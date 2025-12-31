Rovatok
250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy

• Fotó: Gazda Árpád

Fotó: Gazda Árpád

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 2026-ban 250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi – közölte szerdán a Facebook-oldalán Cristian Pistol.

Székelyhon

2025. december 31., 15:282025. december 31., 15:28

2025. december 31., 16:362025. december 31., 16:36

A CNAIR vezérigazgatójának bejegyzése szerint 2025 „történelmi év” volt a romániai közúti infrastruktúra számára, mert

146 kilométer új autópályát és gyorsforgalmi utat adtak át, de a 2026-os célkitűzések még ambiciózusabbak

– írja az Agerpres.

Pistol szerint jövőre az A7-es (moldvai) autópályán 125 kilométer készül el, és ezen a sztrádán Pașcani-ig lehet majd közlekedni. Szintén jövőre befejeződik a A0-s (bukaresti) körgyűrű északi szakasza, amelyik 578 kilométeres autópályás összeköttetést teremt Pașcani és Konstanca között.

A Szeben és Pitești közötti A1-es autópályán átadják a Curtea de Argeș-Tigveni szakaszt, valamint a Momaia-alagutat, Románia első, osztrák módszerrel fúrt közúti alagútját.

Az A3-as észak-erdélyi autópályán további 68 kilométer készül el, így mintegy 200 kilométeren lehet majd közlekedni a sztrádán Marosvásárhely és a magyar határ (Bors) között.

Emellett 2026 első felében megnyitják a Brăila-Galac gyorsforgalmi utat, amelyik a brăilai függőhíd kihasználtságát növeli - részletezte Pistol.

A vezérigazgató bejegyzése szerint jelenleg 654 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út kivitelezése vagy tervezése van folyamatban, további 374 kilométer pedig közbeszerzési vagy szerződéskötési fázisban van. A CNAIR célja, hogy

hosszabb távon Románia valamennyi történelmi régióját összekapcsolják nagy kapacitású úthálózattal

– szögezte le.

Pistol emlékeztetett: 2025 végére a romániai autópályák és gyorsforgalmi utak hossza elérte az 1418 kilométert, és az idei beruházások révén Moldva, Munténia, Olténia, Erdély és Dobrudzsa között több, korábban hiányzó gyorsforgalmi kapcsolat jött létre, jelentősen csökkentve a menetidőket.

Belföld Közlekedés
2025. december 31., szerda

A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.

2025. december 31., szerda

Eddig csaknem 150 tonna pirotechnikai eszközt koboztak el a hatóságok a Tűzijáték elnevezésű országos akció során.

2025. december 31., szerda

Az igazi havazás még várat magára Gyergyó térségének nagy részén, emiatt a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb vendég érkezik Gyergyószékre szilveszterezni. A sípályákon a hóágyúzás segítségével ezekben a napokban indul az élet.

2025. december 31., szerda

Téli útviszonyok jellemzik Hargita megye egyes térségeit december 31-én. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén jelenleg havazik, míg a Csíki- és a Gyergyói-medencében egyelőre elmaradt a hóesés.

2025. december 31., szerda

Az év végi és újévi szabadnapok biztonsága érdekében fokozott rendőri jelenlét lesz tapasztalható a Kovászna megyében. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához.

2025. december 31., szerda

Erdővidék központjában is jóváhagyták a 2026-os helyi adók és illetékek emelését. A baróti tanács idei utolsó ülésén azonban nemcsak a kényszerű terhekről volt szó, hanem azokról a pozitív változásokról is, amelyeket a 2025-ös esztendő hozott.

2025. december 31., szerda

A Román Rendőrség szerdán bejelentette, hogy a hatóságok az elmúlt napokban hét nemzetközileg körözött személyt hoztak vissza Romániába, akik ellen jogerős ítélet vagy letartóztatási parancs van érvényben.

2025. december 31., szerda

Felrobbant egy munkagép abroncsa szerda reggel a konstancai kikötő egyik terminálján. A balesetben két személy életét vesztette, ketten megsérültek – közölték a Konstanca megyei hatóságok.

2025. december 31., szerda

Az adótörvénykönyv előírásainak megfelelően január elsejétől ismét emelkedik a sör, bor, alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában, immár másodszor az elmúlt hat hónapban.

2025. december 31., szerda

Románia csatlakozik az Egyesült Államok által kezdeményezett PURL (Priority Ukraine Requirements List) programhoz, és 50 millió euróval járul hozzá Ukrajna katonai védelmének támogatásához – jelentette be szerdán a külügyminisztérium.

