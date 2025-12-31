250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 2026-ban 250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi – közölte szerdán a Facebook-oldalán Cristian Pistol.

A CNAIR vezérigazgatójának bejegyzése szerint 2025 „történelmi év” volt a romániai közúti infrastruktúra számára, mert

146 kilométer új autópályát és gyorsforgalmi utat adtak át, de a 2026-os célkitűzések még ambiciózusabbak

– írja az Agerpres.

Pistol szerint jövőre az A7-es (moldvai) autópályán 125 kilométer készül el, és ezen a sztrádán Pașcani-ig lehet majd közlekedni. Szintén jövőre befejeződik a A0-s (bukaresti) körgyűrű északi szakasza, amelyik 578 kilométeres autópályás összeköttetést teremt Pașcani és Konstanca között.

A Szeben és Pitești közötti A1-es autópályán átadják a Curtea de Argeș-Tigveni szakaszt, valamint a Momaia-alagutat, Románia első, osztrák módszerrel fúrt közúti alagútját.