250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy

Fotó: Gazda Árpád
A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 2026-ban 250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi – közölte szerdán a Facebook-oldalán Cristian Pistol.
2025. december 31., 15:282025. december 31., 15:28
A CNAIR vezérigazgatójának bejegyzése szerint 2025 „történelmi év” volt a romániai közúti infrastruktúra számára, mert
– írja az Agerpres.
Pistol szerint jövőre az A7-es (moldvai) autópályán 125 kilométer készül el, és ezen a sztrádán Pașcani-ig lehet majd közlekedni. Szintén jövőre befejeződik a A0-s (bukaresti) körgyűrű északi szakasza, amelyik 578 kilométeres autópályás összeköttetést teremt Pașcani és Konstanca között.
A Szeben és Pitești közötti A1-es autópályán átadják a Curtea de Argeș-Tigveni szakaszt, valamint a Momaia-alagutat, Románia első, osztrák módszerrel fúrt közúti alagútját.
Emellett 2026 első felében megnyitják a Brăila-Galac gyorsforgalmi utat, amelyik a brăilai függőhíd kihasználtságát növeli - részletezte Pistol.
A vezérigazgató bejegyzése szerint jelenleg 654 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út kivitelezése vagy tervezése van folyamatban, további 374 kilométer pedig közbeszerzési vagy szerződéskötési fázisban van. A CNAIR célja, hogy
– szögezte le.
Pistol emlékeztetett: 2025 végére a romániai autópályák és gyorsforgalmi utak hossza elérte az 1418 kilométert, és az idei beruházások révén Moldva, Munténia, Olténia, Erdély és Dobrudzsa között több, korábban hiányzó gyorsforgalmi kapcsolat jött létre, jelentősen csökkentve a menetidőket.
