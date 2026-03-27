Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban

Ismét „megleshetjük”, hogy a csíkszeredai Váta Réka miként hímezi a húsvéti tojásokat
Fotó: Kocsis Károly
A húsvétig ugyan még keveset várni kell, de nem árt már most felfrissíteni a kesice-használati ismereteinket. A zabolai Mikes-kastélyban szombaton azonban nemcsak tojásírási technikákat leshetünk el, hanem különleges zenei élményben is részünk lehet.
Az emberek inspirálnak egyesület az esemény iránti tavalyi érdeklődésen felbuzdulva döntött újbóli megszervezése mellett. Az érdeklődők idén is kettős kulturális programon, hímes tojás-kiállításon és lenyűgözőnek ígérkező koncerten vehetnek részt, amennyiben március 28-án, szombaton ellátogatnak a zabolai Mikes-birtokra.
Amint a házigazda Pál Damiántól megtudtuk, délelőtt, kora délután, 11 és 16 óra között főként kicsikre és kísérőikre számítanak a kastély melléképületében, ahol hímes tojásokból rendezett kiállítás és vásár várja őket. Ezt interaktív tojásíró műhely is kíséri, ahol
Ismét ott lesz Antal Teréz, Molnár Erika és Salamon Piroska a Gyimesekből, Váta Réka Csíkszeredából, míg Háromszéket a csernátoni Haszmann Pál Múzeum vezetője, Dimény-Haszmann Orsolya és a kovásznai Szabó Pop Kinga képviseli. Iulia Niculiță és Alexandru Chisăliță (Ciocănești Néprajzi Múzeum) révén bukovinai, Flavius Boiț által partiumi mintákkal, szokásokkal ismerkedhetünk.
A moldovai, alig 32 éves Pavel Efremov világszerte számos színpadot hódított már meg
Fotó: Dirk Schelpmeier
A nap második felében, 17 órától a Duo – Le Grand Concert nemzetközi turné záró felvonása következik. Igaz, erre már belépőt kell váltani, de a 14 év alatti gyerekek számára ingyenes. A koncerten Constantin Borodin cselló- és Pavel Efremov harmonikaművész lép közönség elé, akik a késő barokktól a 21. századig ívelő zenei palettáról kínálnak csemegéket, többek között Johann Sebastian Bach, Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, Mikołaj Majkusiak, Astor Piazzolla és Tomás Gubitsch műveiből.
