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Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?

ÉLŐ
ÉLŐ

Háromszor is jelölt miniszterelnököt Nicușor Dan államfő a kormányválság kirobbanása óta, de mindhiába: kormányt egyik sem tudott alakítani. Ma jöhet a negyedik jelölt, de előtte tekintsünk vissza, hogyan jutottunk ide.

Eugen Tomac, Adrian Veștea és Siegfried Mureșan: egyiküknek sem sikerült megszereznie kormányalakításra a parlamenti többséget. Montázs: Székelyhon

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47 perce
Mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk!
1 órája
A PSD ajánlja önmagát, Sorin Grindeanuval az élen

Eugen Tomac, Adrian Veștea és Siegfried Mureșan: egyiküknek sem sikerült megszereznie kormányalakításra a parlamenti többséget. Montázs: Székelyhon

Lassan fél éve, hogy kormányválsággal küzd Románia, és ez csak a hivatalos időszak, hiszen Ilie Bolojan PSD–PNL–USR–RMDSZ-es koalíciójának belső bizalmatlansági indexe már a májusi kormánybuktatás előtt is magas volt. A különböző pártok miniszterei, illetve a pártvezetők folyamatosan kérték számon egymást, mígnem

  • május 5-én a parlament bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilie Bolojan vezette kormányt. Ebből kifolyólag öt hónapja Romániának ügyvivő kormánya van, és jelen helyzetben szinte senki nem mer jóslatokba bocsátkozni, hogy a kormányalakítási patthelyzet mikor oldódik fel. Talán ma. Vagy mégsem...

  • A kormány megbuktatása után az államfő június 4-én kormányalakítással bízta meg Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt, ő azonban visszaadta megbízását, mert nem sikerült parlamenti többséget kialakítania.

  • Tíz nappal később az államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással, az általa javasolt kormányt a parlament június 22-én elutasította.

  • Azóta Nicușor Dan elnök több ízben hivatalos és nem hivatalos egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok vezetőivel, hogy közös nevezőre jussanak egy parlamenti többséget kialakítani képes miniszterelnök-jelölt személyét illetően. A szeptemberit megelőzően a legutóbbi hivatalos egyeztetések a Cotroceni-palotában június végén zajlottak.

  • Az ősz eleji egyeztetések után, szeptember 17-én Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolta miniszterelnöknek Nicușor Dan államfő. Az Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszélő politikusnak azonban nem sikerült megszereznie a parlamenti többséget: a Mureșan-kabinet beiktatását 182 képviselő és szenátor támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatáshoz legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség.

  • Hétfőre, október 5-ére Nicușor Dan államfő újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képvislőit, azzal az ígérettel, hogy még a nap folyamán, délután előáll a negyedik miniszterelnök-jelölttel. Cserébe „mindössze” annyit kért, hogy a pártok olyan javaslattal álljanak elő, amely képest megszerezni a parlamenti többséget.

47 perce

Mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk!

Negyedik kormányfőjelöltjét nevezheti meg hétfőn este Nicușor Dan államfő, miután az eddigi próbálkozásai kudarcba fulladtak. Mit hoz a mai nap? Szavazzon a Székelyhonon itt!

1 órája

A PSD ajánlja önmagát, Sorin Grindeanuval az élen

Claudiu Manda, a Szociáldemokrata Párt (PSD) főtitkára hétfőn, a cotroceni-i egyeztetéseket megelőzően közölte, hogy a szociáldemokraták készen állnak a kormányzás átvételére, és megoldásként egyértelműen

Idézet
egy PSD-kormányt vagy egy PSD köré épülő kormányt javasolnak, amelyet Sorin Grindeanu vezet.

Manda Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, elérkezett az idő, hogy Románia megkapja azt az esélyt, amit megérdemel, és itt az idő, hogy a döntéshozók hallgassanak a romániaiak majdnem 90 százalékára, akiknek véleménye szerint az ország rossz irányba halad.

Nicușor Dan és Sorin Grindeanu egy korábbi államelnöki egyeztetésen. Volt már néhány belőle, de eddig nem profitál belőle a PSD. Most vajon fog? • Fotó: Presidency.ro

Nicușor Dan és Sorin Grindeanu egy korábbi államelnöki egyeztetésen. Volt már néhány belőle, de eddig nem profitál belőle a PSD. Most vajon fog?

Fotó: Presidency.ro

A PSD programja az ország gazdasági újraindítására, a beruházások folytatására, a munkahelyteremtésre és a vásárlóerő védelmére koncentrál – írja az Agerpres hírügynökség Manda bejegyzésére hivatkozva.

A PSD főtitkára hozzátette, az országnak most egy erős kormányra és egy kiszámítható, stabil költségvetésre van szüksége, mert az elmúlt hónapokban a románok fizették meg egy hosszú politikai patthelyzet árát. Kiemelte, a személyes ambíciók és politikai számítások miatt nem lehet az országot hosszú ideig megrekeszteni.

Belföld Politika
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