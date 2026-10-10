Nyugdíjemelést ígérhet 2027-re a kijelölt miniszterelnök

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök péntek este kijelentette, hogy nem gondol a visszalépésre, és folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat.

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A Digi24-nek nyilatkozva hangsúlyozta: Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, és megfelelő intézkedésekkel 2027 jobb év lehet az ideinél. A következő időszak fontos feladatai közé sorolta a költségvetés kiigazítását, a jövő évi büdzsé kidolgozását és a gazdaságélénkítő intézkedések összehangolását – számol be az Agerpres . Közölte, hogy

emellett újraindítaná a közalkalmazotti béreket szabályozó törvényről szóló tárgyalásokat, folytatná a közigazgatási reformot és felgyorsítaná az államigazgatás digitalizációját. A védelmi ipar fejlesztését és a hadsereg felszerelésének korszerűsítését szintén prioritásnak nevezte. Szerinte

az uniós SAFE hitelkeretből finanszírozott beruházásoknak a román gazdaságot is erősíteniük kell,

Niculescu szerint az elmúlt öt hónap politikai bizonytalansága és a teljes jogkörű kormány hiánya hozzájárult a társadalmi feszültségekhez. A lakosságot elsősorban a megélhetési nehézségek, a csökkenő vásárlóerő és a magas számlák aggasztják. Úgy véli,

ezért fontos, hogy a források minél nagyobb része az országban maradjon.

az optimizmust nem lehet elrendelni, hanem konkrét eredményekkel kell megalapozni.

Hozzátette: Románia az elmúlt húsz évben jelentősen fejlődött, de továbbra is nagyok a különbségek a régiók, a vidéki és városi térségek, valamint az oktatás területén. Ezek mérsékléséhez hosszú távú intézkedésekre van szükség.

A kormányalakításról elmondta, hogy jelenleg ő tárgyal a parlamenti pártokkal, és a következő napokban derülhet ki, szükség lesz-e Nicușor Dan államfő közvetítésére. Kiemelte, hogy