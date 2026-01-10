A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?

A vetélkedőn Gyergyószentmiklós mások mellett Marosvásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely csapatát is legyőzte

Gyergyószentmiklós viseli Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet idén, amelyet Cegléd testvérvárossal párban nyert el. A kitüntetéssel járó 100 millió forintos támogatás konkrét fejlesztéseket hoz: például ifjúsági központ épül.

Gergely Imre 2026. január 10., 16:132026. január 10., 16:13

A cím elnyerése nem csupán egy protokolláris siker, hanem egy televíziós vetélkedő és széles körű közösségi összefogás eredménye.

Gyergyószentmiklós és Cegléd egyaránt 100 millió forintos pénzdíjban részesült,

amelynek felhasználása már körvonalazódott. Kántor Boglárka parlamenti képviselőt – aki a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium által kezdeményezett, városok közötti televíziós vetélkedőn való gyergyószentmiklósi részvételt megszervezte és összefogta – arról kérdeztük, hogy milyen terveik vannak erre az évre. Hirdetés Mint megtudtuk, a tervek között szerepel egy ifjúsági központ létrehozása, egy önkéntességet jutalmazó mobilapplikáció fejlesztése, valamint fiatalokat megcélzó programok szervezése. A legnagyobb léptékű terv mindenképp

az ifjúsági központ létrehozása, amelynek elindítását már az év elején szeretnék megkezdeni.

A pontos helyszínről még egyeztetések zajlanak. Egy másik megvalósításra váró elképzelés az önkéntességet jutalmazó mobilapplikáció fejlesztése. Ez is fiatalok kezdeményezése, célja pedig az, hogy

összekösse a segíteni szándékozókat azokkal a civil szervezetekkel, ahol valóban szükség van a segítségre.

A rendszer lényege, hogy az önkéntesek az elvégzett munkájuk után pontokat gyűjthetnek a civil szervezeteknél, amelyeket később különböző kedvezményekre – például fesztiváljegyekre, koncertbelépőkre vagy utalványokra – válthatnak be. Jelenleg zajlik az egész éves eseménynaptár összeállítása is. Ami már biztos:

márciusban egy nagyszabású nyitóeseménnyel indulnak a programok,