Román gyorstalpalók: idén a nyolcadikosokat is bevonják

Azoknak a diákoknak lenne a leghasznosabb a felkészítő, akik most 4-es, 5-ös szinten mozognak. Kis erőfeszítéssel ők már a románból is sikeresen vizsgázók táborát gyarapíthatnák
Fotó: Tuchiluș Alex
Folytatja az RMDSZ Háromszék Területi Szervezete az érettségizőknek szánt román gyorstalpalókat, idén már a nyolcadikosoknak is megszervezi az ingyenes felkészítőket. A tapasztalatok szerint a részt vevő diákok viszonya kedvezőbb lett a román nyelvhez.
Bodor László, a Háromszéki Területi Szervezet ügyvezető elnöke, a román felkészítők programfelelőse tartott egy összesítést kedden. Mint elmondta:
Közülük egy-egy sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi, valamint három baróti diák nem érte el az átmenőt román nyelvből és irodalomból.
Bodor László ügyvezető elnök szerint az elmúlt évek eredményei, valamint a szülők, diákok és pedagógusok visszajelzései egyértelműen azt mutatják, hogy szükség van erre a programra
Fotó: Tuchiluș Alex
Hozzátette: nemcsak a sikeres vizsga könyvelhető el eredményként – noha ez a legfőbb cél –, hanem az is, hogy javult a diákok viszonya a román nyelvhez. Ez a három lezajlott felkészítő sorozat tapasztalata.
Az idei gyorstalpaló felkészítőkkel, amelyek heti egy alkalommal két órát jelentenek, a 842 végzőst és az 1246 nyolcadikost célozzák meg. A felkészítők ingyenesek, hogy azoknak is esélyt biztosítsanak, akiknek nem telik magánórákra.
A sajtótájékoztatón jelen volt Kiss Imre megyei főtanfelügyelő is. Elmondta, hogy
ami részben a kisebbségi tanterv szerint összeállított vizsgatételeknek, részben a román felkészítőknek köszönhető.
Kiss Imre főtanfelügyelő örömét fejezte ki, hogy az RMDSZ idén is költségvetést rendelt a programhoz, amely annyira hasznos volt, hogy Hargita megyét is a példa követésére ösztönözte
Fotó: Tuchiluș Alex
A statisztikák szerint a magyar tagozatos, csak románból bukó érettségizők 2002-ben 64 százalékot, 2023-ban 58 százalékot képviseltek, míg a románok 5, illetve 9 százalékot. Idén nyáron viszont kiegyenlítődött az arány: a magyaroknak csak 21 százaléka bukta el a románvizsgát, a román tagozatosok közül viszont még többen, a vizsgázók 22 százaléka.
A nyolcadikosok kapcsán elhangzott: 53 olyan iskola van Kovászna megyében, amelyben nyolcadik osztály működik. A területi szétszórtság miatt
Erdővidéken a leggyengébbek a románvizsga-jegyek, de a sepsiszentgyörgyi román nyelvi sikerráta is 20 százalékkal marad el az országos átlagtól.
A diákok viszonyának javulása a román nyelvhez – amellyel egyértelműen azért küzdenek, mert a hétköznapokban, nyelvi környezetükben nem találkoznak vele – nemcsak annak köszönhető, hogy nem iskolákban tartják az órákat, hanem a felkészült romántanároknak is.
Kiss Mária: nemcsak tanítjuk a nyelvet, hanem arra is törekszünk, hogy megértsék, használják, és ne magyarból próbáljanak folyamatosan románra fordítani, hanem fokozatosan románul is tudjanak gondolkodni.
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgyön idén öt pedagógus, Kiss Mária, Dregus Gyöngyvér, Máté Emese, Szép Helga és Voicu Cătălina, Baróton kettő, Ambrus Moisza Melinda és Szabó Irén Erzsébet, Kézdivásárhelyen pedig szintén két tanárnő, Szekeres Jolán és Kozman Mónika kapcsolódott be a programba.
A sajtótájékoztatón jelen levő Kiss Mária és Dregus Gyöngyvér elmondta,
Ez már a jegyeiken is látszik: az 5–6-os jegyek sávjából átléptek a 7-es, 8-as, 9-es osztályzatok szintjére.
Dregus Gyöngyvér: a diákok kilépnek a jegyek szorításából, bátrabbá válnak, és sokkal könnyebben szólalnak meg románul
Fotó: Tuchiluș Alex
A jegyek szorításából kilépve a lehetőséggel élők bátrabban kérdeznek, szívesebben tanulnak, hiszen az RMDSZ-es gyorstalpalókon nem kötelező részt venni. Van, aki kifejezetten a jegyét szeretné feltornászni, más pedig a magas érettségiátlagra hajt.
A november 2-án induló felkészítőkre keddtől lehet jelentkezni a haromszekiremdsz.ro oldalon található Google-űrlappal.
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