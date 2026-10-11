A több évszázados szárhegyi káposztatermesztési hagyomány előtt tiszteleg idén is a Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál. Az eseményt október 16–18. között tartják, a hagyományőrzés, a kultúra, a gasztronómia és a szórakozás is szerepet kap.

Gergely Imre 2026. október 11., 11:142026. október 11., 11:14

A pénteki nyitónapon a Gyergyószárhegyi Műhelyszínpad előadása mellett bemutatják a Gyergyói Népzene Arcai című fotókiállítást, valamint a Gyergyói Népdalok Gyűjteménye első kötetét. Hirdetés Szombaton kerül sor a fesztivál egyik legfontosabb hagyományőrző mozzanatára: 10.30-tól tartják a hagyományos káposztavágás „ceremóniáját” a Cárinában, a Káposztáskertben.

A hétvégén közel 8000 töltött káposzta készül hagyományos recept alapján.

A vasárnapi főzőversenyre még lehet jelentkezni, a csapatok október 13-ig jelezhetik részvételi szándékukat.

Fotó: Gergely Imre

A gyerekekre is külön figyeltek a program összeállításakor. Lesz káposztavágó játék és „Egy szót se káposztavágásig” elnevezésű gyermekvetélkedő is, amely a hagyományok átadását és a közösségépítést egyaránt szolgálja. A szórakoztató programok sorában október 17-én szombaton a Sergő zenekar és Dánielfy Gergő lép színpadra.

Vasárnap a Csíkmadarasi Népi Zenekar, gyermekprogramok, 17 órától pedig retro magyar rock koncert várja a közönséget, a fesztivált a 4S Street koncertje zárja.

Ebben az évben a száraz időjárás miatt lassabban fejlődtek a káposztafejek, ám tömörebbek lettek, és a hidegebb éjszakák is kedveztek az ízüknek.

Fotó: Gergely Imre

Érdemes lesz bevásárolni a karácsonyi vacsora elengedhetetlen alapanyagából. A helyi gazdák, gazdasszonyok garantálják:

ha a készítője betartja az ősöktől örökölt hagyományos receptet, nagyon finom lesz a szárhegyi káposztából főtt töltöttkáposzta.