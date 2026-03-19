Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen

Fotó: Kocsis Károly

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.

Kocsis Károly

2026. március 19., 18:172026. március 19., 18:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A céhes város önkormányzata 2025-ben alapította a díjat. Évente két – egy V–VIII., valamint egy IX–XII. – osztályos, a városban vagy a közigazgatásilag hozzá tartozó falvak (Kézdisárfalva, Kézdiszászfalu. Nyujtód,Oroszfalu) valamely oktatási intézményében, nappali tagozaton tanuló diáknak ítélik oda. Pontegyenlőség esetén több diák kapja az elismerést, megosztva. A kiválósági díjra

április 15-ig lehet pályázatokat benyújtani.

A benyújtott iratcsomóknak a nemzetközi, országos és megyei versenyeken, olimpiákon elért eredményeket, a különféle projektekben, rendezvényeken való szerepvállalást, valamint a tanórákon kívüli tevékenységeket (színjátszó csoport, kórus stb.) kell tükrözniük.

A pályázati iratcsomónak tartalmaznia kell:

  • motivációs levél;

  • önéletrajz (CV);

  • személyigazolvány-másolat;

  • az éves osztályzatokat és átlagot igazoló bizonyítvány;

  • oklevélmásolatok (versenyeken, olimpiákon, előadásokon, rendezvényeken szerzett oklevelek);

  • a részvételi igazolások másolatai (versenyeken, olimpiákon, előadásokon, rendezvényeken);

  • szervezet(ek) ajánlása, ahol a tevékenységet folytatta;

  • egyéb, iskolán kívüli tevékenységeket igazoló dokumentumok (színjátszó csoport, kórus stb.).

A pályázók névsorát április 20-án függesztik ki az önkormányzat hirdetőtáblájára, valamint teszik közé az intézmény honlapján.

A nyertesek nevét április 30-án hozzák nyilvánosságra,

a helyi tanács az ötnapos fellebbezési határidő letelte után, a május 10-ét követő eső első soros tanácsülésen hagyja jóvá őket.

A díjakat a ballagási vagy évzáró ünnepség keretében adja át az önkormányzat képviselője.

Tavaly heten jelentkeztek a felső tagozatosok és négyen a középiskolások köréből, a két kiválósági díjat Balázs Boglárka, illetve Biszak Beáta kapta – tudtuk meg Gajdó Szendétől, a városháza kommunikációs irodájának munkatársától.

Háromszék Oktatás Kézdivásárhely Tanulás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 19., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.

2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

2026. március 17., kedd

Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat

Lezárult a felterjesztési időszak a Pro Urbe díjakra Kovászna megye két legnagyobb városában. Míg Kézdivásárhelyen két név már publikus, Sepsiszentgyörgyön egyelőre titkos az a tizenkét fős lista, amelyből a városvezetők kiválasztják az idei díjazottakat.

2026. március 16., hétfő

Ismét lomtalanítanak Háromszéken

Több mint száz háromszéki települést érint, és az első félévi program július 9-én ér véget. A sepsiszentgyörgyi TEGA köztisztasági vállalat vidéki lomtalanítási akciójáról van szó, amely hétfőn kezdődött Illyefalván.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Március 15.: amikor magyarok milliói egyet gondolnak

Kézdivásárhely 1848-ban megmutatta, képes harcolni, ha hív a haza, most pedig újfent bebizonyította, hogy ünnepelni is tud, ha annak van ideje. Március 15-én régen látott sokaság nyugtázta tapssal dr. Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök beszédét.

2026. március 15., vasárnap

Elhagyottnak tűnő autókban rejtette el a csempészett cigarettát a háromszéki bűnbanda

Cigarettacsempészetre szakosodott háromszéki bűnszervezetet leplezett le a rendőrség. Az ügyben végzett harminckét házkutatás során jelentős mennyiségű cigarettát, készpénzt, sőt légfegyvert is találtak.

2026. március 14., szombat

Erdővidéken is megőrizték 1848 szellemiségét

Tizenkilenc éve emlékeznek meg a szabadságharcról és Gábor Áronról, a hős ágyúöntőről a bodvaji kohónál. A forradalom kitörésének évfordulója előtti napon erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepelték a magyar szabadságot és függetlenséget.

2026. március 14., szombat

Kölyökkutyák várnak simogató kezekre a szépmezői kutyamenhelyen

A sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely március 14-én ismét várja az állatbarátokat. Februárban a menhely fenntartóinak nagy örömére két tucat kutyát is sikerült örökbe adni, jelenleg sok kölyök várja gazdiját.

Kölyökkutyák várnak simogató kezekre a szépmezői kutyamenhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!