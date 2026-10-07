Fotó: Magyar Péter/Facebook
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt – erről a kormányfő számolt be Facebook-bejegyzésében, amelyet az MTI szemlézett.
Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki,
Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad.
Magyar Péter mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel a parlament. A kormánypárt azután kezdeményezett rendkívüli ülést, hogy Lajtár István legfőbbügyész-helyettes kezdeményezte a felfüggesztést lopás gyanúja miatt – ismerteti az MTI.
A Legfőbb Ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban
Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas.
Ismét a klasszikus zenére figyelnek október 8. és 11. között Sepsiszentgyörgyön. Második alkalommal rendezik meg a Bartók Napokat a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.
A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.
Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon – a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint.
Három medve támadt rá egy férfire kedden a Hunyad megyei Puj községhez tartozó Fégyéren, amikor megpróbálta megmenteni a vadállatok által megtámadott tehenét.
Terrorista célú fenyegetés gyanújával őrizetbe vette szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Cosmin Tudorant, aki tavaly Bukarestben bántalmazott egy bangladesi futárt.
Csütörtökön 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramarossziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza-hidat és határátkelőt.
A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.
Befogadhatatlanként elhárította a román alkotmánybíróság szerdán azt az alkotmányossági óvást, amelyet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékainak kifizetése ügyében terjesztett be az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök vezette kormány.
Kilenc sürgősségi esetnél kellett beavatkozniuk kedden a Hargita megyei katasztrófavédelem egységeinek: a SMURD mentőegységei nyolc, különböző kritikus helyzetben lévő személynek nyújtottak orvosi segítséget, és egy tűzeset is történt.
A kilométerarányos útdíjrendszer (TollRo) bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10-25 százalékkal emelheti a belföldi fuvarozás díját.
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