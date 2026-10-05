Kormányalakítás: mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk a Székelyhonon

Eljött a PSD ideje, Grindeanut jelöli ki kormányalakításra az államfő, és ő így vagy úgy, de többséget fog szerezni.

Mindegy kit jelölnek, most sem lesz többség.

Nem fognak ma bejelenteni senkit.

Ebből előrehozott választás lesz, és majd ugyanígy folytatjuk.

Ebből előrehozott választás lesz, AUR-többséggel.

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