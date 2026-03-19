Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.

Kocsis Károly 2026. március 19., 18:172026. március 19., 18:17

A céhes város önkormányzata 2025-ben alapította a díjat. Évente két – egy V–VIII., valamint egy IX–XII. – osztályos, a városban vagy a közigazgatásilag hozzá tartozó falvak (Kézdisárfalva, Kézdiszászfalu. Nyujtód,Oroszfalu) valamely oktatási intézményében, nappali tagozaton tanuló diáknak ítélik oda. Pontegyenlőség esetén több diák kapja az elismerést, megosztva. A kiválósági díjra

április 15-ig lehet pályázatokat benyújtani.

A benyújtott iratcsomóknak a nemzetközi, országos és megyei versenyeken, olimpiákon elért eredményeket, a különféle projektekben, rendezvényeken való szerepvállalást, valamint a tanórákon kívüli tevékenységeket (színjátszó csoport, kórus stb.) kell tükrözniük. A pályázati iratcsomónak tartalmaznia kell: motivációs levél;

önéletrajz (CV);

személyigazolvány-másolat;

az éves osztályzatokat és átlagot igazoló bizonyítvány;

oklevélmásolatok (versenyeken, olimpiákon, előadásokon, rendezvényeken szerzett oklevelek);

a részvételi igazolások másolatai (versenyeken, olimpiákon, előadásokon, rendezvényeken);

szervezet(ek) ajánlása, ahol a tevékenységet folytatta;

egyéb, iskolán kívüli tevékenységeket igazoló dokumentumok (színjátszó csoport, kórus stb.). A pályázók névsorát április 20-án függesztik ki az önkormányzat hirdetőtáblájára, valamint teszik közé az intézmény honlapján.

A nyertesek nevét április 30-án hozzák nyilvánosságra,

a helyi tanács az ötnapos fellebbezési határidő letelte után, a május 10-ét követő eső első soros tanácsülésen hagyja jóvá őket.

A díjakat a ballagási vagy évzáró ünnepség keretében adja át az önkormányzat képviselője.