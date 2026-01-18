Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák

Az 1940-es második bécsi döntéssel Székelyföld határvidékéről nem minden magyar került a visszacsatolt Észak–Erdélybe. Sokan a befagyott Olt jegén átszökve jelentkeztek a haza szolgálatára, és voltak, akik sosem tértek vissza a fagyos Szibériából.

Január közepén, a hónap második felében, a 2. Magyar Hadsereg doni tragédiájára történő megemlékezések révén általában a közfigyelem középpontjába kerül a második világégés. Ezúttal is szó lesz a háborúról, bár nem kalandozunk el a messzi keleti frontra, csak Erdővidékre. A témát ugyanaz a Szima Csaba helytörténész szolgáltatta, aki a 24-es határvadászok parancsnoka halála körülményeire is ráirányította a figyelmemet, s akivel közösen kutakodtunk annak sírja után a Beszterce–Naszód megyei Nagysajón. Ő kalauzolt el az Apácán élő Valadi Simon Margit otthonába, aki készséggel engedett bepillantást felmenői megpróbáltatásokkal teli életébe. Ilyen és hasonló történetek bizonyára számtalan székely család emlékezetébe rögzültek, de csak akkor válhatnak tudaterősítővé, iránymutatóvá, közösségformálóvá, elődeink áldozathozatala csak akkor nem bizonyult hiábavalónak, ha nem merülnek feledésbe. Márpedig a Simon testvérek hazához való ragaszkodása megérdemli, hogy felemelő példaként hivatkozzunk rá.

A Barcaság egyik végváraként is felfogható, tájegységileg Erdővidékhez tartozó Apácán élő Simon Gergelyt és hitvesét, lánynevén Szebeni Mártát

hét gyerekkel áldotta meg a Teremtő;

név szerint: Sára, Márta, Mihály, Katalin, András, Pál és Jenő. Közülük Mihály és Jenő hunyt el végül gyerektelenül – meséli a dédunoka, Valadi Simon Margit, akit a barátai valamiért Marikának szólítanak, de ez csak nekik van megengedve.

A Persány-hegység előterében, az Olt keskeny lapályán elhelyezkedő Apáca a Czerjék-szoros nevű magaslaton egykoron álló apácakolostorról kapta a nevét. Először 1460-ban szerepel az írott forrásokban, de jóval régebbi alapítású, a hagyomány szerint I. (Nagy) Lajos király telepített ide határvédő székelyeket a 14. század második felében, mint ahogy a falu északi részén található, ötszögű bástya-rom formájában megmaradt Feketevár építését is neki tulajdonítják. Lakói később az Erdély egyik kijáratát őrző Törcsvár, illetve Brassó fennhatósága alá kerültek. Régi kápolnája és 14. századi temploma, valamint az iskolája az 1794-es nagy tűzvészben égett le (a falut 1822-ben és 1866-ban is tűzvész, 1802-ben és 1838-ban földrengés sújtotta), mai evangélikus templomát 1804-ben, iskoláját a 19. század derekán építették. Az 1910-es népszámláláskor 1930 lakosából 1561 vallotta magát magyarnak, 354 románnak, 11 pedig németnek. A faluban még ma is él a húsvéti kakaslövésnek a török háborúk idejéből fennmaradt szokása, de már egyre kevesebb benevezővel. A múlt század legelején még dívott a zászlós temetkezés.

Az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntés meghozatalakor, a térképrajzolók felületessége folytán, no meg vélhetően azért is, mert a határvonalul kijelölt Olt-folyó túlsó partjára esik, Apáca a Román Királyság része maradt. A két legkisebb testvér, az akkor 31 éves Pál és a 29 éves Jenő azonban egy percig sem akart tovább idegen uralom alatt maradni, ezért

a pallóra redukált hidat vigyázó román határőrök éberségét kijátszva, az Olt-folyó befagyott jegét kihasználva az Észak–Erdélyhez került Erdővidékre, egészen pontosan Nagyajtára szöktek, és katonai szolgálatra jelentkeztek.

Tették ezt mindezt olyan körülmények közepette, hogy családjukat, illetve fiatal feleségüket kénytelenek voltak a szülőfaluban hagyni, hiszen a földeket nem lehetett „átcsúsztatni” az Olton, és műveletlenül sem maradhattak. Képzeljük el, micsoda elszántság, erős lelki tartás szükségeltetett egy ilyen lépés megtételéhez? Vajon hányan vállalnák ma ennek az ódiumát, a várható következményeket, csakhogy a magyar hazáért harcolhassanak? (Ezen azok az anyaországi felebarátaink is eltöprenghetnek, akik időnként háborognak, amiért a székelyek, szavazataik révén bele kívánnak szólni közös jövőnk formálásába.)

Nem akartak saját véreik ellen harcolni Elsőként id. Simon Pál, azaz Margit nagyapja lépte át tilosban a határt, és Szima Csaba feltételezése szerint, amit az egyik régi fényképfelvételen látható sapkajelvényre alapoz, marosvásárhelyi kiképzését követően a magyar honvédelmi erők elitalakulatait alkotó határvadászok közé került. Ez idő tájt Marosvásárhelyen a 23. határvadász-zászlóalj állomásozott, Erdővidéken az 59. székely határvadász portyázó osztály két portyázó százada felügyelte a határt. Valamivel később követhette őt öccse, Jenő, akit Csaba szerint aztán vélhetően az 1943-ban hadrendbe állított a 13-as határőr-zászlóaljhoz osztottak be.

Döntéshozatalukkor az is sokat nyomhatott a latba, hogy bátyjuk, András a ’30-as évek közepén letöltötte a kötelező katonai szolgálatot a román királyi hadseregben, és az ő tapasztalatai alapján tudták, mit várhat rájuk, ha netán őket is besorozzák. Azt pedig végképp el akarták kerülni, hogy a véreik ellen kelljen harcolniuk. (Már csak azért sem, mert egyik felmenőjük, bizonyos Szebeni Miklós már 1848-ban harmadmagával küldöttként képviselte Apácát az agyagfalvi nemzetgyűlésen!)

A két testvért András is követte az Olt innenső oldalára, de ő már családostól menekült, amikor újfent behívott kapott a román hadseregbe. Hosszas vesződés után jutott el Kolozsvárra, majd Csepelre, ahonnan

a harcok befejeztével nem nyugat felé vette az irányt, hanem visszatér Apácára.

Jenő és Pál sorsa is eltérően alakult a háború sodrában. Az édesanyjuk 1942-ben elhunyt, anélkül, hogy viszontláthatták volna, végső búcsút vehettek volna tőle. „Jenő 1944 októberének végén, novemberének elején kerülhetett román, illetőleg szovjet fogságba, amikor

a hátra maradt székely határőröket répaszedés címén a földvári haláltáborba gyűjtötték össze, innen pedig a távoli Szibériába került”

– mondja Szima Csaba. A román hatóságok biztosan nyilvántartásba vették, hiszen nem sokkal később őket értesítették, hogy 1945. február 9-én életét vesztette. Az embert próbáló télben addig bírta a szállítás, az éhezés, a nyomorgás gyötrelmeit.

Azt is Csaba derítette ki, hogy a 211. számú láger, ahonnan az értesítés érkezett, valahol Arhangelszk környékén volt felállítva, légvonalban nagyjából 2500 kilométerre Apácától. De a román hatóságok csak hét évvel később továbbították a hírt testvérének! Jenő özvegye, Regina időközben visszament szülőfalujába, Csíkszentsimonba, és újból férjhez ment. Megtorlás, kommunizmus Pálról csak annyit tudunk, hogy a családi hagyatékban őrzött díszoklevél által is tanúsított kiképzését követően a bölöni vagy a miklósvári őrsön teljesített szolgálatot, ahol a szülőfaluban maradt fia havi rendszerességgel látogatta. „Arról soha nem beszélt nagymama, hogy a háború végén miként került vissza hozzá, illetve a fiához és nevelt lányához Apácára – meséli az unokája. – Így azt sem tudjuk, milyen meghurcoltatásban volt része a szökés miatt, de tettek utalásokat arra vonatkozólag, hogy nem úszták meg szárazon. Az első hat hónapban az időközben hazatért András bátyjával együtt naponta kellett jelentkeznie a helyi rendőrőrsön, munkát csak a brassói kőbányában kapott.”

A kommunista szövetkezesítésnek az utolsó percig ellenállt, mígnem 1963 novemberében, 54 éves korában végleg feladta a küzdelmet.

Halála után nem sokkal a földjeiket elvették, fia, aki nem sokkal azelőtt a hozzájuk küldött agitátort lelökte a lépcsőről, a nyolc megmaradt fekete lovukat szélnek eresztette a Felső-Remete nevű mezőrészen.

