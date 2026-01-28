Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál

A gazdátlan ebek sok helyen gondot jelentenek
Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.
A Maros Megyei Tanács januári soros ülésén, szerdán többek között a kóbor kutyák helyzetének megoldására hoztak létre egy szakosztályt. A gazdátlan ebek befogását szabályozó rendelet 2001-ben jelent meg, azóta többször módosították. Ez kimondja, hogy
A szerdai megyei tanácsülésen módosították a megyei önkormányzat szervezeti felépítését,
Ezenkívül szerződéses alapon alkalmaznak egy állatorvost. A szakosztály létrehozását a megyei rendőrség és állategészségügyi hatóság utasítása nyomán kellett létrehozzák és határidő is volt: idén május vége.
Az új szakosztályban dolgozók feladata lesz létrehozni egy nyilvántartást, ahová
De ők kell felkutassák a befogott állatok gazdáit is, amennyiben azonosítani lehet őket. Ugyanakkor ők tájékoztatják a megyei állategészségügyi igazgatóságot a havonta befogott állatok számáról és a helyzetük megoldásáról. De a feladataik közé tartozik kidolgozni a kóbor kutyák helyzetének megoldásához szükséges szolgáltatások dokumentációját is, például feladatfüzeteket előkészíteni, amelyek alapján
A megyei tanács sajtóirodájától megkérdeztük, hogy az új szakosztály a gazdátlan ebek befogásával, menhely létrehozásával, ivartalanítási eljárásokkal fog-e foglalkozni? Azt a választ kaptuk, hogy
Amennyiben a megyei önkormányzatnak is biztosítania kell a kutyák befogását, ivartalanítását, előre láthatóan ezt a szolgáltatást kiszervezik, vagyis cégre, alapítványra bízzák. Ami biztos, hogy a rendőrség és az állategészségügyi szakhatóság felszólította a Maros megyei önkormányzatot, hogy pótolja a mulasztást és hozza létre ezt a szakosztályt – és ez megtörtént.
A kóbor kutyák helyzete valós probléma több nagyközségben, többek között a megyeszékely melletti Maroskeresztúron is. Január közepén egy petíciót is indítottak a község lakói, amelyben azt kérik, hogy
Ezt csaknem ötszázan írták alá.
Kovács Edit polgármester szerint a gazdátlan kutyák problémája nem helyi, hanem országos szintű, évtizedek óta fennálló jelenség, amely egyaránt érinti a városi és a vidéki térségeket. Községi szinten a lehetőségek korlátozottak, hiszen
Emlékeztetett, hogy többször szerveztek ivartalanítási akciót Maroskeresztúron, a mezőn, utcákon levő állatokat is összeszedték és ivartalanították és továbbra is keresik a tartós megoldást a kóbor kutyák helyzetére.
