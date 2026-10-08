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Két lábra emelkedett a vadász előtt a medve Szentléleken – ez lett a veszte

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

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Kilőttek egy medvét szerdán este Székelyszentléleken, miután az állat ismét lakott területen bukkant fel és agresszíven viselkedett. A nagyvad már hosszabb ideje félelemben tartotta a környékbelieket, akik gyermekeiket is féltették tőle.

László Ildikó

2026. október 08., 09:492026. október 08., 09:49

2026. október 08., 10:282026. október 08., 10:28

Már hosszabb ideje rettegésben tartotta a székelyszentlélekieket és a farkaslakiakat az a medve, amely időről időre feltűnt a két település határában, és többnyire a Nyikó környékén tanyázott – tudtuk meg Kovács Leheltől, Farkaslaka község polgármesterétől.

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Mint elmondta, a nagyvadat már többször levideózták, és rendszeresen jelezték neki is, hogy ismét felbukkant a környéken. Ráadásul sok gyermek él az érintett területen, a szülők pedig

már az udvarra sem merték kiengedni őket, nemhogy egyedül engedjék iskolába.

Szerda este a medve egy udvarra is bemerészkedett, mire a tulajdonos értesítette a vadásztársaságot, és rövid időn belül összeült az illetékes bizottság.

Idézet
A nagyvad agressziót mutatott, amikor a vadász a közelébe ment, két lábra emelkedett. Szerencsére a vadászunknak nagy lélekjelenléte volt, és sikerült ártalmatlanítani a medvét”

– részletezte Kovács Lehel.

Egy kisebb termetű, körülbelül négyéves nőstény medvét lőttek ki – tudtuk meg.

Udvarhelyszék medve Székelyszentlélek
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