A magyar könnyűzene nagyágyúja is ott lesz a Sepsi OSK meccsén

A Szuperliga 11. fordulójában összecsapó Sepsi OSK–Dinamo labdarúgó-mérkőzésen Demjén Ferenc, a magyar könnyűzene egyik legnagyobb alakja is jelen lesz – szúrta ki a Sepsi Rádió.

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A rádió Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint Demjén Ferenc megérkezett Brassóba, este pedig ott lesz a Sepsi OSK-Dinamo meccsen, szombaton pedig az OSK Weekend egyik sztárfellépője lesz.

Demjén Ferenc koncertje szombaton 21 óra és 22 óra 30 perc között lesz a Sepsi Duna Arénában, ahová számos más programmal is várják az érdeklődőket a szombati nap folyamán.