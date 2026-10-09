Három baleset, hat sérült egyetlen nap alatt

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Fotó: Tuchiluș Alex
Három személyi sérüléssel járó közúti balesethez riasztották a rendőröket csütörtökön Kovászna megyében. A sérültek között egy kétéves gyermek is van, Kézdivásárhelyen pedig gyalogátkelőn ütöttek el egy nőt.
Az első baleset reggel fél nyolc körül történt a 11-es országúton, Maksa és Dálnok között. Egy 36 éves férfi Kézdivásárhely felől Brassó irányába tartott autójával, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az úttestről, majd felborult.
mindkettőjüket kórházba szállították.
Délután 15.40 körül Uzonban, ugyancsak a 11-es országúton ütközött össze két, azonos irányba haladó személyautó. A balesetet az első vizsgálatok szerint a követési távolság be nem tartása okozhatta. Az ütközés következtében
Egy 52 éves sofőr és egy 50 éves női utas megsérült, mindketten kórházi ellátásra szorultak.
A harmadik baleset 16.40 körül történt Kézdivásárhelyen, a Petőfi Sándor utcában. Egy 44 éves nő a gyalogátkelőn haladt át, amikor elgázolta egy motorkerékpár. A gyalogos és az 56 éves motoros egyaránt megsérült, mindkettőjüket kórházba szállították.
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