Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba

Lesodródott az úttestről egy személygépkocsi vasárnap délután Gyergyóalfaluban. A baleset nyomán ketten megsérültek, egyikük a roncsba szorult.

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A helyszínre a gyergyószentmiklósi tűzoltóosztag két egysége vonult ki egy műszaki mentésre alkalmas járművel és egy SMURD-mentővel.

A beszorult személyt a tűzoltók kiszabadították az autóból,

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majd átadták az egészségügyi személyzetnek. A sérült a mentők érkezésekor eszméleténél volt.

A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.