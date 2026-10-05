Kiderült, mely problémák foglalkoztatják leginkább a sepsiszentgyörgyieket

Több problémás ügyben már történt előrelépés – hangzott el a sajtótájékoztatón

Összegezte az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az egy éve indított városjárás tapasztalatait. A kezdeményezők szerint a problémák feltárása mellett a személyes kapcsolatok kialakítása volt a legfontosabb eredmény.

Bodor Tünde 2026. október 05., 17:482026. október 05., 17:48

Miklós Zoltán, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet elnöke és Zsigmond József ügyvezető elnök hétfőn az egy éve indított városjárás tapasztalatairól, a lakók által felvetett gondokról és az azokra talált megoldásokról számolt be. Hirdetés Megítélésük szerint a kezdeményezés legfontosabb hozadéka nem is a problémák azonosítása, hanem a személyes találkozások révén kialakult kapcsolat.

Célunk, hogy az RMDSZ hangsúlyosabban legyen jelen az emberek között”

– hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón. A szervezet vezetői szerint a fórumokon olyan építő légkör alakult ki, amelyben a résztvevők nyíltan megfogalmazhatták észrevételeiket és javaslataikat. Rangsorolták a gondokat Aki tehette, személyesen vett részt a fórumokon, de telefonon és online is érkeztek megkeresések – mondta Miklós Zoltán. Úgy véli, „ez azt bizonyítja, sokakat érdekel, hogyan működik a város, és szeretnének részt venni lakókörnyezetük alakításában”. Mint sorolta,

a lakókat leginkább a mindennapi élet minősége foglalkoztatja:

a járdák állapota, a közlekedés, a közvilágítás, a közművek, a játszóterek, a zöldterületek, a köztisztaság, a hulladékkezelés és a közbiztonság szerepelt a legtöbbször a napirenden.

Miklós Zoltán: mindent nem ígérhetünk meg, de közbenjárunk az önkormányzatnál Fotó: Tuchiluș Alex

A kezdeményezők szándéka az volt, hogy amennyiben lehet, már helyben választ tudjanak adni a kérdésekre. A lakossági fórumokat – amelyeken a városi RMDSZ elnöke és az ügyvezető elnök mellett alpolgármester, városi tanácsos és a városgondnok is részt vett – a megyeszékhely valamennyi körzetében megszervezték, akárcsak a hozzátartozó Szépmezőn, Kilyénben és Szotyorban.

A felvetéseket három kategóriába sorolták: gyorsan megoldható, rövid távon kezelhető és hosszabb távú beavatkozást igénylő ügyekre.

A nyári vízhiányra is lesz megoldás A már orvosolt felvetésekről, illetve a folyamatban lévő megoldásokról Zsigmond József számolt be: a Stadion utcai gyalogátkelőknél cölöpöket helyeztek ki, a kórház környékén a parkoló autók által akadályozott gyalogosforgalom ügyében intézkedtek, Szotyorban a Kökös felé vezető utat legréderezték, a varjak fészkelését a fák metszésével akadályozták meg, és több kisebb útjavítás is történt.

Zsigmond József: a lakossági fórumokon azt tapasztaltuk, az emberek számítanak a segítségre Fotó: Tuchiluș Alex

Középtávon, a szükséges dokumentáció elkészülte után tudják megoldani néhány kilyéni lakóház szennyvízhálózatra való csatlakoztatását. A szépmezői lakónegyedben a csatornarendszer kamerás vizsgálatát készítik elő a dugulások okának feltárása érdekében, a Bolyai és a Stadion utca környékén pedig a túlterhelt csatornahálózat cseréje az utcafelújítás részeként szerepel a tervekben.

Szotyorban a nyári vízhiány jelentette a legsúlyosabb gondot.

Az ottani fórum után a szolgáltató vezetését is bevonták a megoldásba, a helyzet augusztus közepére normalizálódott, hosszabb távon pedig új vízügyi beruházás készül. A Gyümölcsös negyed csatornázása ugyancsak hosszabb folyamat: ehhez előbb az utcáknak a város tulajdonába kell kerülniük, hogy a beruházáshoz uniós pénzekre pályázhassanak. Fekvőrendőröket is kértek a lakók A lakók közlekedési gondokat is jeleztek. Fekvőrendőröket kértek a Kender utcába és a Büdöskút környékére, ahol a gyorsan közlekedő autók és szekerek miatt aggódnak.

Az RMDSZ-vezetők kiemelték, a találkozókon kizárólag a lakóövezeti problémákról beszéltek, nem volt politikai vita Fotó: Tuchiluș Alex

Az RMDSZ-szervezet októberben kiemelten foglalkozik ezekkel a kérésekkel, és

intenzívebb rendőri jelenlétet is kezdeményez, mivel a szekereknek tilos a városban közlekedniük.