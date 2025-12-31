Rovatok
Szilveszteri kikapcsolódás Gyergyószéken: a hóhiány miatt kevesebb a vendég

• Fotó: Simon Virág

Fotó: Simon Virág

Az igazi havazás még várat magára Gyergyó térségének nagy részén, emiatt a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb vendég érkezik Gyergyószékre szilveszterezni. A sípályákon a hóágyúzás segítségével ezekben a napokban indul az élet.

Gergely Imre

2025. december 31., 15:112025. december 31., 15:11

2025. december 31., 15:132025. december 31., 15:13

Borszéken január elsején indul a síszezon: elsőként a Reménység sípálya indul el az új év első napján, majd ezt követően alakítják ki a szánkópályát is. A fürdővárosban nemcsak a sportolási lehetőségek, hanem a kényeztető kikapcsolódás is hangsúlyos szerepet kap.

A Fontana wellnessközpont minden nap 10 és 21 óra között tart nyitva, január elsején pedig 12 órától fogadja a vendégeket.

Január első felében pedig megnyílik a felújított új étterem is a Reménység sípálya közelében. Amint Cristina Cotrigășeanu, a Borszéki Turisztikai Információs Iroda munkatársa a Székelyhon érdeklődésére válaszolva elmondta, a borszéki szálláshelyek nagy része ezekben a napokban telt házzal működik:

több panzióban százszázalékos a foglaltság, máshol csupán egy-két szabad szoba maradt.

A vendégek többsége belföldről érkezik, főként Moldva északi régióiból, valamint Bukarestből, de Brassó és Ploiești környékéről is sokan választják Borszéket. Külföldről is érkeznek turisták, elsősorban a Moldovai Köztársaságból és Magyarországról.

Az árak az idei szezonban 5–10 százalékkal magasabbak a tavalyinál.

Cristina Cotrigășeanu megjegyezte, hogy a sétálás a tiszta levegőjű fürdővárosban, a Tündérkert és a borvízforrások felkeresése mindenképpen ajánlott a vendégek számára évszaktól függetlenül is.

• Fotó: Gyilkos-tó Szálloda facebook oldala Galéria

Fotó: Gyilkos-tó Szálloda facebook oldala

Gyergyószentmiklóson és környékén a hóhiány érezhető hatással van a turizmusra. Lázár László, a városközpontban működő egyik panzió üzemeltetője szerint az idei forgalom gyengébb a korábbi évekhez képest.

Idézet
Hideg van, de hó nincs, ez nyilván befolyásolja a szálláshelyek kihasználtságát is. Az a tapasztalat, hogy inkább az erdei panziók és kulcsosházak iránt van érdeklődés, mint a városi szállások iránt”

– fogalmazott.

A Gyilkos-tónál működő legnépszerűbb szálloda vezetője, Portik Zalán elmondása szerint vendégeik jelentős része visszatérő, sokan évek óta itt töltik a szilvesztert. Ugyanakkor azt látja, hogy új turisták száma csökkenőben van.

Idézet
Az emberek azt szeretnék, hogy ha hegyvidéki térségbe érkeznek, legyen hó, lehessen síelni vagy szánkózni. Azonban nem csak nálunk ez a helyzet. Ez országos jelenség, még a Prahova völgyében sem teltek meg teljesen a szállodák”

– emelte ki.

A Gyilkos-tó Szállodában szervezett szilveszteri vacsorán a vendégkör vegyes, román és magyar anyanyelvű vendégek is érkeznek, ennek megfelelően a szilveszteri zenekar is mindkét nyelven megszólal. Január elsején pedig karneváli, álarcos bulival várják a vendégeket. A hóhiány miatti rövidebb tartózkodási időt wellness-szolgáltatásokkal igyekeznek ellensúlyozni.

• Fotó: Borszék Önkormányzata Galéria

Fotó: Borszék Önkormányzata

A síelni vágyók számára Gyergyószék több pontján is elérhetők a pályák: az említett borszéki Reménység pálya mellett üzemel a gyergyócsomafalvi Veresvirág pálya, Maroshévízen a Fenyő pálya, a Bucsinon pedig az év utolsó napján nyitották meg a Bogdán pályát. A Pongrác-tetőn az Oxygen Resort tubingpályával és bobpályával várja a vendégeket.

