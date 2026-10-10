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Tízezer ólomkatona sorakozott fel a Székelyföld napok megnyitóján

Az október 9 és 18 között zajló 17. Székelyföld-napok megnyitója Barótra, illetve Erdővidék múzeumára irányította a figyelmet: megnyílt az Erdély történelmét bemutató ólomkatonakiállítás és emléktáblát avattak Deák István erdőmérnök tiszteletére.

Bodor Tünde

2026. október 10., 11:192026. október 10., 11:19

A Deák István emlékét őrző tábla tábla leleplezése

Fotó: Tuchiluș Alex

Az október 9 és 18 között zajló 17. Székelyföld-napok megnyitója Barótra, illetve Erdővidék múzeumára irányította a figyelmet: megnyílt az Erdély történelmét bemutató ólomkatonakiállítás és emléktáblát avattak Deák István erdőmérnök tiszteletére.

Bodor Tünde

2026. október 10., 11:192026. október 10., 11:19

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A 17. Székelyföld Napok megnyitó ünnepsége 2026. október 9-én, pénteken volt Erdővidék Múzeumában, a három székely megye tanácselnökeinek jelenlétében. A rendezvénysorozat origóját ezúttal a Miniatűr történelem – Erdély története az őskortól a második világháborúig című,

jelentősen kibővített ólomkatonakiállítás

megnyitója jelentette, melyen a megjelenteket Demeter László, az intézmény muzeológusa köszöntötte. Az esemény, illetve a kiállításmegnyitó ezúttal a 32. Erdővidéki Közmúvelődési napok része is volt, a két kulturális rendezvénysorozat ugyanis átfedésbe került.

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A három székely megye tanácselnöke jelenlétével is az összefogás és egység eszméjét erősítette • Fotó: Tuchiluș Alex

A három székely megye tanácselnöke jelenlétével is az összefogás és egység eszméjét erősítette

Fotó: Tuchiluș Alex

Tamás Sándor, a háromszéki megyei önkormányzat elnöke a Székelyföld-napok „Örökségből jövőt” mottója kapcsán kifejtette, ez egyúttal program és vállalás, míg a rendezvénysorozat ismételt jelzése annak, hogy

a Kárpát medencében dolgunk van, „nem radinába jöttünk ide”.

A három megye azért fogott össze, hogy megerősítse: Székelyföld egységes, annak ellenére, hogy a közigazgatási határok szétválasztják. Ezt bizonyítja az is, hogy a most Udvarhelyszékhez tartozó Almási-barlangot a vargyasiak is legalább annyira magukénak tartják, hasonlóképpen a Szent Anna tavat a kézdiszékiek és a Hargita megyeiek.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke átfestette a Székelyföldről sokszor megrajzolt nosztalgikus képet, mely szerint e vidék a hagyományoké ugyan, de nem lehet itt megélni és gyarapodni. „Mi hiszünk abban, hogy benne van a jövőt teremtő erő is.”, jelentette ki.

Idézet
Azon kell dolgozzunk, hogy egymást sikerre tudjuk juttatni, mert a másik sikere a mienk is, dolgozni kell és hinni kell a közösség erejében

– fejtette ki az előljáró.
Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök Sütő Andrást idézte: Székelyföld kulturális öröksége „csak velünk, általunk létezik a jövő számára”. A rendezvénysorozat legfontosabb szerepe hogy találkozzunk, hogy ünnepeljük mindazt, ami összeköt bennünket, mondta.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Benedek Huszár János, Barót polgármestere beszédében arra mutatott rá, hogy tudatában van a múzeumépület gyatra állapotának, de a „belbecs”, a sok történelmi dioráma annál nagyobb értéket képvisel, amelynek hírét vihetik a nagyvilágban.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

És valóban, a látvány beszédes volt: Demeter László is kiemelte, hogy

nincs még Erdélyben hasonló gyűjtemény.

Az immár négy teremben közel tízezer ólomkatona sorakozik fel a különböző hadszíntereken (terepasztalokon), a magyar történelem jeles csatáiban (cserhalmi, piski, tömösi csata st.), de békésebb jelenetekben is láthatjuk a 15-120 miliméteres ólomfigurákat. Értéküket az adja, hogy

egyenként, kézzel vannak kifestve

készítőjük, a szentendrei Homoki Gyula által, akivel már húsz esztendeje tart az együttműködés. A muzeológus külön is méltányolta a finanszírozó Székely Nemzeti Múzeum támogatási készségét, mely fiókintézménye, az Erdővidéki Múzeum felé megnyilvánult.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Az ünneplő maroknyi résztvevő ezután átvonult a fő múzeumépülethez, amelyben Deák István baróti származású okleveles erdőmérnök hagyatékából származó trófeagyűjteményt állították ki: mint Demeter Lászlótól megtudtuk, ebből állandó kiállítást szeretnének létrehozni. Az adományozó tiszteletére az épület falán elhelyezett emléktáblát is ez alkalommal leplezték le.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Az emléktáblát az erdőmérnök lánya, Plájási Ildikó és Demeter László leplezte le, majd az érdeklődők megtekinthették a gyűjteményt abban a teremben, amelyben a világon egyedülálló épségben fennmaradt masztodon-csontváz is helyet kapott.

Immár négy termet foglalnak el az erdélyi történelem jeles mozzanatait, csatáit bemutató diorámák • Fotó: Tuchiluș Alex

Immár négy termet foglalnak el az erdélyi történelem jeles mozzanatait, csatáit bemutató diorámák

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A Deák István emlékét őrző tábla tábla leleplezése

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Deák István erdőmérnük barátüi származású volt, trófegyűjteményét a helyi múzeumra bízta • Fotó: Tuchiluș Alex

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Fotó: Tuchiluș Alex

Demeter László muzeológus az egyedi, történelmet szemléltető ólomkatona-kiállítás ötletgazdája, kezelője, bővítője • Fotó: Tuchiluș Alex

Demeter László muzeológus az egyedi, történelmet szemléltető ólomkatona-kiállítás ötletgazdája, kezelője, bővítője

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Kiállítás esemény
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