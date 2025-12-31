Tűzijátékkal és koncerttel búcsúztatják az óévet Gyergyószentmiklóson

Fotó: Beliczay László
Idén is a főtéren, a központi parkban rendezik meg Gyergyószentmiklóson a szabadtéri szilveszteri ünnepséget. A szervezők közös óévbúcsúztatóra és újévköszöntésre várják a helyieket és az ide látogatókat koncerttel és éjféli tűzijátékkal.
Az est 23 órakor a Zili Party Band koncertjével kezdődik, majd 23:45-kor ünnepi köszöntő hangzik el.
ezt követően 00:30-tól ismét a Zili Party Band szórakoztatja a közönséget. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy közösen, jó hangulatban búcsúztassák az óévet Gyergyószentmiklóson.
Ahogy arról beszámoltunk, tegnap derült ki, hogy Csíkszeredában a tűzoltóság nem engedélyezte a tűzijáték megtartását.
Amint Fórika Krisztina, a rendezvényt szervező Művelődési Központ vezetője érdeklődésünkre válaszolva elmondta, a tűzoltósági engedély megszerzése a tűzijátékot biztosító vállalkozás feladata, a városháza nem kapott jelzést arról, hogy problémába ütközne a tűzijáték megtartása.
