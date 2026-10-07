Nagy nevek kis szobákban – megerősített biztonsági intézkedésekkel készülnek a kiállításra

Kopacz Attila (jobbról) és Jánó Mihály művészettörténész a művek kicsomagolásakor
Fotó: Oana Malina Negrea/Facebook
Constantin Brâncuşi születésének 150. évfordulójához kapcsolódva szombaton kiállítás nyílik a szobrász kortársainak grafikáiból. A Picasso, Dali, Chagall, Matisse, Klimt grafikákat, nyomatokat egy bukaresti műgyűjtő kölcsönözte a kiállításra.
A kiállított művek limitált szériaszámú litográfiák az eredeti műről, némelyik az alkotó által szignált másolat: a híres művek lenyomatai már életükben elkészültek, némi plusz jövedelmet biztosítva a művészeknek. Hasonlóképpen a nagyméretű festményekről is készítettek a művészek a huszadik század első felében kicsinyített másolatokat, és azokról további lenyomatok kerültek a műkincskereskedés körforgásába.
A 40–100–400, maximum 2000 példányban készült kőnyomatok maguk is nagy értéket képviselnek, áruk lehet több ezer, de akár tízezer, százezer euró is,
George Șerban bukaresti műgyűjtő ügyvéd, aki az európai művészetet képviselő hatalmas kollekciójából az árkosi kulturális központnak kölcsönözte az említett kiállítás anyagát,
Az Árkosi Kulturális Központ is megerősített biztonsági intézkedésekkel készül erre a kiállításra. Az esemény különlegessége, hogy a megnyitóra szóló belépőjegy egyúttal tombolajegyként is szolgál, amelynek egyetlen nyereménye a George Șerban által felajánlott Salvador Dali-litográfia. A sorshúzás eredményeként az egyik tárlatlátogató ezzel gazdagodva távozhat.
Reprezentatív kiállításon láthatók az európai 20. századeleji művészet híres alkotásai
Fotó: Oana Malina Negrea/Facebook
A Brâncuşi-év eseményeinek sorába illeszkedő reprezentatív tárlat 43 grafikája felöleli a 19–20. század fordulóján és a 20. század első felében Brâncuşi kortársai által képviselt művészeti irányzatok jó részét: az expresszonizmust, impresszionizmust, szürrealizmust, kubizmust és fauvizmust.
A katalógusban olyan neveket fedezhetünk fel, mint Pablo Picasso, Salvador Dali, Marc Chagall, Gustav Klimt, Pierre-Auguste Renoir, Auguste Rodin, Amedeo Modigliani, Georges Braque, Giorgio De Chirico, Alberto Giacometti, Joan Miro, Henry Moore, Edward Munch.
Izgalmas volt kézbevenni az alkotásokat – mondták a jelenlévők
Fotó: Oana Malina Negrea/Facebook
A verniszázsra október 10-én, szombaton 17 órakor kerül sor az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám), a műgyűjtő jelenlétében. Magyarul Jánó Mihály művészettörténész fogja méltatni a tárlatot. A kiállítás november 25-ig látogatható.
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