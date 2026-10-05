Október 5. és 11. között immár 32. alkalommal szervezik meg az Erdővidéki Közművelődési Napokat. A rendezvénysorozat idén is változatos programokkal várja mindazokat, akik szeretnék felfedezni és megélni a térség kulturális értékeit.

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Hétfőn este 6 órakor az Erdővidék Fotóklub tagjainak első, a baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében megnyitandó kiállításával rajtol az Erdővidéki Közművelődési Napok 32. kiadása. A hét folyamán további

követik egymást Erdővidék több településén. A sokszínű programkínálat a múlt értékeit és hagyományait éppúgy megidézi, mint a jelen fontosabb témáit, így minden korosztály számára tartogat érdekes látni- és hallgatnivalót.

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A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Miniatűr történelem – Erdély története az őskortól a második világháborúig című ólomkatona-kiállítás jelentősen bővített változatának megnyitója. Ez egyben a Székelyföld Napok nyitórendezvényét is képezi, amelyen a három székelyföldi megye tanácselnökei is részt vesznek. A miniatűr figurákon keresztül megelevenedő történelem