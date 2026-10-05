A kultúra akkor él igazán, amikor közösséget teremt
Fotó: Lakatos Csilla
Október 5. és 11. között immár 32. alkalommal szervezik meg az Erdővidéki Közművelődési Napokat. A rendezvénysorozat idén is változatos programokkal várja mindazokat, akik szeretnék felfedezni és megélni a térség kulturális értékeit.
Hétfőn este 6 órakor az Erdővidék Fotóklub tagjainak első, a baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében megnyitandó kiállításával rajtol az Erdővidéki Közművelődési Napok 32. kiadása. A hét folyamán további
követik egymást Erdővidék több településén. A sokszínű programkínálat a múlt értékeit és hagyományait éppúgy megidézi, mint a jelen fontosabb témáit, így minden korosztály számára tartogat érdekes látni- és hallgatnivalót.
A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Miniatűr történelem – Erdély története az őskortól a második világháborúig című ólomkatona-kiállítás jelentősen bővített változatának megnyitója. Ez egyben a Székelyföld Napok nyitórendezvényét is képezi, amelyen a három székelyföldi megye tanácselnökei is részt vesznek. A miniatűr figurákon keresztül megelevenedő történelem
A diákokra vár a Kádár Tibor-Sándor erdőmérnök vezetésével induló erdei iskola is. A természet közelségében szerzett tapasztalatok, a játékos tanulás és az erdő világának felfedezése olyan élményt kínálhat számukra, amely egyszerre ismeretterjesztés és kaland. Erdővidék Múzeumában emléktáblát avatnak dr. Deák István erdőmérnök emlékére, és közszemlére bocsátják a trófeáiból rendezett kiállítást is.
ugyanakkor Dsida Jenő költészete is megszólal megzenésített formában, míg Kaiser Ferenc Háborúk világa, konfliktusok napjainkban című vetítettképes előadása a történelem és a jelen kérdései iránt érdeklődőket szólítja meg. Fontos mozzanatnak ígérkezik
Felsőrákoson az Értékeink nyomában rendezvény kínál tartalmas közösségi programot, Erdőfülén színjátszókat láthatunk, Bibarcfalván pedig templomi program várja az érdeklődőket. A részletes programtervet itt találják.
A tavalyi Erdővidéki Közművelődési Napok keretében bardocszékinépviselet-bemutatót is tartottak
Fotó: Lakatos Csilla
Az Erdővidéki Közművelődési Napok azonban nem csupán programok egymásutánja – hangsúlyozza a szervezésben oroszlánrészt vállaló Demeter László történész-muzeológus, Erdővidék Múzeumának vezetője, a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület elnöke. – Legalább ennyire fontosak a találkozások, a beszélgetések, a közösen megélt pillanatok. „Hiszen
amikor van, aki továbbadja, és van, aki kíváncsian fogadja.”
Összegezte az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az egy éve indított városjárás tapasztalatait. A kezdeményezők szerint a problémák feltárása mellett a személyes kapcsolatok kialakítása volt a legfontosabb eredmény.
Útfelújítás miatt jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőtől, október 5-től a 11-es országút Dálnok és Csernáton közötti szakaszán.
Csőtörés miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kovászna egy részén szombaton.
Az idősek világnapjának alkalmából október első hetében a Diakónia idősgondozó ágazata Kovászna megyében közös ünneplésre hívta a szolgálat ellátottjait, elismerve az eddig megtett életútjukat, tapasztalatukat és munkájukat.
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Lezárult A bőröd megvéd, te megvéded? elnevezésű melanómaszűrés-kampány, amelyet szeptember 21–25. között szervezett meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a kézdivásárhelyi kórházzal együttműködésben.
Több mint 143 ezer csempészett cigarettát és jelentős mennyiségű drogot foglaltak le a hatóságok Kovászna és Brassó megyében egy kilencfős bűnszervezet felszámolása során. A gyanúsítottakat 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.
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Rendkívül nagy a kereslet a Hetednapi Adventista Egyház által Sepsiszentgyörgyön szervezett egészségügyi vizsgálatokra, amelyeket október 4-5-én ingyenesen lehet igénybe venni. A két nap alatt 700 személyt tudnak fogadni, de a helyek többsége már betelt.
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