Belépőt is lehet váltani a gyergyóalfalvi kultúrház új honlapján

Hiánypótló online felületet hozott létre a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Központ. Az új honlap célja, hogy az intézmény programjai a mai igényeknek megfelelően, könnyebben elérhetők legyenek a közösség számára.

Gergely Imre 2026. október 04., 16:292026. október 04., 16:29 2026. október 04., 17:102026. október 04., 17:10

A gyergyóalfalvi művelődési ház az elmúlt időszakban egyre fontosabb szerepet tölt be a térség kulturális életében. Mivel a gyergyószentmiklósi művelődési ház belső felújítása továbbra sem fejeződött be, számos közösségi és kulturális rendezvénynek az alfalvi intézmény ad otthont. Hirdetés Ezért is vált szükségessé a programok és a jegyértékesítés hatékonyabb kezelése. Az intézmény honlapja hétfőtől, október 5-től élesedik, és az új online rendszer révén

a látogatók előre tájékozódhatnak a kínálatról, kiválaszthatják a számukra megfelelő programot, és otthonról is megvásárolhatják a belépőjegyet.

György Botond, a művelődési központ vezetője szerint az online jegyvásárlás bevezetését az is indokolta, hogy az intézmény programjaira nemcsak Gyergyóalfaluból és Borzontról, hanem Gyergyószék más településeiről is rendszeresen érkeznek érdeklődők. Film, színház és zene egy helyen A gyergyóalfalvi művelődési központ idei évadában is rendszeresen szerveznek filmvetítéseket.

Fotó: Gergely Imre

A kínálatban helyet kapnak új magyar filmek, amelyek így elsőként lesznek láthatók Gyergyószéken, de teret adnak a klasszikusabb kulturális életnek is: színházi és táncszínházi előadásoknak, valamint zenei eseményeknek.

Az új évadban rendszeresen érkeznek színházi társulatok is Gyergyóalfaluba.