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Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem

• Fotó: képernyőmentés/Google Utcakép

Fotó: képernyőmentés/Google Utcakép

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Sepsiszentgyörgyi üzemet vásárolt fel a Reed Capital magántőkelap – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál beszámolója alapján.

Székelyhon

2026. június 16., 12:492026. június 16., 12:49

A forgácsolt autóalkatrészeket gyártó székelyföldi üzem a német Mutares SE & Co. KGaA holding tulajdonában volt, amely 2023-ban felvásárolta az előző tulajdonosát, a francia Walor csoportot. A mostani tulajdonosváltásra egy nemzetközi tranzakció keretében kerül sor, a Reed Capital felvásárolja a Walor Preciosion Turning franciaországi és mexikói üzemét is – derül ki a francia vállalat közleményéből.

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„Ameddig a tulajdonában volt, a Mutares támogatta az esztergályozott alkatrészekkel kapcsolatos működési teljesítmény javulását, biztosítva egyúttal a kereskedelmi sikert, megszilárdítva az üzlet nemzetközi lenyomatát Európában és Észak-Amerikában” – közölte a Mutares.

A sepsiszentgyörgyi Walor RO SRL tavaly hozzávetőleg 180 főt foglalkoztatott,

és 40,662 millió lej árbevétel mellett 1,560 millió lej nettó nyereséget ért el.

A párizsi székhelyű Reed Capital portfóliójában 17, az autóipar, az építőipar, az egészségügy, a gyógyszergyártás, az élelmiszeripar, a csomagolóanyagok gyártása, a vegyipar, a mérnöki szolgáltatások és az oktatás területén működő vállalat van.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Gazdaság
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