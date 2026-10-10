Tízezer ólomkatona sorakozott fel a Székelyföld napok megnyitóján

Az október 9 és 18 között zajló 17. Székelyföld-napok megnyitója Barótra, illetve Erdővidék múzeumára irányította a figyelmet: megnyílt az Erdély történelmét bemutató ólomkatonakiállítás és emléktáblát avattak Deák István erdőmérnök tiszteletére.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az október 9 és 18 között zajló 17. Székelyföld-napok megnyitója Barótra, illetve Erdővidék múzeumára irányította a figyelmet: megnyílt az Erdély történelmét bemutató ólomkatonakiállítás és emléktáblát avattak Deák István erdőmérnök tiszteletére.
A 17. Székelyföld Napok megnyitó ünnepsége 2026. október 9-én, pénteken volt Erdővidék Múzeumában, a három székely megye tanácselnökeinek jelenlétében. A rendezvénysorozat origóját ezúttal a Miniatűr történelem – Erdély története az őskortól a második világháborúig című,
megnyitója jelentette, melyen a megjelenteket Demeter László, az intézmény muzeológusa köszöntötte. Az esemény, illetve a kiállításmegnyitó ezúttal a 32. Erdővidéki Közmúvelődési napok része is volt, a két kulturális rendezvénysorozat ugyanis átfedésbe került.
A három székely megye tanácselnöke jelenlétével is az összefogás és egység eszméjét erősítette
Fotó: Tuchiluș Alex
Tamás Sándor, a háromszéki megyei önkormányzat elnöke a Székelyföld-napok „Örökségből jövőt” mottója kapcsán kifejtette, ez egyúttal program és vállalás, míg a rendezvénysorozat ismételt jelzése annak, hogy
A három megye azért fogott össze, hogy megerősítse: Székelyföld egységes, annak ellenére, hogy a közigazgatási határok szétválasztják. Ezt bizonyítja az is, hogy a most Udvarhelyszékhez tartozó Almási-barlangot a vargyasiak is legalább annyira magukénak tartják, hasonlóképpen a Szent Anna tavat a kézdiszékiek és a Hargita megyeiek.
Fotó: Tuchiluș Alex
Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke átfestette a Székelyföldről sokszor megrajzolt nosztalgikus képet, mely szerint e vidék a hagyományoké ugyan, de nem lehet itt megélni és gyarapodni. „Mi hiszünk abban, hogy benne van a jövőt teremtő erő is.”, jelentette ki.
– fejtette ki az előljáró.
Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök Sütő Andrást idézte: Székelyföld kulturális öröksége „csak velünk, általunk létezik a jövő számára”. A rendezvénysorozat legfontosabb szerepe hogy találkozzunk, hogy ünnepeljük mindazt, ami összeköt bennünket, mondta.
Fotó: Tuchiluș Alex
Benedek Huszár János, Barót polgármestere beszédében arra mutatott rá, hogy tudatában van a múzeumépület gyatra állapotának, de a „belbecs”, a sok történelmi dioráma annál nagyobb értéket képvisel, amelynek hírét vihetik a nagyvilágban.
Fotó: Tuchiluș Alex
És valóban, a látvány beszédes volt: Demeter László is kiemelte, hogy
Az immár négy teremben közel tízezer ólomkatona sorakozik fel a különböző hadszíntereken (terepasztalokon), a magyar történelem jeles csatáiban (cserhalmi, piski, tömösi csata st.), de békésebb jelenetekben is láthatjuk a 15-120 miliméteres ólomfigurákat. Értéküket az adja, hogy
készítőjük, a szentendrei Homoki Gyula által, akivel már húsz esztendeje tart az együttműködés. A muzeológus külön is méltányolta a finanszírozó Székely Nemzeti Múzeum támogatási készségét, mely fiókintézménye, az Erdővidéki Múzeum felé megnyilvánult.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az ünneplő maroknyi résztvevő ezután átvonult a fő múzeumépülethez, amelyben Deák István baróti származású okleveles erdőmérnök hagyatékából származó trófeagyűjteményt állították ki: mint Demeter Lászlótól megtudtuk, ebből állandó kiállítást szeretnének létrehozni. Az adományozó tiszteletére az épület falán elhelyezett emléktáblát is ez alkalommal leplezték le.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az emléktáblát az erdőmérnök lánya, Plájási Ildikó és Demeter László leplezte le, majd az érdeklődők megtekinthették a gyűjteményt abban a teremben, amelyben a világon egyedülálló épségben fennmaradt masztodon-csontváz is helyet kapott.
Immár négy termet foglalnak el az erdélyi történelem jeles mozzanatait, csatáit bemutató diorámák
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Deák István erdőmérnük barátüi származású volt, trófegyűjteményét a helyi múzeumra bízta
Fotó: Tuchiluș Alex
Sárkány Árpád meleg szavakkal emlékezett néhai Deák István erdőmérnökre, édesapja egyetemi kollégájára,munkatársára és vadászbarátjára
Fotó: Tuchiluș Alex
Deák István életútját testvére ismertette
Fotó: Tuchiluș Alex
Tamás Sándor tanácselnök az Örökségből jövőt mottó mögött álló gondolatokat boncolgatta beszédében
Fotó: Tuchiluș Alex
Demeter László muzeológus az egyedi, történelmet szemléltető ólomkatona-kiállítás ötletgazdája, kezelője, bővítője
Fotó: Tuchiluș Alex
Az arany- és gyémántlakodalmat ünneplő házaspárokat köszöntötte a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, amely az idén új helyszínen szervezte meg a hagyományos ünnepséget, mivel a megyei könyvtár nagyterme szűknek bizonyult a 45 pár számára.
Példamutató becsületességéért részesült elismerésben egy kézdivásárhelyi diák, aki több mint ezer lejt talált az utcán, és saját elhatározásából átadta a pénzt a rendőrségnek.
Három személyi sérüléssel járó közúti balesethez riasztották a rendőröket csütörtökön Kovászna megyében. A sérültek között egy kétéves gyermek is van, Kézdivásárhelyen pedig gyalogátkelőn ütöttek el egy nőt.
Megsebesítettek egy 15 éves fiút szerdán egy sepsiszentgyörgyi parkban. A feltételezett támadó szintén 15 éves, akit huszonnégy órára őrizetbe vettek, majd hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezték.
Magyar tolmácsot kér a parlamentben Kulcsár-Terza József, miután megelégelte a magyar közösséget érő inzultusokat. A képviselő szerint Dan Tanasă rendszeresen sértegeti a magyarokat, két hete pedig az alsóház plénumában Markó Attilát is durván támadta.
Új formátumban, új koncepció mentén szervezik meg az idei, végzősöknek és fiataloknak szóló karriernapokat október 9-én a Sepsi Arénában: ezúttal csak a tizenkettedik osztályosokat várják, és állásbörze is része lesz a rendezvénynek.
Constantin Brâncuşi születésének 150. évfordulójához kapcsolódva szombaton kiállítás nyílik a szobrász kortársainak grafikáiból. A Picasso, Dali, Chagall, Matisse, Klimt grafikákat, nyomatokat egy bukaresti műgyűjtő kölcsönözte a kiállításra.
Folytatja az RMDSZ Háromszék Területi Szervezete az érettségizőknek szánt román gyorstalpalókat, idén már a nyolcadikosoknak is megszervezi az ingyenes felkészítőket. A tapasztalatok szerint a részt vevő diákok viszonya kedvezőbb lett a román nyelvhez.
Október 5. és 11. között immár 32. alkalommal szervezik meg az Erdővidéki Közművelődési Napokat. A rendezvénysorozat idén is változatos programokkal várja mindazokat, akik szeretnék felfedezni és megélni a térség kulturális értékeit.
Összegezte az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az egy éve indított városjárás tapasztalatait. A kezdeményezők szerint a problémák feltárása mellett a személyes kapcsolatok kialakítása volt a legfontosabb eredmény.
szóljon hozzá!