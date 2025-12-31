Fotó: Simon Virág
Az igazi havazás még várat magára Gyergyó térségének nagy részén, emiatt a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb vendég érkezik Gyergyószékre szilveszterezni. A sípályákon a hóágyúzás segítségével ezekben a napokban indul az élet.
2025. december 31., 15:112025. december 31., 15:11
Borszéken január elsején indul a síszezon: elsőként a Reménység sípálya indul el az új év első napján, majd ezt követően alakítják ki a szánkópályát is. A fürdővárosban nemcsak a sportolási lehetőségek, hanem a kényeztető kikapcsolódás is hangsúlyos szerepet kap.
Január első felében pedig megnyílik a felújított új étterem is a Reménység sípálya közelében. Amint Cristina Cotrigășeanu, a Borszéki Turisztikai Információs Iroda munkatársa a Székelyhon érdeklődésére válaszolva elmondta, a borszéki szálláshelyek nagy része ezekben a napokban telt házzal működik:
A vendégek többsége belföldről érkezik, főként Moldva északi régióiból, valamint Bukarestből, de Brassó és Ploiești környékéről is sokan választják Borszéket. Külföldről is érkeznek turisták, elsősorban a Moldovai Köztársaságból és Magyarországról.
Cristina Cotrigășeanu megjegyezte, hogy a sétálás a tiszta levegőjű fürdővárosban, a Tündérkert és a borvízforrások felkeresése mindenképpen ajánlott a vendégek számára évszaktól függetlenül is.
Fotó: Gyilkos-tó Szálloda facebook oldala
Gyergyószentmiklóson és környékén a hóhiány érezhető hatással van a turizmusra. Lázár László, a városközpontban működő egyik panzió üzemeltetője szerint az idei forgalom gyengébb a korábbi évekhez képest.
– fogalmazott.
A Gyilkos-tónál működő legnépszerűbb szálloda vezetője, Portik Zalán elmondása szerint vendégeik jelentős része visszatérő, sokan évek óta itt töltik a szilvesztert. Ugyanakkor azt látja, hogy új turisták száma csökkenőben van.
– emelte ki.
A Gyilkos-tó Szállodában szervezett szilveszteri vacsorán a vendégkör vegyes, román és magyar anyanyelvű vendégek is érkeznek, ennek megfelelően a szilveszteri zenekar is mindkét nyelven megszólal. Január elsején pedig karneváli, álarcos bulival várják a vendégeket. A hóhiány miatti rövidebb tartózkodási időt wellness-szolgáltatásokkal igyekeznek ellensúlyozni.
Fotó: Borszék Önkormányzata
A síelni vágyók számára Gyergyószék több pontján is elérhetők a pályák: az említett borszéki Reménység pálya mellett üzemel a gyergyócsomafalvi Veresvirág pálya, Maroshévízen a Fenyő pálya, a Bucsinon pedig az év utolsó napján nyitották meg a Bogdán pályát. A Pongrác-tetőn az Oxygen Resort tubingpályával és bobpályával várja a vendégeket.
