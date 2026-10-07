Nagy nevek kis szobákban – megerősített biztonsági intézkedésekkel készülnek a kiállításra

Constantin Brâncuşi születésének 150. évfordulójához kapcsolódva szombaton kiállítás nyílik a szobrász kortársainak grafikáiból. A Picasso, Dali, Chagall, Matisse, Klimt grafikákat, nyomatokat egy bukaresti műgyűjtő kölcsönözte a kiállításra.

Bodor Tünde 2026. október 07., 15:362026. október 07., 15:36

A kiállított művek limitált szériaszámú litográfiák az eredeti műről, némelyik az alkotó által szignált másolat: a híres művek lenyomatai már életükben elkészültek, némi plusz jövedelmet biztosítva a művészeknek. Hasonlóképpen a nagyméretű festményekről is készítettek a művészek a huszadik század első felében kicsinyített másolatokat, és azokról további lenyomatok kerültek a műkincskereskedés körforgásába. Hirdetés A 40–100–400, maximum 2000 példányban készült kőnyomatok maguk is nagy értéket képviselnek, áruk lehet több ezer, de akár tízezer, százezer euró is,

nagyon keresettek a műkincspiacon.

George Șerban bukaresti műgyűjtő ügyvéd, aki az európai művészetet képviselő hatalmas kollekciójából az árkosi kulturális központnak kölcsönözte az említett kiállítás anyagát,

a Picasso egyik grafikájáról készült litográfiát, éppen annak nagy értéke miatt csak a megnyitó napjára hozza el.

Az Árkosi Kulturális Központ is megerősített biztonsági intézkedésekkel készül erre a kiállításra. Az esemény különlegessége, hogy a megnyitóra szóló belépőjegy egyúttal tombolajegyként is szolgál, amelynek egyetlen nyereménye a George Șerban által felajánlott Salvador Dali-litográfia. A sorshúzás eredményeként az egyik tárlatlátogató ezzel gazdagodva távozhat.

Reprezentatív kiállításon láthatók az európai 20. századeleji művészet híres alkotásai Fotó: Oana Malina Negrea/Facebook

A Brâncuşi-év eseményeinek sorába illeszkedő reprezentatív tárlat 43 grafikája felöleli a 19–20. század fordulóján és a 20. század első felében Brâncuşi kortársai által képviselt művészeti irányzatok jó részét: az expresszonizmust, impresszionizmust, szürrealizmust, kubizmust és fauvizmust. A katalógusban olyan neveket fedezhetünk fel, mint Pablo Picasso, Salvador Dali, Marc Chagall, Gustav Klimt, Pierre-Auguste Renoir, Auguste Rodin, Amedeo Modigliani, Georges Braque, Giorgio De Chirico, Alberto Giacometti, Joan Miro, Henry Moore, Edward Munch.

Izgalmas volt kézbevenni az alkotásokat – mondták a jelenlévők Fotó: Oana Malina Negrea/Facebook