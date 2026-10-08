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Egyik nap autóbaleset, másnap lakástűz – kettős csapás ért egy erdélyi családot

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Kevesebb mint 24 óra alatt két súlyos csapás ért egy Sajómagyaróson élő családot: az anya és két kislánya szerdán közúti balesetet szenvedett, csütörtök reggel pedig kigyulladt a bérelt házuk.

Farkas Áron

2026. október 08., 12:402026. október 08., 12:40

A baleset szerda délután 16 óra körül történt a 17-es országúton, Sajómagyarós és Királynémeti között. A rendőrség szerint a 40 éves nő autója összeütközött egy szemből érkező, 22 éves bethleni fiatalember vezette gépkocsival.

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A két sofőrt és a nő autójának három utasát – 7 és 10 éves lányait, valamint egy 18 éves fiatal nőt – kórházba vitték. A két gyermek és a 22 éves férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, ellátásuk után hazaengedték őket.

A 40 éves nő és a 18 éves lány súlyosan megsérült.

A fiatal nő állapota kritikus, intubálták és altatásban tartják az intenzív osztályon.

A 40 éves nő tudatánál van, együttműködő és légzése stabil, de szintén intenzív terápiás ellátásra szorul.

Mintegy 15 órával a baleset után, csütörtök reggel 7 óra körül tűz ütött ki abban a sajómagyarósi házban, amelyet a család bérelt.

A lángok elpusztították a teljes tetőszerkezetet és a tetőtér egyik szobáját, a ház jelenleg lakhatatlan.

A tűz keletkezésekor a nő férje tartózkodott az épületben. Ki tudott menekülni a házból, de pánikrohamot kapott. A helyszínen ellátták, kórházba szállítását nem kérte.

Sorin Mititean polgármester az Agerpresnek elmondta: javasolni fogja a helyi tanácsnak, hogy a rendkívüli helyzetekre elkülönített alapból támogassák a családot.

A Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerint a tüzet valószínűleg egy nem megfelelően kitisztított kémény okozta.

Belföld Baleset Tűzeset
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