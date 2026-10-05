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Egész héten át ünnepelnek Erdővidéken

A kultúra akkor él igazán, amikor közösséget teremt

A kultúra akkor él igazán, amikor közösséget teremt

Fotó: Lakatos Csilla

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Október 5. és 11. között immár 32. alkalommal szervezik meg az Erdővidéki Közművelődési Napokat. A rendezvénysorozat idén is változatos programokkal várja mindazokat, akik szeretnék felfedezni és megélni a térség kulturális értékeit.

Kocsis Károly

2026. október 05., 17:512026. október 05., 17:51

Hétfőn este 6 órakor az Erdővidék Fotóklub tagjainak első, a baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében megnyitandó kiállításával rajtol az Erdővidéki Közművelődési Napok 32. kiadása. A hét folyamán további

kiállítások, valamint előadások, zenei és színjátszó programok, megemlékezések és közösségi alkalmak

követik egymást Erdővidék több településén. A sokszínű programkínálat a múlt értékeit és hagyományait éppúgy megidézi, mint a jelen fontosabb témáit, így minden korosztály számára tartogat érdekes látni- és hallgatnivalót.

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A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Miniatűr történelem – Erdély története az őskortól a második világháborúig című ólomkatona-kiállítás jelentősen bővített változatának megnyitója. Ez egyben a Székelyföld Napok nyitórendezvényét is képezi, amelyen a három székelyföldi megye tanácselnökei is részt vesznek. A miniatűr figurákon keresztül megelevenedő történelem

különösen a gyermekek és a fiatalok számára kínál izgalmas találkozást Erdély múltjával.

A diákokra vár a Kádár Tibor-Sándor erdőmérnök vezetésével induló erdei iskola is. A természet közelségében szerzett tapasztalatok, a játékos tanulás és az erdő világának felfedezése olyan élményt kínálhat számukra, amely egyszerre ismeretterjesztés és kaland. Erdővidék Múzeumában emléktáblát avatnak dr. Deák István erdőmérnök emlékére, és közszemlére bocsátják a trófeáiból rendezett kiállítást is.

Október 6-án a ’48-as hősök sírjainál hajtanak fejet,

ugyanakkor Dsida Jenő költészete is megszólal megzenésített formában, míg Kaiser Ferenc Háborúk világa, konfliktusok napjainkban című vetítettképes előadása a történelem és a jelen kérdései iránt érdeklődőket szólítja meg. Fontos mozzanatnak ígérkezik

az Erdővidék Kultúrájáért Díj átadása, amellyel idén Dimény János és Dimény Olga munkássága előtt tisztelegnek.

Felsőrákoson az Értékeink nyomában rendezvény kínál tartalmas közösségi programot, Erdőfülén színjátszókat láthatunk, Bibarcfalván pedig templomi program várja az érdeklődőket. A részletes programtervet itt találják.

A tavalyi Erdővidéki Közművelődési Napok keretében bardocszékinépviselet-bemutatót is tartottak Galéria

A tavalyi Erdővidéki Közművelődési Napok keretében bardocszékinépviselet-bemutatót is tartottak

Fotó: Lakatos Csilla

Az Erdővidéki Közművelődési Napok azonban nem csupán programok egymásutánja – hangsúlyozza a szervezésben oroszlánrészt vállaló Demeter László történész-muzeológus, Erdővidék Múzeumának vezetője, a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület elnöke. – Legalább ennyire fontosak a találkozások, a beszélgetések, a közösen megélt pillanatok. „Hiszen

Idézet
a kultúra akkor él igazán, amikor közösséget teremt,

amikor van, aki továbbadja, és van, aki kíváncsian fogadja.”

Háromszék esemény
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