Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél

A keddi kormányülés utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan kijelentette, hogy a koalícióban politikai megállapodás született a reformok folytatásáról 2026-ban.

A miniszterelnök elmondta, hogy jövő évben a helyi és a központi közigazgatás reformja mellett

Közlése szerint abban is megállapodtak a kormánykoalícióban, hogy

Bolojan kiemelte: ha az ország a 2025-ben kijelölt pályán marad, 2026 sem lesz ugyan könnyű, de összességében kedvezőbb év lehet a román állampolgárok számára – ismerteti az Agepres.

Hirdetés

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy idén sikerült kordában tartani a költségvetési kiadásokat, és köszönetet mondott a lakosságnak a 2025-ben vállalt áldozatokért. Hozzátette: ha jövőre hatékony lesz az adóbeszedés és visszafogottak maradnak a költségvetési kiadások, nem lesz szükség további adó- vagy járulékemelésekre.

A tervezett 8,4 százaléknál alacsonyabb lesz az idei költségvetési hiány

Hosszú évek után először Románia tartani tudja a költségvetési hiánycélt, a deficit az idei év végén a tervezett 8,4 százalék alatt marad – jelentette még ki a kormány idei utolsó ülése utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy fél évvel ezelőtt Románia súlyos gazdasági és pénzügyi helyzetben volt: