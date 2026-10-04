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Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

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Lesodródott az úttestről egy személygépkocsi vasárnap délután Gyergyóalfaluban. A baleset nyomán ketten megsérültek, egyikük a roncsba szorult.

Gergely Imre

2026. október 04., 17:262026. október 04., 17:26

A helyszínre a gyergyószentmiklósi tűzoltóosztag két egysége vonult ki egy műszaki mentésre alkalmas járművel és egy SMURD-mentővel.

A beszorult személyt a tűzoltók kiszabadították az autóból,

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majd átadták az egészségügyi személyzetnek. A sérült a mentők érkezésekor eszméleténél volt.

A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.

Gyergyószék Baleset Gyergyóalfalu
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