

hatékony közigazgatásra,

a jövőhöz igazított oktatási rendszerre

és szilárd jogállamra van szükség, amely befektet a biztonságba, és amelyben nincs helye a nagykorrupciónak.

Egy olyan országra, amely tiszteli a polgárait” – tette hozzá.

Az államfő rámutatott továbbá, hogy az új év „lehetőséget kínál arra, hogy visszaszerezzük a bizalmat, kijavítsuk, ami eddig nem működött, és együtt építsünk egy igazságosabb és erősebb Romániát”.

„Nem lesz könnyű az út, de meggyőződésem, hogy sikerrel járunk. Egészséget, nyugalmat és erőt kívánok mindenkinek, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe.