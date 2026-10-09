A magyar könnyűzene nagyágyúja is ott lesz a Sepsi OSK meccsén

Fotó: Sepsi Rádió
A Szuperliga 11. fordulójában összecsapó Sepsi OSK–Dinamo labdarúgó-mérkőzésen Demjén Ferenc, a magyar könnyűzene egyik legnagyobb alakja is jelen lesz – szúrta ki a Sepsi Rádió.
2026. október 09., 20:312026. október 09., 20:31
2026. október 09., 20:502026. október 09., 20:50
A rádió Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint Demjén Ferenc megérkezett Brassóba, este pedig ott lesz a Sepsi OSK-Dinamo meccsen, szombaton pedig az OSK Weekend egyik sztárfellépője lesz.
Demjén Ferenc koncertje szombaton 21 óra és 22 óra 30 perc között lesz a Sepsi Duna Arénában, ahová számos más programmal is várják az érdeklődőket a szombati nap folyamán.
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