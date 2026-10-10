Közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat szombaton reggel a Dédához tartozó Maroskövesd településre. A balesetben egyetlen személygépkocsi volt érintett, két személyt kórházba is kellett szállítani.

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A Maros megyei tűzoltóság dédai és szászrégeni munkapontjairól szombat reggel 5 óra 40 perc körül vonultak ki a tűzoltók Maroskövesdre, ahol egy személyautó közlekedési balesetet szenvedett – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtófelelőse.

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A helyszínen három személyt találtak, mindhárman megsérültek, ám még a mentőegységek érkezése előtt önerőből el tudták hagyni az autót.