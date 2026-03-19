Kézdivásárhely önkormányzata tavaly alapította a kiválósági díjat
Fotó: Kocsis Károly
Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.
A céhes város önkormányzata 2025-ben alapította a díjat. Évente két – egy V–VIII., valamint egy IX–XII. – osztályos, a városban vagy a közigazgatásilag hozzá tartozó falvak (Kézdisárfalva, Kézdiszászfalu. Nyujtód,Oroszfalu) valamely oktatási intézményében, nappali tagozaton tanuló diáknak ítélik oda. Pontegyenlőség esetén több diák kapja az elismerést, megosztva. A kiválósági díjra
A benyújtott iratcsomóknak a nemzetközi, országos és megyei versenyeken, olimpiákon elért eredményeket, a különféle projektekben, rendezvényeken való szerepvállalást, valamint a tanórákon kívüli tevékenységeket (színjátszó csoport, kórus stb.) kell tükrözniük.
A pályázati iratcsomónak tartalmaznia kell:
motivációs levél;
önéletrajz (CV);
személyigazolvány-másolat;
az éves osztályzatokat és átlagot igazoló bizonyítvány;
oklevélmásolatok (versenyeken, olimpiákon, előadásokon, rendezvényeken szerzett oklevelek);
a részvételi igazolások másolatai (versenyeken, olimpiákon, előadásokon, rendezvényeken);
szervezet(ek) ajánlása, ahol a tevékenységet folytatta;
egyéb, iskolán kívüli tevékenységeket igazoló dokumentumok (színjátszó csoport, kórus stb.).
A pályázók névsorát április 20-án függesztik ki az önkormányzat hirdetőtáblájára, valamint teszik közé az intézmény honlapján.
a helyi tanács az ötnapos fellebbezési határidő letelte után, a május 10-ét követő eső első soros tanácsülésen hagyja jóvá őket.
Tavaly heten jelentkeztek a felső tagozatosok és négyen a középiskolások köréből, a két kiválósági díjat Balázs Boglárka, illetve Biszak Beáta kapta – tudtuk meg Gajdó Szendétől, a városháza kommunikációs irodájának munkatársától.
