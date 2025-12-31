Rovatok
Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Az év végi és újévi szabadnapok biztonsága érdekében fokozott rendőri jelenlét lesz tapasztalható a Kovászna megyében. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához.

Gergely Imre

2025. december 31., 13:562025. december 31., 13:56

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye hangsúlyozza:

kerülni kell a konfliktushelyzeteket, az alkoholfogyasztással összefüggő rendbontásokat, továbbá tilos járművet vezetni alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

A közlekedési szabályok betartása kiemelt fontosságú, hiszen az ünnepek alatt jelentősen megnő a forgalom az utakon.

A közlemény külön kitér a pirotechnikai eszközök használatára is. A hatályos jogszabályok értelmében magánszemélyek számára – életkortól függetlenül – tilos petárdák és tűzijáték-telepek használata.

Az alacsony kockázatú, elhanyagolható zajjal járó tűzijátékok kizárólag 16 éven felüliek számára engedélyezettek, és csak törvényes keretek között.

A szilveszter éjszakáján a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai jelen lesznek a köztereken, az ünnepi rendezvényeken, a közrend fenntartása érdekében.

December 31. és január 7. között a vízkereszti ünnepekhez kapcsolódó szabadnapok idején naponta átlagosan 130 rendőr teljesít szolgálatot Kovászna megye területén.

Az ellenőrzések kiterjednek a forgalmasabb közterületekre, rendezvényekre, valamint a főbb közlekedési útvonalakra is.

A közlekedésrendészek fokozott ellenőrzéseket végeznek a balesetek megelőzése érdekében, különös tekintettel az ittas vagy bódult állapotban vezető járművezetők kiszűrésére, illetve a sebességhatárok betartására. Emellett tovább folytatódnak az illegális pirotechnikai eszközök kereskedelme elleni fellépések is.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy veszélyhelyzet vagy jogsértő cselekmény észlelése esetén haladéktalanul hívják az egységes segélyhívó számot, a 112-őt.

Háromszék Közlekedés Rendőrség
