Tűzijátékkal és koncerttel búcsúztatják az óévet Gyergyószentmiklóson

Idén is a főtéren, a központi parkban rendezik meg Gyergyószentmiklóson a szabadtéri szilveszteri ünnepséget. A szervezők közös óévbúcsúztatóra és újévköszöntésre várják a helyieket és az ide látogatókat koncerttel és éjféli tűzijátékkal.

Az est 23 órakor a Zili Party Band koncertjével kezdődik, majd 23:45-kor ünnepi köszöntő hangzik el.

ezt követően 00:30-tól ismét a Zili Party Band szórakoztatja a közönséget. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy közösen, jó hangulatban búcsúztassák az óévet Gyergyószentmiklóson.

Ahogy arról beszámoltunk, tegnap derült ki, hogy Csíkszeredában a tűzoltóság nem engedélyezte a tűzijáték megtartását.