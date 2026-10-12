Hargita megye: hetente tízen kérnek segítséget családon belüli erőszak miatt, most újabb menedéket hoznak létre

Hosszú távú segítséget nyújtanának az áldozatoknak. Az ideiglenes lakhatás mellett pszichológiai és jogi támogatást is adnának. Képünk illusztráció
Fotó: Rab Zoltán
Hat férőhelyes menedéket hoznak létre Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak – szavazták meg a megyei önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.
Új központ létesülhet Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak támogatására. A menedék egy országos szintű, európai uniós finanszírozású projekt részeként valósulhat meg, amelyben partnerként vesz részt a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság – tájékoztatott a megyei önkormányzat sajtószolgálata.
Hargita megyében jelenleg egy védett ház működik a családon belüli erőszak áldozatai számára. Az új, Venus II. névű projekt ezt a szolgáltatást egészítené ki egy többfunkciós központ létrehozásával, ahol
A szolgáltatások bővítésének szükségességét a nyilvántartott esetek száma is indokolja. 2026-ban eddig 275 családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet jelentettek az intézmény illetékes szakosztályának.
Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője a hétfői ülésen hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés célja valódi, hosszú távú segítséget nyújtani az áldozatoknak. Ehhez az ideiglenes lakhatás önmagában nem elegendő, pszichológiai és jogi támogatásra is szükség van.
Mint mondta, az elmúlt időszakban egyre szorosabbá vált az együttműködés a helyi önkormányzatokkal, a csendőrséggel és a rendőrséggel. Hetente átlagosan tíz olyan családon belüli erőszakkal kapcsolatos eset jut az intézmény tudomására, amely segítségnyújtást igényel.
A hétfői Hargita megyei képviselő-testületi itt nézhető vissza.
Létrehoznak egy-egy védett központot az ország összes megyéjében a családon belüli erőszak áldozatainak. A Maros megyei tanácsosok megszavazták az ehhez szükséges önrész biztosítását a Venus II. program keretében.
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