Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

A keddi kormányülés utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan kijelentette, hogy a koalícióban politikai megállapodás született a reformok folytatásáról 2026-ban.

Székelyhon

2025. december 30., 22:052025. december 30., 22:05

2025. december 30., 22:13

A miniszterelnök elmondta, hogy jövő évben a helyi és a központi közigazgatás reformja mellett

a polgárok igényeihez igazodó, minőségi közszolgáltatásokat nyújtó államigazgatási apparátus kialakítását tekinti céljának.

Közlése szerint abban is megállapodtak a kormánykoalícióban, hogy

csökkentik a parlament tagjainak juttatásait és a pártok állami szubvencióját.

Bolojan kiemelte: ha az ország a 2025-ben kijelölt pályán marad, 2026 sem lesz ugyan könnyű, de összességében kedvezőbb év lehet a román állampolgárok számára – ismerteti az Agepres.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy idén sikerült kordában tartani a költségvetési kiadásokat, és köszönetet mondott a lakosságnak a 2025-ben vállalt áldozatokért. Hozzátette: ha jövőre hatékony lesz az adóbeszedés és visszafogottak maradnak a költségvetési kiadások, nem lesz szükség további adó- vagy járulékemelésekre.

A tervezett 8,4 százaléknál alacsonyabb lesz az idei költségvetési hiány

Hosszú évek után először Románia tartani tudja a költségvetési hiánycélt, a deficit az idei év végén a tervezett 8,4 százalék alatt marad – jelentette még ki a kormány idei utolsó ülése utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy fél évvel ezelőtt Románia súlyos gazdasági és pénzügyi helyzetben volt:

fennállt az uniós források felfüggesztésének veszélye, és megingott a pénzpiacok bizalma, ami veszélyeztette az államháztartási hiány finanszírozását.

Felidézte, hogy a kormány hivatalba lépése után fájdalmas, de elkerülhetetlen intézkedéseket kellett hozni a Románia iránti bizalom helyreállításáért. Ezek közé tartozott az áfaemelés, egyes bérpótlékok megszüntetése és bizonyos jövedelmek befagyasztása. Magyarázata szerint a cél az volt, hogy a kormány bizonyítsa:

fegyelmezetten gazdálkodik a közpénzekkel, és képes mérsékelni a költségvetési hiányt.

Ennek eredményeként Románia megőrizte hitelességét a pénzpiacok szemében, ami alacsonyabb kamatkiadásokat eredményezett az év második felében.

Bolojan beszélt a második deficitcsökkentő csomagról is, amely már a szerkezeti problémák és „történelmi igazságtalanságok” kezelését célozta. Ide sorolta a bírák és ügyészek nyugdíjrendszerének átalakítását – amelynek alkotmányosságáról még döntenie kell az alkotmánybíróságnak –, valamint az állami kiadások csökkentését több kulcságazatban.

A kormányfő kiemelte: a védelem terén Románia teljesítette nemzetközi kötelezettségeit, és csatlakozott az uniós SAFE-programhoz, amely lehetővé teszi a hadsereg korszerűsítését úgy, hogy közben a költségvetési hiány kezelhető marad.

Az egészségügyben a hangsúly a hatékonyabb forrásfelhasználásra került, hogy a kiadások érezhető javulást hozzanak a betegek számára

– részletezte.

Bolojan szerint jelentős változások történtek az adórendszerben is, amelyet korábban kivételek és kiskapuk jellemeztek, valamint megkezdődött az állami vállalatok rendbetétele, amelyek közül több hosszú évek óta jelentős terhet rótt a költségvetésre, mert szubvencióra szorul.

Sajtónyilatkozata végén Ilie Bolojan boldog új esztendőt kívánt az állampolgároknak, és kifejezte reményét, hogy a 2026-os év jobb lesz az ideinél.

Belföld
2025. december 30., kedd

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre

Az Európai Bizottság több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021-2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból – jelentette be kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

2025. december 30., kedd

2025. december 30., kedd

Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen

Egy alsóidecsi lakóház gyulladt ki kedden délután, a szászrégeni tűzoltóság vonult a helyszínre oltani.

2025. december 30., kedd

2025. december 30., kedd

Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben

Műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében. A csomagolást a látogatók dobták be az állatok ketrecébe – számolt be kedden a News.ro.

2025. december 30., kedd

2025. december 30., kedd

Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására

Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.

2025. december 30., kedd

2025. december 30., kedd

Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan

Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.

2025. december 30., kedd

2025. december 30., kedd

Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt

Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.

2025. december 30., kedd

2025. december 30., kedd

A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést

Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.

2025. december 30., kedd

2025. december 30., kedd

Nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég: a 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel érhető el

A 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel és az adóbeszedés hatékonyságának növelésével érhető el – figyelmeztet kedden közzétett elemzésében a PwC Románia.

2025. december 30., kedd

2025. december 30., kedd

Több száz erdőtűz volt idén az állami erdőkben, közel 3 millió lejre rúg a kár

Az év első 11 hónapjában 492 tűzeset történt a Romsilva erdőgazdálkodási vállalat által kezelt állami erdőkben, a vállalat keddi közleménye szerint a tüzek okozta kár 2,7 millió lejre tehető.

2025. december 30., kedd

2025. december 30., kedd

Gyergyószentmiklóst is odavágja a kötelező adóemelés

A kertes házak esetében 70 százalékkal, a tömbházlakásoknál több mint 100 százalékkal több adót kell fizetni Gyergyószentmiklóson 2026-ban. A járműadó is megugrik. Nem helyi döntés ez, hanem egy kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.

2025. december 30., kedd

