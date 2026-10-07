Felpörgetett karriernapok az egyáltalán nem rózsás gazdasági helyzetben

Új formátumban, új koncepció mentén szervezik meg az idei, végzősöknek és fiataloknak szóló karriernapokat október 9-én a Sepsi Arénában: ezúttal csak a tizenkettedik osztályosokat várják, és állásbörze is része lesz a rendezvénynek.

Bodor Tünde 2026. október 07., 18:292026. október 07., 18:29

A szervezők, Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke, Zsigmond József, a városi RMDSZ ügyvezető elnöke és Téglás Ferenc, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal vezetője szerdán sajtótájékoztatón beszéltek a változásokról és a tervezett programról. Az, hogy összevonják a karriernapokat és a hagyományos, végzősöknek szóló állásbörzét, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete kezdeményezésére történt, árulta el Bodor László. Ezzel

még gyakorlatiasabbá és „életszagúbbá” kívánják tenni a rendezvényt,

hogy a fiatalok már ez alkalommal belekóstolhassanak az álláskeresés folyamatába, felvegyék a munkaerőpiac pulzusát. Hiszen valószínűleg az idei, mintegy négyszáz sepsiszentgyörgyi végzős nem mindegyike fog egyetemre menni, akkor pedig

már jövő év nyarán tájékozott munkavállalóként kerülhetnek bele a helyi gazdasági életbe.

A rendezvényre nemcsak azokat várják, akik jelenleg munkát keresnek, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak, most lépnének be a munkaerőpiacra, vagy külföldről hazatérve szeretnének itthon újrakezdeni.

Idén először rész a végzősöknek, fiataloknak szóló munkabörze a karriernapoknak Fotó: Tuchiluș Alex

Bár a jelen gazdasági helyzet nem rózsás, amit az is tükröz, hogy a munkaerő-foglalkoztatási hivatal által megszólított ezer cégből mindössze 22 reagált pozitívan a meghívásra,

a Sepsi Arénában 22 vállalkozás és intézmény mintegy 119 állást kínál az érdeklődőknek,

közölte Téglás Ferenc. Az előző évek tapasztalata szerint korábban a börze „kipipálós” esemény volt, ezen változtatni akarnak, vonzóbbá tenni a munkát kínálók és a munkakeresők számára is, mondta Bodor László. Érdeklődésünkre a szervezők azt is elárulták, aktuálisan nagy hiány van szociális munkásokból a megyében, de

a tűzoltóság, csendőrség, rendőrség is várja tagjai közé a magyar fiatalokat.