Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tűzijátékkal és koncerttel búcsúztatják az óévet Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Beliczay László

Fotó: Beliczay László

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén is a főtéren, a központi parkban rendezik meg Gyergyószentmiklóson a szabadtéri szilveszteri ünnepséget. A szervezők közös óévbúcsúztatóra és újévköszöntésre várják a helyieket és az ide látogatókat koncerttel és éjféli tűzijátékkal.

Gergely Imre

2025. december 31., 09:562025. december 31., 09:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az est 23 órakor a Zili Party Band koncertjével kezdődik, majd 23:45-kor ünnepi köszöntő hangzik el.

Az új esztendőt pontosan éjfélkor látványos tűzijátékkal köszöntik,

ezt követően 00:30-tól ismét a Zili Party Band szórakoztatja a közönséget. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy közösen, jó hangulatban búcsúztassák az óévet Gyergyószentmiklóson.

Hirdetés

Ahogy arról beszámoltunk, tegnap derült ki, hogy Csíkszeredában a tűzoltóság nem engedélyezte a tűzijáték megtartását.

Gyergyószentmiklóson ennek nincs akadálya.

Amint Fórika Krisztina, a rendezvényt szervező Művelődési Központ vezetője érdeklődésünkre válaszolva elmondta, a tűzoltósági engedély megszerzése a tűzijátékot biztosító vállalkozás feladata, a városháza nem kapott jelzést arról, hogy problémába ütközne a tűzijáték megtartása.

{K1}

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Szilveszter
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
Nem kizárt a klubváltás: Niczuly Roland minden ajánlatot fontolóra vesz
Az Európai Bizottság kedden több mint 586 millió eurót utalt át Romániának
A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Székelyhon

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
Székelyhon

Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
Nem kizárt a klubváltás: Niczuly Roland minden ajánlatot fontolóra vesz
Székely Sport

Nem kizárt a klubváltás: Niczuly Roland minden ajánlatot fontolóra vesz
Az Európai Bizottság kedden több mint 586 millió eurót utalt át Romániának
Krónika

Az Európai Bizottság kedden több mint 586 millió eurót utalt át Romániának
A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Székely Sport

A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 29., hétfő

Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette

Tragédiával végződött egy lakástűz hétfő reggel Marosfőn: az égő házban egy 92 éves férfi holttestét találták meg a tűzoltók.

Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
2025. december 29., hétfő

Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Hirdetés
2025. december 27., szombat

Ittasan, jogosítvány nélkül, lopott autóval okozott balesetet egy fiatal Maroshévízen

Őrizetbe vettek szombaton reggel egy maroshévízi fiatalembert, aki ellopott egy személygépkocsit, két kisebb balesetet okozott ittasan, ráadásül jogosítványa sem volt.

Ittasan, jogosítvány nélkül, lopott autóval okozott balesetet egy fiatal Maroshévízen
Ittasan, jogosítvány nélkül, lopott autóval okozott balesetet egy fiatal Maroshévízen
2025. december 27., szombat

Ittasan, jogosítvány nélkül, lopott autóval okozott balesetet egy fiatal Maroshévízen
2025. december 24., szerda

Több kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le Hargita megyében

Illegálisan birtokolt pirotechnikai eszközökre bukkantak a rendőrök egy Maroshévízen és környékén tartott ellenőrzéssorozat során kedden: több kilogramm tűzijátékot foglaltak le, és büntetőeljárást indítottak az ügyben.

Több kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le Hargita megyében
Több kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le Hargita megyében
2025. december 24., szerda

Több kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le Hargita megyében
2025. december 23., kedd

Mégsem zár be a gyergyóditrói kórház, miután megállapodtak a felek

Megszületett a megállapodás: a gyergyószentmiklósi kórház vállalja a bérfizetést a ditrói egység fenntartásáért, de nem lesz kötelessége az épület felújítása. Az egyezség nyomán januártól újraindulhat a betegellátás Gyergyóditróban.

Mégsem zár be a gyergyóditrói kórház, miután megállapodtak a felek
Mégsem zár be a gyergyóditrói kórház, miután megállapodtak a felek
2025. december 23., kedd

Mégsem zár be a gyergyóditrói kórház, miután megállapodtak a felek
Hirdetés
2025. december 21., vasárnap

Városi sportgálán ünnepelték Gyergyószentmiklós bajnokait

Ünnepi hangulat töltötte meg a Godako Sportközpontot szombat este, ahol megrendezték a 2025-ös gyergyószentmiklósi sportgálát. Az eseményen a város legeredményesebb sportolóit, csapatait és edzőit köszöntötték.

Városi sportgálán ünnepelték Gyergyószentmiklós bajnokait
Városi sportgálán ünnepelték Gyergyószentmiklós bajnokait
2025. december 21., vasárnap

Városi sportgálán ünnepelték Gyergyószentmiklós bajnokait
2025. december 19., péntek

Nagy Zoltánt megválasztották a gyergyószentmiklósi RMDSZ élére

Háromszázan szavaztak a tisztújító közgyűlésen. Nagy Zoltán személyében új elnöke, illetve a szavazás eredményeként új választmánya is van a gyergyószentmiklósi RMDSZ-szervezetnek. Megválasztották a területi küldötteket is.

Nagy Zoltánt megválasztották a gyergyószentmiklósi RMDSZ élére
Nagy Zoltánt megválasztották a gyergyószentmiklósi RMDSZ élére
2025. december 19., péntek

Nagy Zoltánt megválasztották a gyergyószentmiklósi RMDSZ élére
2025. december 18., csütörtök

Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás

Sokáig a kismamák legkedveltebb hazai termékének számított, nagyon sok babát táplált a remetei tejpor. Most a világ legkorszerűbbjei közé tartozó csecsemőtápszer-üzemben kel életre egy új termékcsalád: a gyergyóremetei Lullababy.

Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás
Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás
2025. december 18., csütörtök

Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt

A magyar építészet legmagasabb állami elismerését, az Ybl Miklós-díjat vehette át Köllő Miklós, a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió vezetője. A kitüntetést a Magyar Építészet Napján, a Pesti Vigadóban adták át.

Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt
Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt
2025. december 17., szerda

Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt
2025. december 17., szerda

Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola

Aláírták a kivitelezési szerződést a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakképző Líceumhoz tartozó műhelysor felújítására. A 3,5 millió lej értékű, uniós támogatásból megvalósuló beruházás 2026. június 30-ig kell elkészüljön.

Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola
Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola
2025. december 17., szerda

Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola
2025. december 15., hétfő

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében

Egy gyergyószentmiklósi bár előtt kialakult konfliktust szerettek volna megoldani a rendőrök vasárnap hajnalban, később viszont üldözőbe vettek két férfit, akik autóval távoztak a helyszínről. Útközben két baleset is történt.

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében
Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!