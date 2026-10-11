Fotó: Gergely Imre
A több évszázados szárhegyi káposztatermesztési hagyomány előtt tiszteleg idén is a Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál. Az eseményt október 16–18. között tartják, a hagyományőrzés, a kultúra, a gasztronómia és a szórakozás is szerepet kap.
A pénteki nyitónapon a Gyergyószárhegyi Műhelyszínpad előadása mellett bemutatják a Gyergyói Népzene Arcai című fotókiállítást, valamint a Gyergyói Népdalok Gyűjteménye első kötetét.
Szombaton kerül sor a fesztivál egyik legfontosabb hagyományőrző mozzanatára: 10.30-tól tartják a hagyományos káposztavágás „ceremóniáját” a Cárinában, a Káposztáskertben.
A vasárnapi főzőversenyre még lehet jelentkezni, a csapatok október 13-ig jelezhetik részvételi szándékukat.
Fotó: Gergely Imre
A gyerekekre is külön figyeltek a program összeállításakor. Lesz káposztavágó játék és „Egy szót se káposztavágásig” elnevezésű gyermekvetélkedő is, amely a hagyományok átadását és a közösségépítést egyaránt szolgálja.
A szórakoztató programok sorában október 17-én szombaton a Sergő zenekar és Dánielfy Gergő lép színpadra.
Ebben az évben a száraz időjárás miatt lassabban fejlődtek a káposztafejek, ám tömörebbek lettek, és a hidegebb éjszakák is kedveztek az ízüknek.
Fotó: Gergely Imre
Érdemes lesz bevásárolni a karácsonyi vacsora elengedhetetlen alapanyagából. A helyi gazdák, gazdasszonyok garantálják:
Az esemény részletes programja megtalálható a Gyergyószárhegyi Kulturház Facebook-oldalán.
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