Húsvét az élő derűlátás ünnepe – Kovács István unitárius püspök pásztorlevele

A tojás az új életet, az újjászületést is jelképezi, ezért is kapcsolódik húsvéthoz

A tojás az új életet, az újjászületést is jelképezi, ezért is kapcsolódik húsvéthoz

Fotó: Borbély Fanni

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent,
és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17,3)

2026. április 06., 14:362026. április 06., 14:36

Húsvét ünnepe minden esztendőben az élet győzelmének örömhírét hozza el számunkra. Nem csupán emlékezés ez, hanem annak az élő reménységnek a megújulása, hogy Isten ügye minden körülmények között győzedelmeskedik. Jézus főpapi imájának szavai különös erővel szólnak hozzánk:

Idézet
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17,3)

Az emberi élet tapasztalata azt mutatja, hogy újra és újra átéljük a nagypénteki megpróbáltatásokat. Vannak időszakok, amikor a szenvedés, a veszteség és a bizonytalanság árnyéka borul ránk. Személyes életünkben és a történelem folyamán is sokszor úgy tűnt, mintha a rossz erői kerekednének felül.

Idézet
Amikor háborúk dúltak, amikor az emberi gonoszság elsötétítette az eget – így van ez a jelenben tomboló háborúk árnyékában is – sokszor éreztük reménytelennek az emberi létezést.

Talán azért, mert szem elől tévesztettük a nagypéntek utáni harmadnap üzenetét: Isten szabadítása soha nem hagy cserben! Még akkor sem, ha időnként türelmetlenek vagyunk azt kivárni!

Húsvét üzenete éppen ebben az isteni távlatban ragyog fel. Ha mélyebben megismerjük Isten szeretetét, hűségét és küldötte, Jézus tanítása szerint tekintünk életünkre, rádöbbenünk: minden látszólagos veszteség és igazságtalanság ellenére végső soron Isten ügye győzedelmeskedik.

Idézet
Lehetnek megtorpanások, lehetnek látszólagos vereségek, de végső soron minden nagypéntek után elérkezik húsvét diadala.

Az istenismeret, amelyről Jézus beszél, több mint puszta tudás. Ez a megismerés belső megvilágosodást, megtapasztalást jelent, amely valósággal újjáteremti életünket. Amikor Isten szeretetében kezdünk élni, új látást nyerünk:

Idézet
túl tudunk tekinteni a nagypénteki kereszten, és meglátjuk a húsvéti hajnal fényét életünk minden helyzetében.

Ez a felismerés azonban nem maradhat meg megtapasztalt igazságként, Jézus példájának követésében kell életté válnia. A hit, a szeretet és a jó cselekvése által válik valósággá bennünk az örök élet. Amikor egymás felé fordulunk, amikor irgalmasságot gyakorlunk, amikor az igazságot képviseljük, akkor válunk Isten ügyének munkatársaivá.

Különös jelentőséget ad idei húsvéti ünneplésünknek, hogy a küldetés évében élünk. Amiként Isten elküldte Jézust hozzánk, úgy küld el mindannyiunkat is a világba. Küldetésünk, hogy részesei legyünk az ő ügyének:

Idézet
általunk is győzedelmeskedjék a jóság a rossz felett, az igazság az igazságtalanság felett, és az élet a halál felett.

Újjászületett küldetéstudatunk, hitünk és élni akarásunk által teljenek meg szeretettel családjaink, támadjanak fel elnéptelenedő falvaink, népesedjenek be kiüresedő templomaink. Tanúságtételünk legyen erőforrás közösségeink számára, és legyen válasz a világ kihívásaira. Egy olyan korban, amikor a háborúk és a megosztottság egyre inkább elhatalmasodni látszanak,

Idézet
különösen fontos, hogy rátaláljunk a béke és bizakodás útjára.

Húsvét az élő derűlátás ünnepe: annak bizonyossága, hogy Isten szeretete hordozza a mindenséget. E felismerés teheti számunkra teljessé a világot. Ez nem egyszerű ábránd, hanem mély hit abban, hogy életünk minden keresztje mögött ott ragyog a feltámadás ígérete.

Kívánom, hogy e szent ünnep erősítse meg bennünk ezt a látást, mélyítse el Isten megismerését, és tegye életünket a hit, a szeretet és a jóság élő tanúságtételévé.

Áldott, reménységgel teljes húsvéti ünnepet kívánok minden erdélyi és magyarországi gyülekezetünknek, minden keresztény testvéremnek!

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke

A rovat további cikkei

2026. április 06., hétfő

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet

Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet
Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet
2026. április 06., hétfő

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet
2026. április 06., hétfő

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap

Többen ültek ittasan a kormányhoz húsvét vasárnap Hargita megyében: volt, aki emiatt árokba hajtott, ugyanakkor akadt olyan sofőr is, aki nem elég, hogy ittas volt, jogosítvánnyal sem rendelkezett sőt, autója sem volt bejegyezve.

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap
Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap
2026. április 06., hétfő

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap
2026. április 06., hétfő

Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön

Hideg időre, erős szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely Székelyföld térségét is érinti.

Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön
Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön
2026. április 06., hétfő

Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön
2026. április 06., hétfő

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson

Gördülékenyen zajlik a levélszavazatok átvétele a Csíkszeredai Főkonzulátuson, ahol a választókat hosszabbított nyitvatartással, személyes segítséggel és rugalmas megoldásokkal is segítik, hogy mindenki érvényesen és határidőn belül adhassa le voksát.

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson
Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson
2026. április 06., hétfő

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson
2026. április 06., hétfő

Hétfőtől ismét vásárolhatók lakossági állampapírok

Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium. Az április 6. és május 8. között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,5, 7 és 7,5 százalékot kamatoznak.

Hétfőtől ismét vásárolhatók lakossági állampapírok
Hétfőtől ismét vásárolhatók lakossági állampapírok
2026. április 06., hétfő

Hétfőtől ismét vásárolhatók lakossági állampapírok
2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
