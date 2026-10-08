Két lábra emelkedett a vadász előtt a medve Szentléleken – ez lett a veszte

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Fotó: Beliczay László
Kilőttek egy medvét szerdán este Székelyszentléleken, miután az állat ismét lakott területen bukkant fel és agresszíven viselkedett. A nagyvad már hosszabb ideje félelemben tartotta a környékbelieket, akik gyermekeiket is féltették tőle.
2026. október 08., 09:492026. október 08., 09:49
2026. október 08., 10:282026. október 08., 10:28
Már hosszabb ideje rettegésben tartotta a székelyszentlélekieket és a farkaslakiakat az a medve, amely időről időre feltűnt a két település határában, és többnyire a Nyikó környékén tanyázott – tudtuk meg Kovács Leheltől, Farkaslaka község polgármesterétől.
Mint elmondta, a nagyvadat már többször levideózták, és rendszeresen jelezték neki is, hogy ismét felbukkant a környéken. Ráadásul sok gyermek él az érintett területen, a szülők pedig
Szerda este a medve egy udvarra is bemerészkedett, mire a tulajdonos értesítette a vadásztársaságot, és rövid időn belül összeült az illetékes bizottság.
– részletezte Kovács Lehel.
Egy kisebb termetű, körülbelül négyéves nőstény medvét lőttek ki – tudtuk meg.
Két személyautó ütközött össze szerdán délelőtt a 24-es községi úton, a Farkaslaka községhez tartozó Székelyszentléleken.
Medvét ütött el egy autó szerdán reggel fél kilenc körül a 13A jelzésű országúton, Szentegyháza és Csíkszereda között.
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