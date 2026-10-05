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Kormányalakítás: mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk a Székelyhonon

Montázs: Székelyhon

Montázs: Székelyhon

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Negyedik kormányfőjelöltjét nevezheti meg hétfőn este Nicușor Dan államfő, miután az eddigi próbálkozásai kudarcba fulladtak. Mit hoz a mai nap? Szavazzon!

Székelyhon

2026. október 05., 12:222026. október 05., 12:22

2026. október 05., 12:252026. október 05., 12:25

Hétfőn újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit, hogy végre lezárhassuk az öt hónapja tartó kormányválságot. Ezúttal sikerülni fog, és hogyan?

Szavazás Mi lesz a mai nap végkimenetele?

Szavazás eredménye
Belföld Politika
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Rákapcsoltak a rendőrök: közel kétszáz bírság néhány óra alatt
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A többség már beért a munkahelyére, mire hétfőn reggel rengeni kezdett a föld
A többség már beért a munkahelyére, mire hétfőn reggel rengeni kezdett a föld
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Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
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A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat

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A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat
A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat
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A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat
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