Egyik nap autóbaleset, másnap lakástűz – kettős csapás ért egy erdélyi családot

Kevesebb mint 24 óra alatt két súlyos csapás ért egy Sajómagyaróson élő családot: az anya és két kislánya szerdán közúti balesetet szenvedett, csütörtök reggel pedig kigyulladt a bérelt házuk.

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A baleset szerda délután 16 óra körül történt a 17-es országúton, Sajómagyarós és Királynémeti között. A rendőrség szerint a 40 éves nő autója összeütközött egy szemből érkező, 22 éves bethleni fiatalember vezette gépkocsival.

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A két sofőrt és a nő autójának három utasát – 7 és 10 éves lányait, valamint egy 18 éves fiatal nőt – kórházba vitték. A két gyermek és a 22 éves férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, ellátásuk után hazaengedték őket.

A 40 éves nő és a 18 éves lány súlyosan megsérült.