„Fogjátok meg, ha kell nektek” – üzente az elvtársaknak. Idős Simon Pált 1981-ben követte a felesége az apácai temetőbe. A helyi önkormányzati testületben egy mandátumot vállaló, korábban férjével együtt a brassói Traktorgyárban dolgozó, majd együtt saját vállalkozást indító Valadi-Simon Margit már kislány korában is gyakran kézbe vette a nagyapja féltve őrzött leszerelő-levelét, de tüzetesebben csak jó másfél évtizede kezdte beleásni magát családfája kutatásába, amikor magyar állampolgárságért folyamodott. Kíváncsi volt, honnan, milyen batyuval érkezett.

Nincs könnyű dolga, mert Apáca többször is leégett, egy alkalommal a templomával együtt, így írott források nemigen állnak rendelkezésre. Nagyapja kapcsán még Illésfalvi Péter hadtörténészhez is fordult adatokért, de az apró mozaikokat ő rakosgatta össze nagyszülők, szülők, rokonok visszaemlékezései, meg az igen gazdag családi fénykép-archívum alapján. Hirdetés Időközben a Történelmi Vitézi Rend erdélyi állománya felvette tagjai sorába a nemzetvédelem szolgálatában kivívott érdemei elismeréseképpen. Azt mondja, a másik nagyszülői ág, a Kelemenek története is legalább annyira „filmbe illő”, mint a Simon fivéreké, de „arra egy külön napot kellene szánni.” Igyekszünk minél előbb megtalálni a módját! „Apácának vége” A beszélgetést követően egy rövid sétát tettünk az oromfalas házai révén jellegzetes barcasági faluképet kínáló Apácán, ám a látottak, hallottak, tapasztaltak igencsak lehangoltak.

A Brassó megyéhez tartozó, egykor színmagyar, ma mintegy 4000 fős településen a 40 százalékot sem éri el az őslakosok aránya,

a többi roma, illetve pár család román. Az evangélikus egyházközségnél 900 hívet tartanak számon, ők mind magyarok, a romák többnyire pünkösdisták.

Az iskolába járó magyar és román gyerekek száma alig éri el összesen a hatvanat, míg a romáké meghaladja a hatszázat. Pár évtizeddel ezelőtt az egyik polgármester több tucat családot telepített a faluba a választás megnyerése céljából, azóta megállíthatatlanul jönnek, gyarapodnak. Egymás után vásárolják fel az ingatlanokat, így például azt is, amelyikben régebb Bartalis János édesapja lakott (és amelyet sokan tévesen a költő szülőházának tartanak), de

az Apáczai Csere János egykori szülőháza helyén álló épületre is tettek már ajánlatot.

Ezen még egyelőre ott az emléktábla: „Soha tudományi fegyveredet kezedből le ne tedd. E ház helyén állott Apáczai Csere János (1625–1659) szülőháza. Megjelölte Apáca emlékező közössége 2000-ben, születésének 375-ik évfordulóján” – olvassuk rajta.

„Az innen elkerült fiatalok ezért is nem akarnak visszaköltözni Apácára – jegyzik meg szomorúan Valadiék. – Mi is lemondtunk a lakás felújításáról, mert nincs értelme. Apácának vége.” Egyedül az evangélikus templom, valamint a mellette levő dombon elterülő, sajátos helyi mintákat őrző festett-faragott kopjafáiról méltán híres temető kapaszkodik makacsul a múltba. De vajon meddig?

Apácán kopjafás temetőink egyik legérdekesebbjét találjuk. Itt a „gombosfák“-nak nincs külön mestere. Halál esetén mindig akad valaki a rokonságban, aki elkészíti. Ennek köszönhető változatosságuk. Csaknem negyven változatot különböztethetünk meg. Van viszont ács, aki pénzért is kifaragja. Az apácai gombosfa lentről felfelé 1–1 cm-rel szűkülő, többnyire alsócsillag, középrózsa, felsőcsillag és gömb (lehet kúp alakú is), vagy virágmotívumokból áll. A virág tulipán- vagy „boroszlánfa”-motívum. Az öregeknek állított gombosfák díszei felül gombban, a fiataloké pedig virágban végződnek. A gombosfa felső végét olajfestékkel – öregeknek feketére, fiataloknak pirosra – festik. Itt a sír elhelyezése is – mint a székely temetők legnagyobb részében – a régi rend szerint történik. A halottat fejjel a „hegynek”, nyugatnak temetik.



Seres András: Zászlók, kopják, kopjafák (Megyei Tükör, 1971/353.)

