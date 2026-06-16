Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem

Sepsiszentgyörgyi üzemet vásárolt fel a Reed Capital magántőkelap – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál beszámolója alapján.

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A forgácsolt autóalkatrészeket gyártó székelyföldi üzem a német Mutares SE & Co. KGaA holding tulajdonában volt, amely 2023-ban felvásárolta az előző tulajdonosát, a francia Walor csoportot. A mostani tulajdonosváltásra egy nemzetközi tranzakció keretében kerül sor, a Reed Capital felvásárolja a Walor Preciosion Turning franciaországi és mexikói üzemét is – derül ki a francia vállalat közleményéből.

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„Ameddig a tulajdonában volt, a Mutares támogatta az esztergályozott alkatrészekkel kapcsolatos működési teljesítmény javulását, biztosítva egyúttal a kereskedelmi sikert, megszilárdítva az üzlet nemzetközi lenyomatát Európában és Észak-Amerikában” – közölte a Mutares.