Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Az ígéret földje, azaz háza. Sokan leendő munkahelyként tekintenek rá, mások szórakozási lehetőségként
Fotó: KÉSZ Constructii Romania kft.
Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.
Az épülő fürdőkomplexum frissített műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyását előkészítő munkaülést tartottak nemrég a fejlesztési minisztériumban az Országos Beruházási Társaság (CNI), valamint a tervező és a kivitelező munkatársaival együtt. „A kivitelezés során szükségessé vált új, illetve hatékonyabb műszaki megoldásokra, források és költségek átcsoportosítására, a rendelkezésre álló finanszírozás kiegészítésére vonatkozó javaslatok előterjesztése, megvitatása és elfogadása volt napirenden” – közölte lapunkkal Gyerő József polgármester.
A kivitelezés véglegesítéséhez szükséges összeget – az előzetes számítások szerinti 12 millió eurót – további 8 millió lejjel kellene kiegészíteni, többek között azért, mert már korábban megváltozott az alapozási megoldás, ugyanis az előtanulmányban sávalapokat írt elő a tervező, utólag viszont pillérekre alapozták az épületet.
– magyarázta a kovásznai polgármester.
Az eredeti elképzelések szerint a fürdőközpont közvetlen szomszédságában egy kisebb multifunkcionális sportpálya is lett volna, erről lemondtak, az erre szánt pénzt átirányították a spa működtetéséhez szükséges műszaki megoldásokra, a hővisszanyerő rendszerek optimalizálására.
Elvetették a wellnessközpont egy részére tervezett zöldtetős megoldást is.
Ugyanakkor lemondtak arról is, hogy a Kovászna város specifikumait, a borvizeket és a mofettát a létesítményen belül is megmutassák. Ezt eredetileg is úgy tervezték, hogy ne jelentsen konkurenciát a városban már meglévő kezelőegységeknek, tehát csak mutatóban építettek volna egy mofettagödröt és borvizes fürdőkádakat is beállítottak volna. Mivel azonban
azokat a meglévő kutakból a fürdőkomplexumba átszivattyúzni pedig költséges és fenntarthatatlan lett volna, az elképzelést elvetették.
„A mofetta helyett baba-mama vagy gyermeksarkot létesítenénk, a kádas részleg helyett pedig infraszaunát és jacuzzit. Több élményt biztosítunk a gyermekeknek, mert
Mi a funkcionalitásra tettük a hangsúlyt, az ifjúságnak akartunk a környéken nem létező lehetőségeket kínálni a szórakozásra. Ezeket a módosításokat javasoltuk a finanszírozónak, mindezekhez kértük a plusz 8 millió lejt a minisztériumtól – mondta Gyerő József. – Jól megindokoltuk, hogy mire kell a pénz, úgy gondoljuk, műszaki és hatékonysági szempontból, a megfelelő standardok elérése érdekében nyomós érveket tálaltunk, ezért van reményünk arra, hogy megkapjuk az összeget. Nem mellékes tény az sem, hogy van politikai támogatásunk is, mert az RMDSZ kormányon van.”
A kért finanszírozáson felül a projekt része a komplexum mellett saját költségvetésből kivitelezendő víztartály és szivattyúház is, amelyre azért van szükség, mert az ivóvízvezetékben a nyomás az utóbbi időben nem megfelelő.
Miután tavaly ősszel a kivitelező leállt a munkálattal, mert a kormányzat meghúzta a nadrágszíjat és késett a kifizetésekkel, 2025 végén mégiscsak megkapták az elvégzett munka ellenértékét, így amint az időjárás megengedi, talán még jövő héten folytatják a munkát, tudtuk meg.
hangzott el a biztató ígéret. Onnan tovább pedig már marketing kérdése, hogy jó kihasználtsága legyen a wellnessközpontnak.
Az önkormányzat fogja működtetni, hogy milyen módon, az még elválik. Megközelítőleg hatvanfős személyzet kell majd a működtetéshez, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt, közölte a polgármester.
A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.
Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.
Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.
Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.
Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.
Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.
A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.
Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.
A repülőgépek menetrendjéhez igazodó transzferjáratok indulnak március 29-től a marosvásárhelyi Kultúrpalota elől a vidrátszegi reptérre.
Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.
