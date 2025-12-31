Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Az év végi és újévi szabadnapok biztonsága érdekében fokozott rendőri jelenlét lesz tapasztalható a Kovászna megyében. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához.
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye hangsúlyozza:
A közlekedési szabályok betartása kiemelt fontosságú, hiszen az ünnepek alatt jelentősen megnő a forgalom az utakon.
A közlemény külön kitér a pirotechnikai eszközök használatára is. A hatályos jogszabályok értelmében magánszemélyek számára – életkortól függetlenül – tilos petárdák és tűzijáték-telepek használata.
A szilveszter éjszakáján a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai jelen lesznek a köztereken, az ünnepi rendezvényeken, a közrend fenntartása érdekében.
December 31. és január 7. között a vízkereszti ünnepekhez kapcsolódó szabadnapok idején naponta átlagosan 130 rendőr teljesít szolgálatot Kovászna megye területén.
A közlekedésrendészek fokozott ellenőrzéseket végeznek a balesetek megelőzése érdekében, különös tekintettel az ittas vagy bódult állapotban vezető járművezetők kiszűrésére, illetve a sebességhatárok betartására. Emellett tovább folytatódnak az illegális pirotechnikai eszközök kereskedelme elleni fellépések is.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy veszélyhelyzet vagy jogsértő cselekmény észlelése esetén haladéktalanul hívják az egységes segélyhívó számot, a 112-őt.
