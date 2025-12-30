Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél

Fotó: Gov.ro
A keddi kormányülés utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan kijelentette, hogy a koalícióban politikai megállapodás született a reformok folytatásáról 2026-ban.
A miniszterelnök elmondta, hogy jövő évben a helyi és a központi közigazgatás reformja mellett
Közlése szerint abban is megállapodtak a kormánykoalícióban, hogy
Bolojan kiemelte: ha az ország a 2025-ben kijelölt pályán marad, 2026 sem lesz ugyan könnyű, de összességében kedvezőbb év lehet a román állampolgárok számára – ismerteti az Agepres.
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy idén sikerült kordában tartani a költségvetési kiadásokat, és köszönetet mondott a lakosságnak a 2025-ben vállalt áldozatokért. Hozzátette: ha jövőre hatékony lesz az adóbeszedés és visszafogottak maradnak a költségvetési kiadások, nem lesz szükség további adó- vagy járulékemelésekre.
Hosszú évek után először Románia tartani tudja a költségvetési hiánycélt, a deficit az idei év végén a tervezett 8,4 százalék alatt marad – jelentette még ki a kormány idei utolsó ülése utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan.
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy fél évvel ezelőtt Románia súlyos gazdasági és pénzügyi helyzetben volt:
Felidézte, hogy a kormány hivatalba lépése után fájdalmas, de elkerülhetetlen intézkedéseket kellett hozni a Románia iránti bizalom helyreállításáért. Ezek közé tartozott az áfaemelés, egyes bérpótlékok megszüntetése és bizonyos jövedelmek befagyasztása. Magyarázata szerint a cél az volt, hogy a kormány bizonyítsa:
Ennek eredményeként Románia megőrizte hitelességét a pénzpiacok szemében, ami alacsonyabb kamatkiadásokat eredményezett az év második felében.
Bolojan beszélt a második deficitcsökkentő csomagról is, amely már a szerkezeti problémák és „történelmi igazságtalanságok” kezelését célozta. Ide sorolta a bírák és ügyészek nyugdíjrendszerének átalakítását – amelynek alkotmányosságáról még döntenie kell az alkotmánybíróságnak –, valamint az állami kiadások csökkentését több kulcságazatban.
A kormányfő kiemelte: a védelem terén Románia teljesítette nemzetközi kötelezettségeit, és csatlakozott az uniós SAFE-programhoz, amely lehetővé teszi a hadsereg korszerűsítését úgy, hogy közben a költségvetési hiány kezelhető marad.
– részletezte.
Bolojan szerint jelentős változások történtek az adórendszerben is, amelyet korábban kivételek és kiskapuk jellemeztek, valamint megkezdődött az állami vállalatok rendbetétele, amelyek közül több hosszú évek óta jelentős terhet rótt a költségvetésre, mert szubvencióra szorul.
Sajtónyilatkozata végén Ilie Bolojan boldog új esztendőt kívánt az állampolgároknak, és kifejezte reményét, hogy a 2026-os év jobb lesz az ideinél.
