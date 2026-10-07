Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt – erről a kormányfő számolt be Facebook-bejegyzésében, amelyet az MTI szemlézett.

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Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki,

rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt.

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Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad.

Magyar Péter mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel a parlament. A kormánypárt azután kezdeményezett rendkívüli ülést, hogy Lajtár István legfőbbügyész-helyettes kezdeményezte a felfüggesztést lopás gyanúja miatt – ismerteti az MTI.

A Legfőbb Ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban