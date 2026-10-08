Kulcsár-Terza József magyar tolmácsot kér a parlamentben

Fotó: Tuchiluș Alex
Magyar tolmácsot kér a parlamentben Kulcsár-Terza József, miután megelégelte a magyar közösséget érő inzultusokat. A képviselő szerint Dan Tanasă rendszeresen sértegeti a magyarokat, két hete pedig az alsóház plénumában Markó Attilát is durván támadta.
2026. október 08., 15:262026. október 08., 15:26
2026. október 08., 15:292026. október 08., 15:29
A Magyar Polgári Erő Párt ügyvivő elnöke, Kulcsár-Terza József csütörtöki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy megelégelte a magyar közösséget ért inzultusokat.
Elmondása szerint ezek Dan Tanasă parlamenti képviselő részéről mindennaposak, de két héttel ezelőtt az alsóház plénumában különösen vehemens kirohanása volt a szélsőséges nacionalista politikusnak.
„Ez elfogadhatatlan – mondta az MPE elnöke –, végül is egymillió romániai magyart képviselünk Bukarestben.” A képviselő úgy vélekedik, az ülésvezetőnek le kellett volna állítania a magyargyalázást, de amikor a magyar közösséget éri sérelem, mindenki félrenéz. Hozzátette: a közbelépés elmulasztásának nincsenek következményei.
Az ominózus gyűlésen Markó Attila képviselő került Dan Tanasă célkeresztjébe, de ő csak egy a sok közül, szinte mindenkinek nekimegy a nacionalista provokátor – mondta Kulcsár-Terza József
Fotó: Antal Árpád/Facebook
Az ominózus ülés utáni napokban az alsóház emberjogi bizottságában, napirend utáni felszólalásában Kulcsár-Terza József bejelentette:
A dátum nyilván nem véletlen, a gyulafehérvári kiáltvány napjához kapcsolódik, ugyanis annak 3. cikkelye szavatolja az anyanyelv használatának jogát.
„Ilyen esetben Bukarestben is össze kell fogniuk a magyaroknak, nemzeti ügyekben az egységes fellépés elengedhetetlen” – fogalmazta meg álláspontját a képviselő. „A kormány tervezett régiósítási szándéka kapcsán is nagyon észnél kell lennünk, és kutyakötelességünk összefogni. Közösen kell lépnünk, mert ez fáj a legjobban az ellenfeleinknek, ha látják, hogy egységes a magyar közösség" – fogalmazott a politikus.
Új formátumban, új koncepció mentén szervezik meg az idei, végzősöknek és fiataloknak szóló karriernapokat október 9-én a Sepsi Arénában: ezúttal csak a tizenkettedik osztályosokat várják, és állásbörze is része lesz a rendezvénynek.
Constantin Brâncuşi születésének 150. évfordulójához kapcsolódva szombaton kiállítás nyílik a szobrász kortársainak grafikáiból. A Picasso, Dali, Chagall, Matisse, Klimt grafikákat, nyomatokat egy bukaresti műgyűjtő kölcsönözte a kiállításra.
Folytatja az RMDSZ Háromszék Területi Szervezete az érettségizőknek szánt román gyorstalpalókat, idén már a nyolcadikosoknak is megszervezi az ingyenes felkészítőket. A tapasztalatok szerint a részt vevő diákok viszonya kedvezőbb lett a román nyelvhez.
Október 5. és 11. között immár 32. alkalommal szervezik meg az Erdővidéki Közművelődési Napokat. A rendezvénysorozat idén is változatos programokkal várja mindazokat, akik szeretnék felfedezni és megélni a térség kulturális értékeit.
Összegezte az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az egy éve indított városjárás tapasztalatait. A kezdeményezők szerint a problémák feltárása mellett a személyes kapcsolatok kialakítása volt a legfontosabb eredmény.
Útfelújítás miatt jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőtől, október 5-től a 11-es országút Dálnok és Csernáton közötti szakaszán.
Csőtörés miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kovászna egy részén szombaton.
Az idősek világnapjának alkalmából október első hetében a Diakónia idősgondozó ágazata Kovászna megyében közös ünneplésre hívta a szolgálat ellátottjait, elismerve az eddig megtett életútjukat, tapasztalatukat és munkájukat.
Kábítószer-kereskedelem gyanújával vettek őrizetbe egy 62 éves sepsiszentgyörgyi férfit, akinek kannabisz-ültetvénye volt.
Lezárult A bőröd megvéd, te megvéded? elnevezésű melanómaszűrés-kampány, amelyet szeptember 21–25. között szervezett meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a kézdivásárhelyi kórházzal együttműködésben.
szóljon hozzá!