Életre szóló igen: arany- és gyémántlakodalmas párokat köszöntöttek Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex
Az arany- és gyémántlakodalmat ünneplő házaspárokat köszöntötte a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, amely az idén új helyszínen szervezte meg a hagyományos ünnepséget, mivel a megyei könyvtár nagyterme szűknek bizonyult a 45 pár számára.
2026. október 09., 17:022026. október 09., 17:02
2026. október 09., 17:042026. október 09., 17:04
A Vörös csillag múzeumban, vagyis a kommunizmus múzeumának alagsori termében – amely hamarosan időszakos kiállításoknak a tere lesz – került sor a hagyományos ünnepre. Ez a helyszín azért bizonyult találó választásnak, mert a jelenlevők életük nagy részét a kommunizmusban élték le, láthatták annak színét-fonákját is, ahogy azt a polgármester később kifejtette.
Sztakics Éva alpolgármester saját szüleit is köszönthette az ünnepeltek sorában
Fotó: Tuchiluș Alex
Idén jelentős számban voltak az ünnepeltek: 45 házaspár jelentkezett az önkormányzat felhívására.
A helyszínen Sztakics Éva alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, köztük saját szüleit is. Így ő maga is tanúja lehetett annak, hogy „egy kapcsolatot nem a tökéletes napok tartanak össze, hanem az, hogy a nehezebb napokon is fogják egymás kezét”.
Példaképeink lehetnek az idős házaspáok, akik értékelik és élik az egyszerű dolgokat, mint a mozgás, a barátság, a béke, a séta, a pihenés – fejtette ki a polgármester
Fotó: Tuchiluș Alex
A Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai, Ambrus Sándor és Opra Fruzsina Kitti által előadott Ave Maria után Antal Árpád polgármester mondott köszöntőbeszédet. Egy olvasmányélményét felidézve kiemelte, milyen egyszerű dolgok kellenek az élethez, és milyen messzire került a mai generáció ezektől az értékektől.
– mondta.
Fotó: Tuchiluș Alex
Hozzátette: így kellene élni, de szerinte a mai ember fényévekre került ettől. „Amíg az ember kezdő az életében és a házasságában, ritkán tudatos e szempontból. Önök egy olyan generációt képviselnek, amely érti és éli e titkokat, értékeket” – mutatott rá Antal Árpád.
Csont Ede római katolikus plébános hangsúlyozta: a jelenlevő házaspárok példaképek a közösség számára. Megáldotta a jelenlevőket, majd arra kérte a házasfeleket, hogy ott, a helyszínen és aztán otthonaikban is mondjanak köszönetet egymásnak azért, hogy minden nap ott voltak egymás támaszául.
Török Mihály, a verselő férj
Fotó: Tuchiluș Alex
Az egyik, évfordulót ünneplő házaspár férfi tagja, Török Mihály az ünnep alkalmából feleségének címzett gondolatait osztotta meg a jelenlevőkkel. Megerősítette:
A jelenlevő házaspárok ezután személyesen vették át a virágcsokrokat és az emléklapokat a polgármestertől, majd a múzeumlátogatás, csoportképkészítés és közös ebéd zárta az ünnepséget.
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