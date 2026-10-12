Hargita megye: hetente tízen kérnek segítséget családon belüli erőszak miatt, most újabb menedéket hoznak létre

Hosszú távú segítséget nyújtanának az áldozatoknak. Az ideiglenes lakhatás mellett pszichológiai és jogi támogatást is adnának. Képünk illusztráció

Hat férőhelyes menedéket hoznak létre Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak – szavazták meg a megyei önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.

Simon Virág 2026. október 12., 17:392026. október 12., 17:39

Új központ létesülhet Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak támogatására. A menedék egy országos szintű, európai uniós finanszírozású projekt részeként valósulhat meg, amelyben partnerként vesz részt a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság – tájékoztatott a megyei önkormányzat sajtószolgálata. Van egy ház, de az nem elég Hargita megyében jelenleg egy védett ház működik a családon belüli erőszak áldozatai számára. Az új, Venus II. névű projekt ezt a szolgáltatást egészítené ki egy többfunkciós központ létrehozásával, ahol

az érintettek nemcsak biztonságos, átmeneti elhelyezésben részesülhetnek, hanem pszichológiai és jogi tanácsadást is kaphatnak.