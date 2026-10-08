Két lábra emelkedett a vadász előtt a medve Szentléleken – ez lett a veszte

Kilőttek egy medvét szerdán este Székelyszentléleken, miután az állat ismét lakott területen bukkant fel és agresszíven viselkedett. A nagyvad már hosszabb ideje félelemben tartotta a környékbelieket, akik gyermekeiket is féltették tőle.

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Már hosszabb ideje rettegésben tartotta a székelyszentlélekieket és a farkaslakiakat az a medve, amely időről időre feltűnt a két település határában, és többnyire a Nyikó környékén tanyázott – tudtuk meg Kovács Leheltől, Farkaslaka község polgármesterétől.

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Mint elmondta, a nagyvadat már többször levideózták, és rendszeresen jelezték neki is, hogy ismét felbukkant a környéken. Ráadásul sok gyermek él az érintett területen, a szülők pedig