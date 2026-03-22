Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

Bodor Tünde 2026. március 22., 18:522026. március 22., 18:52

Az épülő fürdőkomplexum frissített műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyását előkészítő munkaülést tartottak nemrég a fejlesztési minisztériumban az Országos Beruházási Társaság (CNI), valamint a tervező és a kivitelező munkatársaival együtt. „A kivitelezés során szükségessé vált új, illetve hatékonyabb műszaki megoldásokra, források és költségek átcsoportosítására, a rendelkezésre álló finanszírozás kiegészítésére vonatkozó javaslatok előterjesztése, megvitatása és elfogadása volt napirenden” – közölte lapunkkal Gyerő József polgármester. Műszaki újítások és a költségvetés módosítása A kivitelezés véglegesítéséhez szükséges összeget – az előzetes számítások szerinti 12 millió eurót – további 8 millió lejjel kellene kiegészíteni, többek között azért, mert már korábban megváltozott az alapozási megoldás, ugyanis az előtanulmányban sávalapokat írt elő a tervező, utólag viszont pillérekre alapozták az épületet.

Az épületgépészetnek nagyobb terek kellettek, a vizes felületek méretei is módosultak

– magyarázta a kovásznai polgármester. Az eredeti elképzelések szerint a fürdőközpont közvetlen szomszédságában egy kisebb multifunkcionális sportpálya is lett volna, erről lemondtak, az erre szánt pénzt átirányították a spa működtetéséhez szükséges műszaki megoldásokra, a hővisszanyerő rendszerek optimalizálására. Elvetették a wellnessközpont egy részére tervezett zöldtetős megoldást is.

Fotó: KÉSZ Constructii Romania kft.

A mofetta-kérdés: miért maradt ki? Ugyanakkor lemondtak arról is, hogy a Kovászna város specifikumait, a borvizeket és a mofettát a létesítményen belül is megmutassák. Ezt eredetileg is úgy tervezték, hogy ne jelentsen konkurenciát a városban már meglévő kezelőegységeknek, tehát csak mutatóban építettek volna egy mofettagödröt és borvizes fürdőkádakat is beállítottak volna. Mivel azonban

a helyszíni fúrások nyomán se borvizet, se mofettagázt nem találtak,

azokat a meglévő kutakból a fürdőkomplexumba átszivattyúzni pedig költséges és fenntarthatatlan lett volna, az elképzelést elvetették. „A mofetta helyett baba-mama vagy gyermeksarkot létesítenénk, a kádas részleg helyett pedig infraszaunát és jacuzzit. Több élményt biztosítunk a gyermekeknek, mert

lesz kinti és benti csúszda is.

Mi a funkcionalitásra tettük a hangsúlyt, az ifjúságnak akartunk a környéken nem létező lehetőségeket kínálni a szórakozásra. Ezeket a módosításokat javasoltuk a finanszírozónak, mindezekhez kértük a plusz 8 millió lejt a minisztériumtól – mondta Gyerő József. – Jól megindokoltuk, hogy mire kell a pénz, úgy gondoljuk, műszaki és hatékonysági szempontból, a megfelelő standardok elérése érdekében nyomós érveket tálaltunk, ezért van reményünk arra, hogy megkapjuk az összeget. Nem mellékes tény az sem, hogy van politikai támogatásunk is, mert az RMDSZ kormányon van.” Hirdetés A kért finanszírozáson felül a projekt része a komplexum mellett saját költségvetésből kivitelezendő víztartály és szivattyúház is, amelyre azért van szükség, mert az ivóvízvezetékben a nyomás az utóbbi időben nem megfelelő. Miután tavaly ősszel a kivitelező leállt a munkálattal, mert a kormányzat meghúzta a nadrágszíjat és késett a kifizetésekkel, 2025 végén mégiscsak megkapták az elvégzett munka ellenértékét, így amint az időjárás megengedi, talán még jövő héten folytatják a munkát, tudtuk meg.

Ha a CNI rendesen fizet, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék az építést,