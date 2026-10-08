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Kulcsár-Terza József magyar tolmácsot kér a parlamentben

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Magyar tolmácsot kér a parlamentben Kulcsár-Terza József, miután megelégelte a magyar közösséget érő inzultusokat. A képviselő szerint Dan Tanasă rendszeresen sértegeti a magyarokat, két hete pedig az alsóház plénumában Markó Attilát is durván támadta.

Bodor Tünde

2026. október 08., 15:262026. október 08., 15:26

2026. október 08., 15:292026. október 08., 15:29

A Magyar Polgári Erő Párt ügyvivő elnöke, Kulcsár-Terza József csütörtöki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy megelégelte a magyar közösséget ért inzultusokat.

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Elmondása szerint ezek Dan Tanasă parlamenti képviselő részéről mindennaposak, de két héttel ezelőtt az alsóház plénumában különösen vehemens kirohanása volt a szélsőséges nacionalista politikusnak.

Markó Attila RMDSZ-es képviselőt egy törvénykezdeményezése kapcsán „fugarnak” (szökevénynek) nevezte, és azt mondta, forog a gyomra, amikor meglátja.

„Ez elfogadhatatlan – mondta az MPE elnöke –, végül is egymillió romániai magyart képviselünk Bukarestben.” A képviselő úgy vélekedik, az ülésvezetőnek le kellett volna állítania a magyargyalázást, de amikor a magyar közösséget éri sérelem, mindenki félrenéz. Hozzátette: a közbelépés elmulasztásának nincsenek következményei.

Az ominózus gyűlésen Markó Attila képviselő került Dan Tanasă célkeresztjébe, de ő csak egy a sok közül, szinte mindenkinek nekimegy a nacionalista provokátor – mondta Kulcsár-Terza József • Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

Az ominózus gyűlésen Markó Attila képviselő került Dan Tanasă célkeresztjébe, de ő csak egy a sok közül, szinte mindenkinek nekimegy a nacionalista provokátor – mondta Kulcsár-Terza József

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Az ominózus ülés utáni napokban az alsóház emberjogi bizottságában, napirend utáni felszólalásában Kulcsár-Terza József bejelentette:

Idézet
december 1-jétől hivatalos fordítást kérek, mert a bizottsági üléseken anyanyelvemet fogom használni. Ez emberi jog. Mi tiszteljük a román nyelvet, a román himnuszt, az államot, legyen ez kölcsönös.”

A dátum nyilván nem véletlen, a gyulafehérvári kiáltvány napjához kapcsolódik, ugyanis annak 3. cikkelye szavatolja az anyanyelv használatának jogát.

„Ilyen esetben Bukarestben is össze kell fogniuk a magyaroknak, nemzeti ügyekben az egységes fellépés elengedhetetlen” – fogalmazta meg álláspontját a képviselő. „A kormány tervezett régiósítási szándéka kapcsán is nagyon észnél kell lennünk, és kutyakötelességünk összefogni. Közösen kell lépnünk, mert ez fáj a legjobban az ellenfeleinknek, ha látják, hogy egységes a magyar közösség" – fogalmazott a politikus.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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