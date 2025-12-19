Jótékonysági futással és kosárlabdameccsel gyűjt adományokat az eltérő fejlődésű gyermekekért a Gyulafehérvári Caritas december 20–23. között Marosvásárhelyen és környékén. Futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhat bárki az akcióhoz.

A Gördíts félre egy követ, támogass egy terápiát! elnevezésű kampány célja a Szent Ágnes rehabilitációs központban terápiában részesülő gyermekek és családjaik támogatása.

Az út egy eltérő fejlődésű gyermeket nevelő mikházi család mindennapi küzdelmét és kitartását jelképezi. A sportkedvelők futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhatnak az akcióhoz.

Hirdetés

December 23-án a Marosvásárhelyi Sportcsarnokban jótékonysági kosárlabdameccset rendeznek a VSK és a Szeben csapata között, ahol