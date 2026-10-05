Kiderült, mely problémák foglalkoztatják leginkább a sepsiszentgyörgyieket

Több problémás ügyben már történt előrelépés – hangzott el a sajtótájékoztatón
Fotó: Tuchiluș Alex
Összegezte az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az egy éve indított városjárás tapasztalatait. A kezdeményezők szerint a problémák feltárása mellett a személyes kapcsolatok kialakítása volt a legfontosabb eredmény.
Miklós Zoltán, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet elnöke és Zsigmond József ügyvezető elnök hétfőn az egy éve indított városjárás tapasztalatairól, a lakók által felvetett gondokról és az azokra talált megoldásokról számolt be.
Megítélésük szerint a kezdeményezés legfontosabb hozadéka nem is a problémák azonosítása, hanem a személyes találkozások révén kialakult kapcsolat.
– hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón. A szervezet vezetői szerint a fórumokon olyan építő légkör alakult ki, amelyben a résztvevők nyíltan megfogalmazhatták észrevételeiket és javaslataikat.
Aki tehette, személyesen vett részt a fórumokon, de telefonon és online is érkeztek megkeresések – mondta Miklós Zoltán. Úgy véli, „ez azt bizonyítja, sokakat érdekel, hogyan működik a város, és szeretnének részt venni lakókörnyezetük alakításában”. Mint sorolta,
a járdák állapota, a közlekedés, a közvilágítás, a közművek, a játszóterek, a zöldterületek, a köztisztaság, a hulladékkezelés és a közbiztonság szerepelt a legtöbbször a napirenden.
Miklós Zoltán: mindent nem ígérhetünk meg, de közbenjárunk az önkormányzatnál
Fotó: Tuchiluș Alex
A kezdeményezők szándéka az volt, hogy amennyiben lehet, már helyben választ tudjanak adni a kérdésekre. A lakossági fórumokat – amelyeken a városi RMDSZ elnöke és az ügyvezető elnök mellett alpolgármester, városi tanácsos és a városgondnok is részt vett – a megyeszékhely valamennyi körzetében megszervezték, akárcsak a hozzátartozó Szépmezőn, Kilyénben és Szotyorban.
A már orvosolt felvetésekről, illetve a folyamatban lévő megoldásokról Zsigmond József számolt be: a Stadion utcai gyalogátkelőknél cölöpöket helyeztek ki, a kórház környékén a parkoló autók által akadályozott gyalogosforgalom ügyében intézkedtek, Szotyorban a Kökös felé vezető utat legréderezték, a varjak fészkelését a fák metszésével akadályozták meg, és több kisebb útjavítás is történt.
Zsigmond József: a lakossági fórumokon azt tapasztaltuk, az emberek számítanak a segítségre
Fotó: Tuchiluș Alex
Középtávon, a szükséges dokumentáció elkészülte után tudják megoldani néhány kilyéni lakóház szennyvízhálózatra való csatlakoztatását. A szépmezői lakónegyedben a csatornarendszer kamerás vizsgálatát készítik elő a dugulások okának feltárása érdekében, a Bolyai és a Stadion utca környékén pedig a túlterhelt csatornahálózat cseréje az utcafelújítás részeként szerepel a tervekben.
Az ottani fórum után a szolgáltató vezetését is bevonták a megoldásba, a helyzet augusztus közepére normalizálódott, hosszabb távon pedig új vízügyi beruházás készül. A Gyümölcsös negyed csatornázása ugyancsak hosszabb folyamat: ehhez előbb az utcáknak a város tulajdonába kell kerülniük, hogy a beruházáshoz uniós pénzekre pályázhassanak.
A lakók közlekedési gondokat is jeleztek. Fekvőrendőröket kértek a Kender utcába és a Büdöskút környékére, ahol a gyorsan közlekedő autók és szekerek miatt aggódnak.
Az RMDSZ-vezetők kiemelték, a találkozókon kizárólag a lakóövezeti problémákról beszéltek, nem volt politikai vita
Fotó: Tuchiluș Alex
Az RMDSZ-szervezet októberben kiemelten foglalkozik ezekkel a kérésekkel, és
A következő időszakban ismét végigjárják a körzeteket, mindenhová visszatérnek, mert – mint mondták – nem elég felvenni egy problémát a listára, annak sorsát is követni kell. A következő hónapokban a fekvőrendőrök mellett a garázsok helyzetét és az újabb lakossági megkereséseket is napirendre tűzik.
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