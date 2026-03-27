Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban

Ismét „megleshetjük", hogy a csíkszeredai Váta Réka miként hímezi a húsvéti tojásokat

Fotó: Kocsis Károly

A húsvétig ugyan még keveset várni kell, de nem árt már most felfrissíteni a kesice-használati ismereteinket. A zabolai Mikes-kastélyban szombaton azonban nemcsak tojásírási technikákat leshetünk el, hanem különleges zenei élményben is részünk lehet.

Kocsis Károly

2026. március 27., 09:322026. március 27., 09:32

Az emberek inspirálnak egyesület az esemény iránti tavalyi érdeklődésen felbuzdulva döntött újbóli megszervezése mellett. Az érdeklődők idén is kettős kulturális programon, hímes tojás-kiállításon és lenyűgözőnek ígérkező koncerten vehetnek részt, amennyiben március 28-án, szombaton ellátogatnak a zabolai Mikes-birtokra.

Amint a házigazda Pál Damiántól megtudtuk, délelőtt, kora délután, 11 és 16 óra között főként kicsikre és kísérőikre számítanak a kastély melléképületében, ahol hímes tojásokból rendezett kiállítás és vásár várja őket. Ezt interaktív tojásíró műhely is kíséri, ahol

a mesterek különböző tájegységek hagyományos technikáit mutatják be.

Ismét ott lesz Antal Teréz, Molnár Erika és Salamon Piroska a Gyimesekből, Váta Réka Csíkszeredából, míg Háromszéket a csernátoni Haszmann Pál Múzeum vezetője, Dimény-Haszmann Orsolya és a kovásznai Szabó Pop Kinga képviseli. Iulia Niculiță és Alexandru Chisăliță (Ciocănești Néprajzi Múzeum) révén bukovinai, Flavius Boiț által partiumi mintákkal, szokásokkal ismerkedhetünk.

A moldovai, alig 32 éves Pavel Efremov világszerte számos színpadot hódított már meg Galéria

A moldovai, alig 32 éves Pavel Efremov világszerte számos színpadot hódított már meg

Fotó: Dirk Schelpmeier

A nap második felében, 17 órától a Duo – Le Grand Concert nemzetközi turné záró felvonása következik. Igaz, erre már belépőt kell váltani, de a 14 év alatti gyerekek számára ingyenes. A koncerten Constantin Borodin cselló- és Pavel Efremov harmonikaművész lép közönség elé, akik a késő barokktól a 21. századig ívelő zenei palettáról kínálnak csemegéket, többek között Johann Sebastian Bach, Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, Mikołaj Majkusiak, Astor Piazzolla és Tomás Gubitsch műveiből.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 26., csütörtök

Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy Kézdivásárhely és Azuga is felkerüljön a 2027-es Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivált (EYOF) szervező romániai települések listájára.

A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

Társadalmi felzárkózás: konferencia, irodaavató és kiállítás egy napon

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről tartanak szakmai konferenciát március 27-én. A rendezvénysorozatban irodaátadó, kiállításmegnyitó és zenei fellépések is helyet kapnak.

Tojásíró maratonnal hangolódhatnak a húsvétra Sepsiszentgyörgyön

Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat

A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.

Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni

Székelyföld-szerte egyre kritikusabb az egészségügyi alapellátás helyzete, főként a vidéki településeken. Csak Háromszéken egy év leforgása alatt heten vonultak nyugdíjba, az aktív háziorvosok több mint fele pedig már a hatvanas éveiben jár.

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

