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Felpörgetett karriernapok az egyáltalán nem rózsás gazdasági helyzetben

A Karriernapok nyolcadik kiadásának szervezői: Zsigmond József, Téglás Ferenc és Bodor László • Fotó: Tuchiluș Alex

A Karriernapok nyolcadik kiadásának szervezői: Zsigmond József, Téglás Ferenc és Bodor László

Fotó: Tuchiluș Alex

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Új formátumban, új koncepció mentén szervezik meg az idei, végzősöknek és fiataloknak szóló karriernapokat október 9-én a Sepsi Arénában: ezúttal csak a tizenkettedik osztályosokat várják, és állásbörze is része lesz a rendezvénynek.

Bodor Tünde

2026. október 07., 18:292026. október 07., 18:29

A szervezők, Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke, Zsigmond József, a városi RMDSZ ügyvezető elnöke és Téglás Ferenc, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal vezetője szerdán sajtótájékoztatón beszéltek a változásokról és a tervezett programról.

Az, hogy összevonják a karriernapokat és a hagyományos, végzősöknek szóló állásbörzét, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete kezdeményezésére történt, árulta el Bodor László. Ezzel

még gyakorlatiasabbá és „életszagúbbá” kívánják tenni a rendezvényt,

hogy a fiatalok már ez alkalommal belekóstolhassanak az álláskeresés folyamatába, felvegyék a munkaerőpiac pulzusát. Hiszen valószínűleg az idei, mintegy négyszáz sepsiszentgyörgyi végzős nem mindegyike fog egyetemre menni, akkor pedig

már jövő év nyarán tájékozott munkavállalóként kerülhetnek bele a helyi gazdasági életbe.

A rendezvényre nemcsak azokat várják, akik jelenleg munkát keresnek, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak, most lépnének be a munkaerőpiacra, vagy külföldről hazatérve szeretnének itthon újrakezdeni.

Idén először rész a végzősöknek, fiataloknak szóló munkabörze a karriernapoknak • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Idén először rész a végzősöknek, fiataloknak szóló munkabörze a karriernapoknak

Fotó: Tuchiluș Alex

Bár a jelen gazdasági helyzet nem rózsás, amit az is tükröz, hogy a munkaerő-foglalkoztatási hivatal által megszólított ezer cégből mindössze 22 reagált pozitívan a meghívásra,

a Sepsi Arénában 22 vállalkozás és intézmény mintegy 119 állást kínál az érdeklődőknek,

közölte Téglás Ferenc. Az előző évek tapasztalata szerint korábban a börze „kipipálós” esemény volt, ezen változtatni akarnak, vonzóbbá tenni a munkát kínálók és a munkakeresők számára is, mondta Bodor László.

Érdeklődésünkre a szervezők azt is elárulták, aktuálisan nagy hiány van szociális munkásokból a megyében, de

a tűzoltóság, csendőrség, rendőrség is várja tagjai közé a magyar fiatalokat.

Ez az első karriernapokon még vonzó lehetőségnek számított, ma már mintha kevesebben érdeklődnének a belügyminisztérium által kínált állások iránt, holott a magyar közösségnek érdeke lenne nagyobb arányban jelen lenni a testületekben.

Tavaly a két utolsó középiskolai évfolyam tagjai számára szervezték meg a karriernapokat, idén viszont, a nyolcadik kiadáson csak a végzős középiskolásokat várják, de közülük mindenkit: elméleti és szaklíceumosokat, továbbtanulni vágyókat és szakmát tanuló fiatalokat, magyarokat és románokat egyaránt.

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Öt panelben mintegy húsz szakember várja majd a jelentkezőket, hogy személyes tapasztalatát megossza hivatása, szakmája mindennapjairól, kihívásairól és elégtételeiről, tudtuk meg Zsigmond Józseftől, az esemény főszervezőjétől. Képviselteti magát az egészségügy, a szociális szféra, a média, a művészetek, a turizmus és sok más szakma. Az előadások viszont az eddigieknél rövidebbek lesznek, feszesebb ritmusú lesz a rendezvény.

A végzősök a helyszínre érkezve egy munkakönyvet is kapnak, amellyel végigjárhatják a jelen lévő vállalkozásokat, feladatokat teljesíthetnek és pontokat gyűjthetnek. A cél, hogy ne csupán előadásokat hallgassanak, hanem kérdezzenek, beszélgessenek és személyesen is kapcsolatba kerüljenek a háromszéki vállalkozásokkal.

A karriernapokra és a végzősöknek szóló állásbörzére pénteken 10 és 14 között várják a fiatalokat a Sepsi Arénába. A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció sem szükséges.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Társadalom
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