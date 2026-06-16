Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem

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Sepsiszentgyörgyi üzemet vásárolt fel a Reed Capital magántőkelap – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál beszámolója alapján.
A forgácsolt autóalkatrészeket gyártó székelyföldi üzem a német Mutares SE & Co. KGaA holding tulajdonában volt, amely 2023-ban felvásárolta az előző tulajdonosát, a francia Walor csoportot. A mostani tulajdonosváltásra egy nemzetközi tranzakció keretében kerül sor, a Reed Capital felvásárolja a Walor Preciosion Turning franciaországi és mexikói üzemét is – derül ki a francia vállalat közleményéből.
„Ameddig a tulajdonában volt, a Mutares támogatta az esztergályozott alkatrészekkel kapcsolatos működési teljesítmény javulását, biztosítva egyúttal a kereskedelmi sikert, megszilárdítva az üzlet nemzetközi lenyomatát Európában és Észak-Amerikában” – közölte a Mutares.
és 40,662 millió lej árbevétel mellett 1,560 millió lej nettó nyereséget ért el.
A párizsi székhelyű Reed Capital portfóliójában 17, az autóipar, az építőipar, az egészségügy, a gyógyszergyártás, az élelmiszeripar, a csomagolóanyagok gyártása, a vegyipar, a mérnöki szolgáltatások és az oktatás területén működő vállalat van.
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Helyi vállalkozók és szakemberek segítik a háromszéki középiskolásokat a pályaválasztásban. A diákok személyes találkozókon ismerhetnek meg különféle szakmákat és életutakat.
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Elkezdődött a sepsiszentgyörgyi köztemetőben a gondozatlan sírhelyek jogi státuszának felülvizsgálata. A gondnokság felszólítást helyezett el azokon a sírokon, amelyek után nem fizették be a fenntartási díjat, illetve amelyeket elhanyagoltak.
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