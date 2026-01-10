A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?

A vetélkedőn Gyergyószentmiklós mások mellett Marosvásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely csapatát is legyőzte
Gyergyószentmiklós viseli Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet idén, amelyet Cegléd testvérvárossal párban nyert el. A kitüntetéssel járó 100 millió forintos támogatás konkrét fejlesztéseket hoz: például ifjúsági központ épül.
A cím elnyerése nem csupán egy protokolláris siker, hanem egy televíziós vetélkedő és széles körű közösségi összefogás eredménye.
amelynek felhasználása már körvonalazódott. Kántor Boglárka parlamenti képviselőt – aki a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium által kezdeményezett, városok közötti televíziós vetélkedőn való gyergyószentmiklósi részvételt megszervezte és összefogta – arról kérdeztük, hogy milyen terveik vannak erre az évre.
Mint megtudtuk, a tervek között szerepel egy ifjúsági központ létrehozása, egy önkéntességet jutalmazó mobilapplikáció fejlesztése, valamint fiatalokat megcélzó programok szervezése.
A legnagyobb léptékű terv mindenképp
A pontos helyszínről még egyeztetések zajlanak. Egy másik megvalósításra váró elképzelés az önkéntességet jutalmazó mobilapplikáció fejlesztése. Ez is fiatalok kezdeményezése, célja pedig az, hogy
A rendszer lényege, hogy az önkéntesek az elvégzett munkájuk után pontokat gyűjthetnek a civil szervezeteknél, amelyeket később különböző kedvezményekre – például fesztiváljegyekre, koncertbelépőkre vagy utalványokra – válthatnak be.
Jelenleg zajlik az egész éves eseménynaptár összeállítása is. Ami már biztos:
amelyhez egy meglepetéskoncert is társul. A programsorozat célja, hogy megmutassa, mennyi érték rejlik Gyergyóban: erős zenekarok, kiváló sportolók, aktív közösségek és sokszínű programkínálat.
Az eseményekre nemcsak gyergyószentmiklósi fiatalokat várnak, hanem más városokból és régiókból is érkezhetnek résztvevők. A „társfőváros” Cegléddel közösen is terveznek olyan programokat, amelyek kifejezetten a két város fiataljait szólítják meg.
Szerdán este tartották a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címért vívott televíziós vetélkedő döntőjét. A finálét a Gyergyószentmiklós–Cegléd várospáros nyerte.
