Három baleset, hat sérült egyetlen nap alatt

Három személyi sérüléssel járó közúti balesethez riasztották a rendőröket csütörtökön Kovászna megyében. A sérültek között egy kétéves gyermek is van, Kézdivásárhelyen pedig gyalogátkelőn ütöttek el egy nőt.

Székelyhon 2026. október 09., 15:022026. október 09., 15:02

Az első baleset reggel fél nyolc körül történt a 11-es országúton, Maksa és Dálnok között. Egy 36 éves férfi Kézdivásárhely felől Brassó irányába tartott autójával, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az úttestről, majd felborult.

A sofőr és az autóban utazó kétéves kislány megsérült,

mindkettőjüket kórházba szállították. Hirdetés Délután 15.40 körül Uzonban, ugyancsak a 11-es országúton ütközött össze két, azonos irányba haladó személyautó. A balesetet az első vizsgálatok szerint a követési távolság be nem tartása okozhatta. Az ütközés következtében

az egyik jármű lesodródott az útról, és egy villanyoszlopnak csapódott.