Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál

Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.

Simon Virág 2026. január 28., 19:292026. január 28., 19:29

A Maros Megyei Tanács januári soros ülésén, szerdán többek között a kóbor kutyák helyzetének megoldására hoztak létre egy szakosztályt. A gazdátlan ebek befogását szabályozó rendelet 2001-ben jelent meg, azóta többször módosították. Ez kimondja, hogy

a megyei, városi és községi önkormányzatok kötelesek megoldani a kóbor kutyák problémáját, és ennek érdekében szakosztályt kell létrehozzanak.

Településeken kószálnak, veszélyesek is lehetnek Fotó: Tuchiluș Alex

Kötelező volt létrehozni A szerdai megyei tanácsülésen módosították a megyei önkormányzat szervezeti felépítését,

a meglevő munkatársak közül helyeztek át két közalkalmazottat az újonnan megalakuló osztályra.

Ezenkívül szerződéses alapon alkalmaznak egy állatorvost. A szakosztály létrehozását a megyei rendőrség és állategészségügyi hatóság utasítása nyomán kellett létrehozzák és határidő is volt: idén május vége. Hirdetés Az új szakosztályban dolgozók feladata lesz létrehozni egy nyilvántartást, ahová

bekerülnek azok a gazdátlan ebek, amelyeket Maros megye területén fognak össze.

De ők kell felkutassák a befogott állatok gazdáit is, amennyiben azonosítani lehet őket. Ugyanakkor ők tájékoztatják a megyei állategészségügyi igazgatóságot a havonta befogott állatok számáról és a helyzetük megoldásáról. De a feladataik közé tartozik kidolgozni a kóbor kutyák helyzetének megoldásához szükséges szolgáltatások dokumentációját is, például feladatfüzeteket előkészíteni, amelyek alapján

ivartalanítási vagy befogási szolgáltatásokat lehet rendelni.

Fotó: Tuchiluș Alex

A hatáskörök tanulmányozása folyamatban van A megyei tanács sajtóirodájától megkérdeztük, hogy az új szakosztály a gazdátlan ebek befogásával, menhely létrehozásával, ivartalanítási eljárásokkal fog-e foglalkozni? Azt a választ kaptuk, hogy

tudomásuk szerint a városi és községi polgármesteri hivatalok kell megoldják a kóbor kutyák begyűjtését, de az új szakosztály feladatainak tisztázása még folyamatban van.

Amennyiben a megyei önkormányzatnak is biztosítania kell a kutyák befogását, ivartalanítását, előre láthatóan ezt a szolgáltatást kiszervezik, vagyis cégre, alapítványra bízzák. Ami biztos, hogy a rendőrség és az állategészségügyi szakhatóság felszólította a Maros megyei önkormányzatot, hogy pótolja a mulasztást és hozza létre ezt a szakosztályt – és ez megtörtént. Megoldásokat keresnek A kóbor kutyák helyzete valós probléma több nagyközségben, többek között a megyeszékely melletti Maroskeresztúron is. Január közepén egy petíciót is indítottak a község lakói, amelyben azt kérik, hogy

helyi szinten oldják meg a kóbor kutyák befogását.

Ezt csaknem ötszázan írták alá.

Fotó: Tuchiluș Alex

Kovács Edit polgármester szerint a gazdátlan kutyák problémája nem helyi, hanem országos szintű, évtizedek óta fennálló jelenség, amely egyaránt érinti a városi és a vidéki térségeket. Községi szinten a lehetőségek korlátozottak, hiszen

kevés az állami menhely, a befogás, szállítás, elhelyezés, ivartalanítás és ellátás költségei rendkívül magasak, és helyi költségvetésből nem tudják ezt megoldani.