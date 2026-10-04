Belépőt is lehet váltani a gyergyóalfalvi kultúrház új honlapján

Fotó: Gergely Imre
Hiánypótló online felületet hozott létre a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Központ. Az új honlap célja, hogy az intézmény programjai a mai igényeknek megfelelően, könnyebben elérhetők legyenek a közösség számára.
2026. október 04., 16:292026. október 04., 16:29
2026. október 04., 17:102026. október 04., 17:10
A gyergyóalfalvi művelődési ház az elmúlt időszakban egyre fontosabb szerepet tölt be a térség kulturális életében. Mivel a gyergyószentmiklósi művelődési ház belső felújítása továbbra sem fejeződött be, számos közösségi és kulturális rendezvénynek az alfalvi intézmény ad otthont.
Ezért is vált szükségessé a programok és a jegyértékesítés hatékonyabb kezelése. Az intézmény honlapja hétfőtől, október 5-től élesedik, és az új online rendszer révén
György Botond, a művelődési központ vezetője szerint az online jegyvásárlás bevezetését az is indokolta, hogy az intézmény programjaira nemcsak Gyergyóalfaluból és Borzontról, hanem Gyergyószék más településeiről is rendszeresen érkeznek érdeklődők.
A gyergyóalfalvi művelődési központ idei évadában is rendszeresen szerveznek filmvetítéseket.
Fotó: Gergely Imre
A kínálatban helyet kapnak új magyar filmek, amelyek így elsőként lesznek láthatók Gyergyószéken, de teret adnak a klasszikusabb kulturális életnek is: színházi és táncszínházi előadásoknak, valamint zenei eseményeknek.
A sort a Csíki Játékszín Bányavirág című produkciója nyitja, amelyet az erdélyi színjátszó társulatok további vendégelőadásai követnek. A programkínálatban emellett humoros előadások és stand-up comedy műsorok is szerepelnek.
György Botond rámutatott, a közönség igényei, érdeklődése különböző, de bízik benne, hogy mindenki talál majd számára tetsző programot.
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