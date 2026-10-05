Kormányalakítás: mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk a Székelyhonon

Montázs: Székelyhon
Negyedik kormányfőjelöltjét nevezheti meg hétfőn este Nicușor Dan államfő, miután az eddigi próbálkozásai kudarcba fulladtak. Mit hoz a mai nap? Szavazzon!
2026. október 05., 12:222026. október 05., 12:22
2026. október 05., 12:252026. október 05., 12:25
Hétfőn újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit, hogy végre lezárhassuk az öt hónapja tartó kormányválságot. Ezúttal sikerülni fog, és hogyan?
Október 9–18. között zajlik a Székelyföld Napok 17. kiadása. Kovászna, Maros és Hargita megyében több tucat program világít rá értékeinkre, és a szórványról sem feledkeznek meg a szervezők.
A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának elemzése szerint az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, és ezek a félelmek erősebbek, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában.
Az államfő kihirdette, a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt hétfőn – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán.
Tengeri baleset történt hétfőn a Fekete-tengeren, de Románia felségvizein kívül, két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették.
Közzétette kéthetes, október 5–18. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) hétfőn közel száz helyszínen tart házkutatást hat megyében egy korrupciós ügyben, amelyben több határrendőr és vámhivatalnok érintett.
Közel kétszáz bírságot szabtak ki a rendőrök vasárnap 13 és 17 óra között a 15-ös országúton tartott nagyszabású közlekedési ellenőrzés során Hargita megyében.
A Richter-skála szerint 3,8-as erősségű földrengés történt hétfő reggel 8 óra 36 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Háromszor is jelölt miniszterelnököt Nicușor Dan államfő a kormányválság kirobbanása óta, de mindhiába: kormányt egyik sem tudott alakítani. Ma jöhet a negyedik jelölt, de előtte tekintsünk vissza, hogyan jutottunk ide.
Október 5. és 12. között jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. A sort hétfőn az orvosi-élettani Nobel-díj nyitja Stockholmban, majd a hét folyamán a fizika, a kémia és az irodalom területén is kihirdetik a díjazottakat.
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