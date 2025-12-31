Novemberben jelenik meg a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása

Fotó: Taylor Projects / A Vándormozi
November 12-én érkezik a magyarországi mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték második része – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdán az MTI-vel.
2025. december 31., 17:192025. december 31., 17:19
2025. december 31., 17:212025. december 31., 17:21
A közlemény szerint a hírt a filmbeli Kuplung együttes tagjai, azaz Ember Márk, Kirády Marcell és Marics Peti hozták nyilvánosságra Demjén Ferenc évzáró koncertjén, ahol bejelentették azt is, hogy
A koncerten fellép majd Marics Peti, Ember Márk, Kirády Marcell, Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat, Varga-Járó Sára, valamint Brasch Bence is. A koncerten elhangzik a film első részének összes slágere, és a nézők ízelítőt kaphatnak a második rész dalaiból is – írták az MTI által szemlézett közleményben.
Kiemelték: hat nappal a jövő évi Aréna-koncert után debütál a folytatás, november 12-től lesz látható a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? második része.
Ismét fontos helyszín a magyar tenger, a múltbéli történetszál pedig hat évvel később folytatódik. A régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit csupa bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút övez. Gergő (Ember Márk), Gábor (Marics Peti), Csabi (Kirády Marcell), Eszter (Törőcsik Franciska), Kata (Márkus Luca) és Betti (Kovács Harmat) 2000-ben újra találkoznak – áll az ismertetőben.
– írták.
A közleményben Borka Csillát, a filmet forgalmazó InterCom forgalmazási igazgatóját idézik, aki kiemelte: egy filmforgalmazó számára kevés nagyobb öröm létezik annál, mint amikor egy olyan alkotáson dolgozhat, amelyet őszintén szeret, és amelyet a közönség is a szívébe zár.
Kirády Attilát, a film producerét is idézik, aki úgy fogalmazott: a 2025. december 12., az első rész bemutatása óta eltelt bő egy év minden várakozásukat felülmúlta,
a több mint egymillió nézőnek,
a több mint egy év folyamatos mozis jelenlétnek,
a nyári kertmozis sikereknek hála
a film önálló, sikeres branddé vált, a készülő zenés színházi előadás az Erkel Színházban, a DVD- és Blu-ray-megjelenés, valamint a kulisszatitkokat bemutató könyv mind a siker bizonyítékai.
– tette hozzá a producer.
A közlemény szerint a film zenéjéről Demjén Ferenc csapata – Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője – gondoskodik.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában, Dyga Zsombor rendezésében megvalósuló Hogyan tudnék élni nélküled? 2. zenés romantikus vígjáték az InterCom forgalmazásában érkezik a magyarországi mozikba 2026. november 12-én.
