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Életre szóló igen: arany- és gyémántlakodalmas párokat köszöntöttek Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Az arany- és gyémántlakodalmat ünneplő házaspárokat köszöntötte a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, amely az idén új helyszínen szervezte meg a hagyományos ünnepséget, mivel a megyei könyvtár nagyterme szűknek bizonyult a 45 pár számára.

Bodor Tünde

2026. október 09., 17:022026. október 09., 17:02

2026. október 09., 17:042026. október 09., 17:04

A Vörös csillag múzeumban, vagyis a kommunizmus múzeumának alagsori termében – amely hamarosan időszakos kiállításoknak a tere lesz – került sor a hagyományos ünnepre. Ez a helyszín azért bizonyult találó választásnak, mert a jelenlevők életük nagy részét a kommunizmusban élték le, láthatták annak színét-fonákját is, ahogy azt a polgármester később kifejtette.

Sztakics Éva alpolgármester saját szüleit is köszönthette az ünnepeltek sorában • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Sztakics Éva alpolgármester saját szüleit is köszönthette az ünnepeltek sorában

Fotó: Tuchiluș Alex

Idén jelentős számban voltak az ünnepeltek: 45 házaspár jelentkezett az önkormányzat felhívására.

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Nyolc közülük 60 éves házassági évfordulóját ünnepelte az idén, 37 pedig az aranylakodalmát.

A helyszínen Sztakics Éva alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, köztük saját szüleit is. Így ő maga is tanúja lehetett annak, hogy „egy kapcsolatot nem a tökéletes napok tartanak össze, hanem az, hogy a nehezebb napokon is fogják egymás kezét”.

Példaképeink lehetnek az idős házaspáok, akik értékelik és élik az egyszerű dolgokat, mint a mozgás, a barátság, a béke, a séta, a pihenés – fejtette ki a polgármester • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Példaképeink lehetnek az idős házaspáok, akik értékelik és élik az egyszerű dolgokat, mint a mozgás, a barátság, a béke, a séta, a pihenés – fejtette ki a polgármester

Fotó: Tuchiluș Alex

A Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai, Ambrus Sándor és Opra Fruzsina Kitti által előadott Ave Maria után Antal Árpád polgármester mondott köszöntőbeszédet. Egy olvasmányélményét felidézve kiemelte, milyen egyszerű dolgok kellenek az élethez, és milyen messzire került a mai generáció ezektől az értékektől.

Idézet
Mozogjunk, pihenjünk, dolgozzunk, élvezzük a tájat, a barátságokat, szeressünk, és élvezzük azt, amink van”

– mondta.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Hozzátette: így kellene élni, de szerinte a mai ember fényévekre került ettől. „Amíg az ember kezdő az életében és a házasságában, ritkán tudatos e szempontból. Önök egy olyan generációt képviselnek, amely érti és éli e titkokat, értékeket” – mutatott rá Antal Árpád.

Szerinte „ha sikerül minden nap találni valamit a másikban, amit szeretünk és tisztelünk, ahogy lassul a mókuskerék, a viharos idők után elérkezik a nyugalom és a békesség is”.

Csont Ede római katolikus plébános hangsúlyozta: a jelenlevő házaspárok példaképek a közösség számára. Megáldotta a jelenlevőket, majd arra kérte a házasfeleket, hogy ott, a helyszínen és aztán otthonaikban is mondjanak köszönetet egymásnak azért, hogy minden nap ott voltak egymás támaszául.

Török Mihály, a verselő férj • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Török Mihály, a verselő férj

Fotó: Tuchiluș Alex

Az egyik, évfordulót ünneplő házaspár férfi tagja, Török Mihály az ünnep alkalmából feleségének címzett gondolatait osztotta meg a jelenlevőkkel. Megerősítette:

ha újrakezdhetné, minden szerelmét neki, a feleségének szentelné, aki, mint egy huncut kisgyerekre, úgy vigyázott rá.

A jelenlevő házaspárok ezután személyesen vették át a virágcsokrokat és az emléklapokat a polgármestertől, majd a múzeumlátogatás, csoportképkészítés és közös ebéd zárta az ünnepséget.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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